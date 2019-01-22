Автор идеи «небесного дисплея» Влад Ситников: «Фактически мы занимаемся развитием энтертейнмента в космосе»

Основатель стартапа StartRocket и проекта The Orbital Display о завоевании космоса, многомиллионных долларовых инвестициях и нежелании работать с российским правительством

Фото: предоставлено StartRocket

Российский стартап StartRocket всерьез решил запустить в небе гигантский дисплей, чем наделал много шума за рубежом. Проект предполагает, что стая спутников будет демонстрировать определенную картинку в течение 6 минут на рассвете и на закате. Основатель стартапа и автор проекта The Orbital Display Владилен Ситников в интервью «Реальному времени» ответил на критику защитников темного неба, рассказал о юридических аспектах инновации и объяснил, почему дисплей некорректно называть билбордом в космосе.

Об идее космического дисплея и технических аспектах

— Влад, расскажите вкратце о своем проекте.

— Наш проект начался с гипотезы — возможно ли вывести в космос объект, который, отражая солнечный свет, может создавать в звездном небе изображения, хорошо видимые с Земли. В работе над этой интересной задачей мы рассмотрели множество возможных решений и в итоге остановились на наиболее эффективном и жизнеспособном — вывести на орбиту управляемую формацию кубсатов в формате дисплея. Каждый кубсат представляет собой спутник, снаряженный двигателями, солнечными батареями, связью и раскрывающимся отражателем. Каждый кубсат — пиксель в структуре дисплея.

— Дисплей можно будет увидеть и в дневное, и в ночное время суток?

— Днем, конечно, его почти не будет видно, поэтому мы будем использовать либо закат, либо рассвет. Наша задача быть активными в тот момент, когда на улице находится больше всего людей.

— Сколько минут будет видно дисплей?

— Шесть минут за сеанс.

— За один сеанс можно будет пустить несколько реклам?

— Нет, нельзя. Мы можем менять «картинку» только три раза в день. Это зависит от солнечной энергии, заряд от которой используется для работы отражателя. Энергии хватит на три действия в день.

«Наш проект начался с гипотезы – возможно ли вывести в космос объект, который, отражая солнечный свет, может создавать в звездном небе изображения, хорошо видимые с Земли». Фото предоставлено StartRocket

— На какой стадии находится проект, с кем сотрудничаете?

— Мы прошли стадию научного обоснования, чтобы понимать, что все это осуществимо. Сделали это с космическим центром Сколтеха. Они оказались самыми оперативными, самыми заинтересованными. Теперь нужно выходить на стадию тестирования. Мы хотим протестировать весной на стратосферных шарах, запустить в стратосферу где-то на 40 км от поверхности Земли два шара и подтвердить идею работы пикселей.

Параллельно мы ищем инвестиции для того, чтобы провести первый этап – это фактически полностью инженерная разработка, подготовка всей технической документации и проработка такой важной проблемы, как управление большой формацией на околоземной орбите, которая пока никем не решена. Состав формации от 200 до 300 спутников, выстроенных в тесной связке относительно друг от друга, в едином движении — для этого нужно решить научную задачу. Также на этом этапе мы проводим орбитальный тест, подтверждающий работу всех систем.

Задача последующего этапа — развернуть свое производство по созданию кубсатов, ведь каждый год необходимо обновлять группировку, и провести переговоры с аэрокосмическими агентствами по выводу. Здесь нас ничего не смущает, потому что мы можем выходить на любой ракете. Кубсат очень маленький, весит он максимум 20 кг, и мы можем пользоваться доступными свободными ресурсами запускающихся ракет, хоть китайских, хоть индийских, хоть частных агентств.

— Читала, что запуск кубсатов в космос возможен в 2021 году при наличии финансирования. То есть этот срок включает в себя строительство завода по производству спутников?

— Все правильно. Как только появляется финансирование — 2 года — и формация на орбите. В том числе с разворачиванием производственной площадки.

— Сколько времени заняла разработка научной части проекта?

— Практически все лето, мы закончили в сентябре. Решение было найдено быстро.

О ценнике за размещение и вариантах использования



— А когда родилась сама идея? Почему вы решили запускать в космос дисплей?

— Идея родилась в тот момент, когда американская компания Rocket Lab запустила в январе 2018 года «дискобол». Оказалось, что можно рисковать, выходить за границы «видимого» и делать в космосе настоящую революцию. Запустить новую индустрию — индустрию развлечений в космосе. На орбите есть наука, скоро будут путешествия, но нет той индустрии, ради чего живет и страдает человечество.

Нужно было быстро просчитать возможность вывода объекта, который мог бы послужить носителем изображения или сообщения, видимого с поверхности планеты. Мой ментор Иван Бургин, который занимается баллистикой группировки ГЛОНАСС, сделал приблизительный расчет этого проекта с точки зрения физики и технологии. Ответ был прост — это возможно. Доступные ракетоносители могут вывести объект с определенным весом. Я понял, что можно идти дальше, и после этого объявил конкурс. Его результатом стало предложение Сколтеху идеи с формацией кубсатов.

— Сколько будет стоит размещение на вашем орбитальном дисплее?

— Мы планируем, что первый год работы формации целый день над Землей будет стоить 600 тысяч долларов, но поскольку мы меняем сообщение три раза в день, 8 часов над планетой будет стоить 200 тысяч. Сокращение издержек приведет к тому, что в последующий год весь день будет стоить в три раза меньше.

— Каких инвестиций требует ваш проект?

— На первом этапе с тестом на орбите нужно 12 миллионов долларов, на втором — 208 миллионов. Поскольку первый запуск всегда сложный и подразумевает множество рисков, в последующем мы предполагаем сократить расходы на создание и вывод группировки до 80 млн долларов.





«Мы планируем, что первый год работы формации целый день над Землей будет стоить 600 тысяч долларов, но поскольку мы меняем сообщение три раза в день, 8 часов над планетой будет стоить 200 тысяч». Фото blogs.discovermagazine.com



— Вы собираетесь запатентовать технологию?

— Запатентовать кубсат с рефлектором в виде солнечного паруса невозможно, потому что это общедоступная информация. Запатентовать рекламу в космосе тоже невозможно. Во-первых, такое уже было. 20 лет назад был патент коллег из «Роскосмоса». Сейчас он себя исчерпал. Я даже удивлен, как этот патент был выдан, потому что им можно защитить лишь то, что было неизвестно. А в футуристических книгах реклама в космосе обсуждается уже 50 лет.

Отмечу, что да, у нас есть что патентовать. В том числе и название — The Orbital Display, потому что такого не было, и мы постараемся, чтобы оно закрепилось за нами.

— Что можно высвечивать в небе с помощью кубсатов? Насколько я понимаю, с их помощью можно не только рекламировать коммерческие проекты.

— Мы заявляем, что наш проект — это не рекламный биллборд. Конечно, самое доступное объяснение, как можно использовать этот новый медиаформат, — это реклама. Мы создаем самый большой дисплей в мире, и создаем его на орбите. Фактически мы занимаемся развитием энтертейнмента в космосе. Есть научный космос, есть телекоммуникационный, есть картографический. Ричард Брэнсон и Джефф Безос делают космос для путешествий. Но энтертейнмента нет, а есть куча событий, которые можно поддержать из космоса — Олимпиада, чемпионат мира по футболу и так далее.

Также мы предоставляем возможность использования дисплея всем правительствам мира в случаях экстренных ситуаций и катастроф. Помните, в Москве был блэкаут? Можно было бы высветить в небе сообщение: «Будьте спокойны, все восстановится к такому-то времени». Или подсвечивать обесточенные территории. Также актуальны территории, охваченные лесными пожарами. Главное: технология позволяет донести сообщение массам с отсутствием доступа к привычным информационным средствам.

«Технология позволяет донести сообщение массам с отсутствием доступа к привычным информационным средствам». Фото merca20.com

О юридических аспектах и критике

— Как будет регулироваться работа дисплея с юридической точки зрения?

— Был запрет NASA на рекламу на Международной космической станции в собственных отсеках и на поверхностях, но он решен ими же — теперь они сами начали размещать рекламу. «Роскосмос» всегда продавал размещения и спецпроекты. Глобального запрета нет.

На данный момент нет регулирования сообщений в орбитальном пространстве со стороны человечества. Теоретически мы же можем быть над Китаем, Фиджи или Австралией. Вряд ли все могут объединиться для регулировки пространства.

— Помимо юридических аспектов есть еще защитники звездного неба, которые активно критикуют в том числе и вашу идею.

— Это понятно. Всегда будут люди, которые отрицают развитие общества. Помните, были луддиты. Они разрушали машины, потому что те лишали их работы. Мы все боремся за чистый океан, но мусорный остров в Тихом океане продолжает расти. Жалуются на то, что мы засоряем орбиту — но нет, мы уничтожаем все, что вывели. Жалуются, что наши спутники помешают наблюдениям астрономов, но нет, мы пролетаем по небу 6 минут, быстро и с минимальной вероятностью оказаться в моменте и в зоне наблюдаемого участка.

Мы не будем находиться над, например, национальными парками — кто-то боится и этого — просто потому, что там нет людей. Все-таки мы коммерческая организация и нам нужны потенциальные зрители, а вне крупных городов их мало.

— А космического мусора не опасаетесь?

— Да, мусора много, но шансы столкновения с ним даже текущих объектов, которые там есть, минимальны. По-моему, за всю историю использования человечеством космоса и орбит было не так много столкновений с мусором. Большая часть объектов размером больше 10 сантиметров зарегистрирована и находится под наблюдением. При необходимости даже Международная космическая станция иногда меняет орбиту, чтобы избежать столкновения. Пока угроз столкновения особо нет, но такую возможность, конечно, никто не отрицает. Рядом с дисплеем будут находиться 20 спящих спутников, которые мы будем использовать в случае выхода из строя активных кубсатов.

— Контролироваться кубсаты будут с Земли. Не боитесь хакеров, которые взломают систему и напишут, например, какую-нибудь гадость в небе?

— Бояться волков — в лес не ходить. Можно бояться, а можно защититься так, чтобы нас было очень трудно взломать. Не боится же отечественный Центр управления полетами, что хакеры взломают управление МКС.

«Можно бояться, а можно защититься так, чтобы нас было очень трудно взломать. Не боится же отечественный Центр управления полетами, что хакеры взломают управление МКС». Фото popmech.ru

Об инвесторах и «Роскосмосе»

— Инвесторы уже проявили интерес к проекту?

— К нам поступает большое количество запросов. Подтвержденных многомиллионных инвестиций на данный момент нет.

— Интересуются в основном российские компании или зарубежные?

— В основном, конечно, зарубежные. Клиенты в России также интересовались технологией. Мы предупреждаем о временных рамках запуска — сегодня или завтра они не могут заплатить денег за размещение, чтобы появиться в космосе.

— Хочется хотя бы понять, кому интересны такие проекты?

— Это очень сложный вопрос. Мы готовы сейчас к любым инвестициям, но предполагаем, что должен быть сильный инвестор, который хочет не рекламировать что-то в космосе, а вывести туда дисплей. Поэтому мы очень бережно и внимательно относимся к тем, кто присылает нам запросы. Сейчас это в большинстве своем частные инвесторы, которые хотели бы поучаствовать на ранней стадии проекта. Но у нас ранняя стадия — это 12 миллионов долларов, поэтому мы предполагаем, что за этим частным инвестором должно быть сильное плечо. Мы думаем весной устроить роуд-шоу по венчурам, чтобы рассказать о себе.

— К «Роскосмосу» и российскому правительству не обращались?

— Не обращались и, если честно, не очень хотим с ними связываться.



Не дай бог нашу технологию будут использовать в своих целях, в том числе для пропаганды. Мы бы не хотели быть рядом с политикой и религией

— Почему?

— О нас знает отечественная космонавтика. Последние полгода мы ходили по многим клубам, заседаниям, рассказывали про проект. Им это интересно, потому что проект направлен на развитие космоса. Но, предполагая существующую закостенелость системы, то, как они работают, и немного соприкасаясь с ними в наших рекламных проектах, я сомневаюсь в эффективности нашего сотрудничества. Отсутствие гибкости и оперативности в принятии решений со стороны нашего потенциального партнера существенно замедлит скорость работы над проектом, высокий темп которой сейчас для нас очень важен. Это первое. А второе — если мы будем сотрудничать с «Роскосмосом», то, скорее всего, надолго свяжем себя с одной страной. Не дай бог нашу технологию будут использовать в своих целях, в том числе для пропаганды. Мы бы не хотели быть рядом с политикой и религией.

— Подобные проекты со щитами в космосе уже неоднократно анонсировали, но пока они так и не были реализованы. Как думаете, почему?

— Мне кажется, все меняется в последний год из-за того, что те же Маск, Брэнсон и Безос показывают, что частный космос достижим. Может быть, подобные проекты просто запускались не вовремя. А сейчас, я думаю, для них то самое время.