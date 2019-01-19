Опрос предпринимателей: нужно ли раскрывать данные о компаниях

Проверка контрагентов не ограничивается открытыми сведениями, которые может выложить налоговая инспекция. ФНС доступны сведения в большем объеме, чем можно раскрыть. Например, движение по банковским счетам. Тем не менее до сих пор существует большое количество фирм-однодневок, должников и так далее. Кроме того, налоговая как государственная структура может отправить запрос в различные ведомства. Но полученные о человеке данные ФНС также не имеет права выкладывать в общий доступ, потому что будет нарушен закон о персональных данных. Получается, что у предпринимателей все равно не будет полной информации о контрагентах.

Думаю, сервис связан с собираемостью НДС. Раньше, если компания по незнанию перечисляла деньги контрагенту-неплательщику, была возможность возместить НДС. Ведь компания не несет ответственности за действия подрядчиков. Видимо, сейчас налоговая просто скажет: «Мы для вас все сведения открыли, это ваши проблемы». Вся ответственность теперь ляжет на предпринимателей, у которых не будет полноценной картины о подрядчиках.