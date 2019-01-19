Опрос предпринимателей: нужно ли раскрывать данные о компаниях
Бизнесмены о новом сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»
Федеральная налоговая служба запустила в тестовом режиме сервис «Прозрачный бизнес». По замыслу ведомства, ресурс поможет компаниям проверять, насколько добросовестно ведут бизнес их контрагенты и не являются ли они фирмами-однодневками. Сведения будут публиковаться в основном о средних и малых компаниях. Мнения опрошенных «Реальным временем» предпринимателей разошлись: одни считают, что порядочным компаниям бояться нечего, другие видят в этом угрозу от «доброжелателей». Подробнее — в субботнем «Бизнес-задачнике».
Как вы относитесь к новой инициативе ФНС? И не против ли вы раскрытия данных о вашей компании?
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Антон Рахматуллин директор «ПСФ Древ Интерьер»
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Не очень хорошо отношусь к этой инициативе. Думаю, это будет больше во вред малым предприятиям. Появится очень много людей, которые захотят этой информацией злоупотребить — те же вымогатели, правоохранительные органы.
Контрагентов и так можно проверить — по рекомендациям. Много данных о подрядчике позволяет получить и интернет.
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Александр Фукс директор компании «Фатум»
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Проверка контрагентов не ограничивается открытыми сведениями, которые может выложить налоговая инспекция. ФНС доступны сведения в большем объеме, чем можно раскрыть. Например, движение по банковским счетам. Тем не менее до сих пор существует большое количество фирм-однодневок, должников и так далее. Кроме того, налоговая как государственная структура может отправить запрос в различные ведомства. Но полученные о человеке данные ФНС также не имеет права выкладывать в общий доступ, потому что будет нарушен закон о персональных данных. Получается, что у предпринимателей все равно не будет полной информации о контрагентах.
Думаю, сервис связан с собираемостью НДС. Раньше, если компания по незнанию перечисляла деньги контрагенту-неплательщику, была возможность возместить НДС. Ведь компания не несет ответственности за действия подрядчиков. Видимо, сейчас налоговая просто скажет: «Мы для вас все сведения открыли, это ваши проблемы». Вся ответственность теперь ляжет на предпринимателей, у которых не будет полноценной картины о подрядчиках.
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Ефим Климов генеральный директор «Эттон»
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Я за прозрачность. Информация, которая может быть раскрыта, должна быть общедоступной. Бизнесу, безусловно, это только поможет тщательнее проверять контрагентов. Подобные сервисы есть и сейчас, но они платные. А если услуга ФНС будет бесплатной — вообще прекрасно.
При этом, на мой взгляд, раскрытие данных должно регулироваться законом. Есть публичные компании, которые обязаны обнародовать всю информацию о себе. Наша компания в данный момент это делать не обязана. Но все равно любой человек может получить данные о нас. Кто-то их сливает через различные сервисы. Поэтому все должно происходить в правовом поле.
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Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект»
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Может быть, и здорово, что будет такой сервис, но до маразма доводить тоже нельзя. У нас недавно была неприятная ситуация. Мы по ошибке недоплатили ФНС 1 рубль, и потенциальный клиент, проверяя по СБИС, сделал вывод, что мы неплательщики. Из-за этого рубля компания отказалась с нами сотрудничать, потому что их служба безопасности была против. Обидно, что сделка сорвалась из-за ерунды.
К тому же нельзя сделать прозрачным абсолютно все. Какие-то конфиденциальные данные могут увидеть конкуренты, ту же доходность в конце концов. Так есть риск и бизнеса своего лишиться. Сейчас предпринимателям и без этого тяжело. Ежегодно закрывается 30% юридических лиц. А для тех, кто выжил, создают новые и новые правила — прозрачные сервисы, куча актов, аттестация рабочих мест. Нельзя постоянно чинить препоны. Если одна дверь закрывается, значит, нужно открывать другие — создавать предпринимателям новые возможности для развития.
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Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»
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Элемент позитива, конечно, есть. Возможно, это усилит дисциплину компаний в рамках бухгалтерии. Но я против чрезмерного открытия информации. Часть информации о компании должна предоставляться только по запросу и с подтверждением контрагента, у которого она запрашивается. Я веду свой личный бизнес, никому в принципе ничего не должен, почему кто-то за меня решает, обязан я показывать данные или нет? У меня нет держателей акций, перед которыми мне необходимо отчитываться.
Думаю, что прежде чем что-то открывать, нужно упростить все процедуры взаимосвязи налоговой и бизнеса (те же варианты по сдаче отчетности). И как только эти процессы будут максимально понятными, все встанет на свои места. А прозрачности и сегодня достаточно, даже более, чем нужно.
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Ильдар Галеев генеральный директор РК «Ремарк»
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Я к любым инициативам налоговой отношусь совершенно нормально. Чем больше открытости, тем лучше. В принципе, те компании, которые работают легально, информацию о себе не скрывают. Не думаю, что кому-то это даст возможность негативно повлиять на работу фирмы. Просто единый сервис облегчит жизнь бизнесу с точки зрения проверки контрагентов.
В нашей сфере новые контрагенты появляются крайне редко. И для нас не составляет проблемы проверить поставщиков по стандартному списку.
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Ильдар Тимербаев директор компании «Ботаника»
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Спорный момент. С одной стороны, исходя из того, что будут обнародовать, компания может заранее проверять у себя все эти пункты и быть готовой. С другой стороны, раскрытие всей информации может повлиять негативно на организацию. Например, если информация о компании попадет к кому-то со злым умыслом, или будет тиражироваться в СМИ. Я в большей степени против раскрытия данных.
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Андрей Ермолаев генеральный директор Global Media
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Наверное, это удобно. Будет возможность посмотреть, насколько контрагент порядочен. В этом смысле нам бояться нечего, мы налоги платим. И потом, крупные компании проверяют контрагентов в любом случае. То, что налоговая хочет внедрить, уже давно делается, и в открытом, и в закрытом доступе.
В нашей стране нет понимания «купеческого слова», как было раньше на Руси. Как правило, людей не сильно беспокоит порядочность, если контрагент дает низкую цену. Все клюют на деньги. И в этом есть парадокс бизнес-системы, когда мы действительно не знаем, с кем имеем дело. Во время стажировки в Штатах я узнал, что американцы не заключают договоры с подрядчиками, а просто выписывают контрагенту счет. Если подрядчик не платит, о нем просто рассказывают участникам рынка, и никто с ним не будет иметь больше дела. Вот это сила. Так же раньше было и у нас.
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