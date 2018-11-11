Новости общества

08:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Человек и автомат. Ижевск вспоминает легендарного Калашникова

07:00, 11.11.2018

10 ноября 1919 года родился самый известный советский конструктор стрелкового оружия

Человек и автомат. Ижевск вспоминает легендарного Калашникова Фото: guns.ru

10 ноября легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову исполнилось бы 99 лет. Создатель, пожалуй, самого популярного и узнаваемого в мире автомата большую часть жизни проработал в Ижевске. Вместе с такими же, как он, молодыми конструкторами Калашников трудился над модернизацией и улучшением выпускаемого оружия, контролировал запуск массового производства на Ижевском мотозаводе. Работе изобретателя и его соратников посвящена выставка, открывшаяся на днях в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова в столице Удмуртии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Интерес к технике

Михаил Калашников родился в многодетной семье в деревне Курья Алтайской губернии в 1919 году. Он с юных лет проявлял интерес к технике, впервые ознакомился с устройством оружия, разобрав собственными руками пистолет браунинг.

Осенью 1938 года был призван в Красную Армию. После курса младших командиров получил специальность механика-водителя танка, служил в 12-й танковой дивизии в г. Стрый на Западной Украине и, как говорят исследователи, уже там проявил свои изобретательские способности — разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесурса танка. Уже в 1940 году прибор учета моторесурсов танка, изобретенный Калашниковым, поступил в серийное производство.

В Великой Отечественной войне принял участие в августе 1941 года, однако был тяжело ранен и уже в госпитале стал размышлять о создании своего образца автоматического оружия. С этих пор началась его работа с соратниками, переезды, поиски решений. Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение армии.

Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение армии

Переезд в Ижевск

Массовый выпуск АК при непосредственном участии наркома по вооружению СССР Дмитрия Устинова решили начать на заводе в Ижевске. В 1948 году Калашников был направлен в столицу Удмуртской АССР для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата. В мае 1949 года первые 1500 автоматов прошли испытания и были приняты на вооружение.

— Молодые люди без образования смогли создать оружие, ставшее легендой не только XX, но и XXI века. Только вдумайтесь. Калашникову в 1949 году только 30 лет, его друзьям по группе — 25. Они ушли на завод после школы, в годы работы с автоматом учились заочно в индустриальном техникуме, в механическом институте и получали диплом вместе с государственными наградами, — рассказала на открытии выставки «Соратники Калашникова» заведующая экспозиционным отделом Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Калашникова Лада Михайлова.

Впрочем, АК-47 с самого начала подвергался постоянным изменениям. О планомерной работе вспоминал и Михаил Калашников. Его цитата приведена в одной из витрин экспозиции.

«Начиная с 1949 года мы занимались двумя направлениями: проводили работы и по подготовке к массовому выпуску автомата, и по доработке конструкции образца по предложениям и замечаниям, которые были высказаны во время войсковых испытаний. И это было очень непросто. Не раз нам приходилось сталкиваться с противодействием некоторых специалистов — они не хотели менять то, что, на их взгляд, было уже проверено и утверждено», — писал Калашников.

При этом максимально быстрый запуск серийного производства автоматов произошел благодаря деятельному участию директора завода №74 Петра Сысоева и главного конструктора Василия Лавренова.

В 1949 году Калашников переезжает вместе с супругой и дочерью в Ижевск на постоянное жительство. При этом жил он первые годы в гостинице «Центральной».

«Номер был небольшой, обстановка казенная, из мебели только две кровати, стол, два стула и маленький шкаф. В комнате все время топили небольшую печку-буржуйку: ею обогревали комнату, на ней варили еду для себя и ребенка», — писал Калашников.

К тому времени он уже был удостоен Сталинской премии, в 1950 году был впервые избран депутатом Верховного Совета СССР.

Группа Калашникова

Началось формирование конструкторской группы под руководством Калашникова. В нее вошли Владимир Крупин, Виталий Пушин и Валерий Харьков. С Крупиным Калашников познакомился в 1948 году, когда налаживали производство автоматов на Ижевском мотозаводе, он стал его первым помощником по доработке на машиностроительном заводе. Пушина он вспоминает как уравновешенного человека, который «даже в стрессовой ситуации не позволял себе повысить голос на окружающих».

Валерий Харьков стал продолжателем славной династии ижевских оружейников. На завод он пришел в годы Великой Отечественной войны, так как на учебу не было ни времени, ни денег. Уже работая, он параллельно проучился два года в эвакуированном в Ижевск МВТУ им. Баумана.

Калашников с женой и детьми, 1959 г. Фото Елены Калашниковой

Работа над поиском идей для улучшения автомата шла постоянно, даже на неформальных посиделках.

«В праздничный день, забрав жен и детей, мы шли в гости к кому-нибудь из нас. Как правило, наше застолье продолжалось до первой высказанной рабочей проблемы, после чего праздничный стол превращался в рабочий… И только после полуночи мы расходились, унося на руках спящих детей и думая о том, что скорее бы наступило утро, когда мы снова встретимся и продолжим прерванное обсуждение», — вспоминал Калашников. К тому времени ему уже предоставили двухкомнатную квартиру.

Причем нередко приходилось буквально вручную формировать детали. Этим занимались слесари, многие из которых потомственные оружейники.

— В экспериментальном цехе Павел Бухарин своими руками изготавливал опытные детали. Иногда деталь нужно было сначала выточить, вырезать, отфрезеровать вручную, чтобы потом снять с нее точные размеры и отдать чертежникам, — рассказывает Лада Михайлова.

За годы автомат Калашникова пережил тысячи различных изменений, конструкторы, по выражению сотрудника музея, боролись за каждый грамм снижения веса. В 1959 году принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова — АКМ.

Группа Калашникова занималась разработкой различных модификаций, сама выезжала на войсковые испытания, а в конце 1950-х приступила к созданию единого пулемета, который в 1961 году победил в конкурсе.

Группа Калашникова занималась разработкой различных модификаций, сама выезжала на войсковые испытания, а в конце 1950-х приступила к созданию единого пулемета. Фото newsland.com

Память

Автомат Калашникова и его модификации создавались в условиях начавшейся гонки вооружений, при этом его конструкция позволила стать самым надежным оружием, что послужило росту популярности. Исследователи говорят, что АК занимают долю в 20% всего имеющегося в мире стрелкового оружия.

Михаил Калашников до конца своей жизни продолжал работать на Ижмаше, которому в 2013 году подарил свое имя. Теперь концерн называется «Калашников». Принимал участие в различных патриотических мероприятиях, пользовался большим уважением и любовью в республике. Один из почитателей даже оборудовал в ижевской пятиэтажке, где жил Калашников, лифт. В 2004 году в Ижевске открылся Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. Калашникова.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни, похоронен в только созданном Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища в Москве.

В 2019 году в Удмуртии планируется провести ряд мероприятий в честь 100-летия со дня рождения легендарного оружейника.

Михаил Красильников
ОбществоИстория Удмуртия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

08:13 МСК Все новости
Новости раздела