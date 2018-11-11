Человек и автомат. Ижевск вспоминает легендарного Калашникова

10 ноября 1919 года родился самый известный советский конструктор стрелкового оружия

10 ноября легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову исполнилось бы 99 лет. Создатель, пожалуй, самого популярного и узнаваемого в мире автомата большую часть жизни проработал в Ижевске. Вместе с такими же, как он, молодыми конструкторами Калашников трудился над модернизацией и улучшением выпускаемого оружия, контролировал запуск массового производства на Ижевском мотозаводе. Работе изобретателя и его соратников посвящена выставка, открывшаяся на днях в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова в столице Удмуртии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Интерес к технике

Михаил Калашников родился в многодетной семье в деревне Курья Алтайской губернии в 1919 году. Он с юных лет проявлял интерес к технике, впервые ознакомился с устройством оружия, разобрав собственными руками пистолет браунинг.

Осенью 1938 года был призван в Красную Армию. После курса младших командиров получил специальность механика-водителя танка, служил в 12-й танковой дивизии в г. Стрый на Западной Украине и, как говорят исследователи, уже там проявил свои изобретательские способности — разработал инерционный счетчик выстрелов из танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы через щели в башне танка, счетчик моторесурса танка. Уже в 1940 году прибор учета моторесурсов танка, изобретенный Калашниковым, поступил в серийное производство.

В Великой Отечественной войне принял участие в августе 1941 года, однако был тяжело ранен и уже в госпитале стал размышлять о создании своего образца автоматического оружия. С этих пор началась его работа с соратниками, переезды, поиски решений. Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение армии.

Автомат Калашникова победил в конкурсе 1947 года и был принят на вооружение армии



Переезд в Ижевск

Массовый выпуск АК при непосредственном участии наркома по вооружению СССР Дмитрия Устинова решили начать на заводе в Ижевске. В 1948 году Калашников был направлен в столицу Удмуртской АССР для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата. В мае 1949 года первые 1500 автоматов прошли испытания и были приняты на вооружение.

— Молодые люди без образования смогли создать оружие, ставшее легендой не только XX, но и XXI века. Только вдумайтесь. Калашникову в 1949 году только 30 лет, его друзьям по группе — 25. Они ушли на завод после школы, в годы работы с автоматом учились заочно в индустриальном техникуме, в механическом институте и получали диплом вместе с государственными наградами, — рассказала на открытии выставки «Соратники Калашникова» заведующая экспозиционным отделом Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Калашникова Лада Михайлова.

Впрочем, АК-47 с самого начала подвергался постоянным изменениям. О планомерной работе вспоминал и Михаил Калашников. Его цитата приведена в одной из витрин экспозиции.

«Начиная с 1949 года мы занимались двумя направлениями: проводили работы и по подготовке к массовому выпуску автомата, и по доработке конструкции образца по предложениям и замечаниям, которые были высказаны во время войсковых испытаний. И это было очень непросто. Не раз нам приходилось сталкиваться с противодействием некоторых специалистов — они не хотели менять то, что, на их взгляд, было уже проверено и утверждено», — писал Калашников.

При этом максимально быстрый запуск серийного производства автоматов произошел благодаря деятельному участию директора завода №74 Петра Сысоева и главного конструктора Василия Лавренова.

В 1949 году Калашников переезжает вместе с супругой и дочерью в Ижевск на постоянное жительство. При этом жил он первые годы в гостинице «Центральной».

«Номер был небольшой, обстановка казенная, из мебели только две кровати, стол, два стула и маленький шкаф. В комнате все время топили небольшую печку-буржуйку: ею обогревали комнату, на ней варили еду для себя и ребенка», — писал Калашников.

К тому времени он уже был удостоен Сталинской премии, в 1950 году был впервые избран депутатом Верховного Совета СССР.

Группа Калашникова

Началось формирование конструкторской группы под руководством Калашникова. В нее вошли Владимир Крупин, Виталий Пушин и Валерий Харьков. С Крупиным Калашников познакомился в 1948 году, когда налаживали производство автоматов на Ижевском мотозаводе, он стал его первым помощником по доработке на машиностроительном заводе. Пушина он вспоминает как уравновешенного человека, который «даже в стрессовой ситуации не позволял себе повысить голос на окружающих».

Валерий Харьков стал продолжателем славной династии ижевских оружейников. На завод он пришел в годы Великой Отечественной войны, так как на учебу не было ни времени, ни денег. Уже работая, он параллельно проучился два года в эвакуированном в Ижевск МВТУ им. Баумана.

Калашников с женой и детьми, 1959 г. Фото Елены Калашниковой

Работа над поиском идей для улучшения автомата шла постоянно, даже на неформальных посиделках.

«В праздничный день, забрав жен и детей, мы шли в гости к кому-нибудь из нас. Как правило, наше застолье продолжалось до первой высказанной рабочей проблемы, после чего праздничный стол превращался в рабочий… И только после полуночи мы расходились, унося на руках спящих детей и думая о том, что скорее бы наступило утро, когда мы снова встретимся и продолжим прерванное обсуждение», — вспоминал Калашников. К тому времени ему уже предоставили двухкомнатную квартиру.

Причем нередко приходилось буквально вручную формировать детали. Этим занимались слесари, многие из которых потомственные оружейники.

— В экспериментальном цехе Павел Бухарин своими руками изготавливал опытные детали. Иногда деталь нужно было сначала выточить, вырезать, отфрезеровать вручную, чтобы потом снять с нее точные размеры и отдать чертежникам, — рассказывает Лада Михайлова.

За годы автомат Калашникова пережил тысячи различных изменений, конструкторы, по выражению сотрудника музея, боролись за каждый грамм снижения веса. В 1959 году принят на вооружение модернизированный автомат Калашникова — АКМ.

Группа Калашникова занималась разработкой различных модификаций, сама выезжала на войсковые испытания, а в конце 1950-х приступила к созданию единого пулемета, который в 1961 году победил в конкурсе.

Группа Калашникова занималась разработкой различных модификаций, сама выезжала на войсковые испытания, а в конце 1950-х приступила к созданию единого пулемета. Фото newsland.com

Память

Автомат Калашникова и его модификации создавались в условиях начавшейся гонки вооружений, при этом его конструкция позволила стать самым надежным оружием, что послужило росту популярности. Исследователи говорят, что АК занимают долю в 20% всего имеющегося в мире стрелкового оружия.

Михаил Калашников до конца своей жизни продолжал работать на Ижмаше, которому в 2013 году подарил свое имя. Теперь концерн называется «Калашников». Принимал участие в различных патриотических мероприятиях, пользовался большим уважением и любовью в республике. Один из почитателей даже оборудовал в ижевской пятиэтажке, где жил Калашников, лифт. В 2004 году в Ижевске открылся Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. Калашникова.

Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни, похоронен в только созданном Пантеоне Героев Федерального военного мемориального кладбища в Москве.

В 2019 году в Удмуртии планируется провести ряд мероприятий в честь 100-летия со дня рождения легендарного оружейника.