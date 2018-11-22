Всеволод Чаплин: «Говорить надо не о сексе, а о любви, не о смене партнеров, а о верности»

О приходе в школу уроков полового воспитания

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что о методах контрацепции детям нужно рассказывать уже в школе. В свою очередь министр просвещения Ольга Васильева отмечала, что эта тема должна обсуждаться в рамках семьи. Тема полового воспитания школьников периодически поднимается как общественниками, так и топовыми чиновниками. Свою выкладку представил и ВЦИОМ. Не мог пройти мимо обсуждения колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин. В колонке, написанной для нашей интернет-газеты, православный священнослужитель ищет истоки подобных инициатив и прогнозирует негативные последствия такого секспросвета.

Какое именно «просвещение» имеется в виду?

Тема полового воспитания в школах, которую многие по инерции считают реликтом 90-х годов прошлого века, неожиданно вновь возникла в публичном пространстве. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила «раннее разъяснение мальчикам и девочкам <…> еще в школе, что такое контрацепция, к чему это может приводить, чтобы предотвратить нежелательную беременность еще в подростковом возрасте». Вскоре ВЦИОМ объявил, что 21% граждан страны полностью и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового просвещения. «Против» и «скорее против» соответственно 12% и 15% опрошенных.

Однако наш вечный враг, как известно, кроется в деталях. Объяснили ли при опросе, какое именно «просвещение» имеется в виду? 25 лет назад, пользуясь наивностью постсоветского обывателя, «продвинутые» педагоги и их зарубежные вдохновители намеревались ввести в школах курсы, где утверждалось о нормальности гомосексуальных и даже «межвидовых» контактов. Стремление же поведать о технической стороне секса было в подобных курсах общим местом. Тогда родительская общественность сразу забила тревогу. К ней присоединились психологи, политики, священники, в том числе ваш покорный слуга. Увы, несколько меньшим был протест педагогов, которые с советских лет привыкли безропотно воспринимать новые веяния из Москвы.

Думаю, что за последние годы настроение людей не так уж сильно изменилось. Когда наших сограждан спрашивают про «половое воспитание», они, скорее всего, думают о подготовке к семейной жизни — ну и еще о «технике безопасности». Даже не подозревая, что в итоге их детей могут обязать натягивать презервативы на бананы или позитивно отвечать на вопросы о нормальности секса с животными.

ВЦИОМ объявил, что 21% граждан страны полностью и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового просвещения. «Против» и «скорее против» соответственно 12% и 15% опрошенных. Фото tolknews.ru



Обучать школьников различным «премудростям»

Именно такой вариант постараются продвинуть те, кто стоит за настойчивым и агрессивным лоббизмом полового воспитания по международным (читай, западным) рецептам. Это различные ооновские структуры, а главным образом — неправительственные фонды, ставящие своей целью сдерживание роста населения Земли. Думаете, алармизм? Увы: Международная ассоциация планирования семьи еще в 1994 году отстаивала в одной из публикаций право на сексуальную жизнь подростков с 10-летнего возраста и рекомендовала для чтения тексты, в которых подросткам предлагается пользоваться услугами проституток, а также практиковать связи «между подростками и младшими детьми».

Дальше — больше. В этом году ЮНЕСКО приняла новую редакцию «секспросветного» документа — «Международного технического руководства по просвещению детей в вопросах секса». В этой бумаге предписывается обучать школьников различным «премудростям», включая совершение абортов без разрешения родителей. Конечно же, одна из ключевых тем документа — гомосексуализм и «выбор пола». Детям 5—8 лет учитель должен «дать определение, что такое гендер и биологический пол, и объяснить разницу между ними». Затем самим детям предлагается «отрефлексировать, что они чувствуют по поводу своего биологического пола и гендера». В 15—18 лет подросткам уже будут рассказывать о вреде гомофобии и трансфобии, о том, что «все люди должны иметь возможность любить, кого они хотят». Предполагаются и практические занятия по выражению поддержки людям, которые с упомянутыми фобиями сталкиваются.

Между прочим, речь идет об официальном документе международной организации, в которой представлена и Россия. Был ли заявлен какой-либо протест, попробовали ли этот текст изменить в соответствии с нашими ценностями? Или дипломаты и чиновники внутренне соглашаются с мыслью, что антиценности этого документа нашей стране придется в конце концов принять? Дескать, против лома нет приема?

«Если инициативы чиновников пропагандируют антисемейные модели поведения — значит, они фактически работают на демографическое ослабление и саморазрушение России в угоду нашим вечным конкурентам». Фото hram-tih.ru

Говорить надо не о сексе, а о любви

Как уже не раз приходилось писать и говорить, цели у иных ооновцев и «соросят» очень простые. Аборты, гомосексуализм, безответственный блуд, пропаганда контрацепции, «выбор пола» убивают традиционную семейственность, а вместе с ними и демографию. Идеологам этой тенденции очень хотелось бы видеть население России сокращенным до 20—30 миллионов человек, сосредоточенных в нескольких агломерациях (плюс вычерпыватели природных ресурсов, работающие вахтовым методом). Только согласится ли с этим сценарием сама Россия, то есть мы с вами? Этот вопрос надо всегда держать в уме, когда мы говорим с социологами о половом воспитании, а тем более узнаём об очередных педагогических экспериментах в русле описанной выше тенденции.

И именно в этом свете нужно оценивать заявления и планы чиновников любого ранга. Если их инициативы пропагандируют антисемейные модели поведения — значит, они фактически работают на демографическое ослабление и саморазрушение России в угоду нашим вечным конкурентам.

Про технику секса современные школьники знают лучше взрослых — да и в советское время знали годам к пятнадцати. В школе подросткам нужно говорить не о том, как надевать презерватив, — и так обучатся в интернете за одну минуту. Говорить надо не о сексе, а о любви, не о «смене партнеров», а о верности, не об однополых и «межвидовых» связях, а о настоящей семье — многодетной, многопоколенной, умеющей переживать любые сложности там, где одинокий человек обычно ломается, кончая жизнь раздавленным духовно и психологически. Примеров таких семей множество в окружающей нас реальности, не говоря уж о литературе, кино, театре и музыке, в том числе вполне себе современных. Как бы ни был циничен и внешне ужасен нынешний подросток — поверьте мне, поймет и поверит. Ведь речь действительно пойдет о правде.

Протоиерей Всеволод Чаплин