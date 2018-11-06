Как Ижевск протестовал против переименования города в Устинов

110 лет назад родился маршал Советского Союза Дмитрий Устинов, который внес серьезный вклад в развитие промышленности Удмуртии

Фото: Устинов на ижевском Автозаводе. 1975 год.

В Ижевске в эти дни вспоминают Дмитрия Устинова, маршала Советского Союза, руководившего оборонной отраслью страны с 1941 по 1984 год. К 110-летию со дня рождения человека, внесшего неоценимый вклад в развитие промышленности Удмуртии, проводились разнообразные лекции, о нем в выступлениях упоминали политики. Среди заслуг Устинова — запуск массового производства автомата Калашникова, строительство Ижевского автозавода, его именем назван район города, а какое-то время в Устинов был переименован и сам Ижевск. Подробнее об истории отношений министра обороны и оружейной столицы — в материале «Реального времени».

«Работали, как воевали, — не считаясь с трудностями и лишениями, не щадя себя»

Хотя Ижевск стал оружейной столицей России еще в дореволюционные годы — железоделательный завод, который дал затем начало производству оружия, на реке Иж был построен еще в конце XVIII века, окончательно оформился город в крупный промышленный центр в годы Великой Отечественной войны. Заводы и фабрики эвакуировали с западной части СССР. Ижевск находился глубоко в тылу, а существовавшие мощности и опыт производства оружия сделали, по сути, очевидным выбор этого города для перебазирования тульского и подмосковного заводов по производству самозарядных винтовок. В соседний Воткинск был эвакуирован киевский завод «Арсенал».

Эти вопросы курировал Дмитрий Устинов, назначенный в июне 1941 года наркомом вооружения СССР. В Ижевске на машиностроительном заводе в 1930-х он проходил практику, пока учился в Ленинградском Военно-механическом институте.

Ижевский завод №74 в годы Великой Отечественной войны. Фото iz-article.ru



«В начале ноября [1941 года] в Ижевск были доставлены чертежи, техническая документация, часть заготовок деталей. Прилетело сюда и несколько специалистов, освоивших производство ПТР. Вскоре и здесь начался массовый выпуск противотанковых ружей Дегтярева, — писал в своей книге «Во имя Победы» Дмитрий Устинов. — Сложнее было организовать производство противотанкового ружья Симонова. Его выпуск, наряду с другими предприятиями, мы поручили заводу, где до войны изготовляли запасные части к автомобилям и тракторам. Сюда было направлено свыше трехсот станков с других оружейных заводов. <…> Одновременно налаживался выпуск этих ружей и на заводе, который возглавлял М.А. Иванов. Производство ПТР развертывалось в специально построенных для этого деревянных корпусах. Размещены они были… на бывшем картофельном поле. Оно было буквально исполосовано транспортом, доставлявшим сырье, материалы, детали и узлы в цеха. Сами цеха представляли собой большие бараки, вдоль центральной оси которых располагались по три больших железных бочки, приспособленные под печки. От них к крыше тянулись жестяные трубы. И все это нещадно дымило, так как топить приходилось древесными отходами, как правило, сырыми и не очень горючими. Рабочие места у станков освещались самодельными коптилками, которые, конечно, свежего воздуха в помещениях не добавляли. И в таких условиях люди не только выполняли, но и перевыполняли нормы изо дня в день, из месяца в месяц. Работали, как воевали, — не считаясь с трудностями и лишениями, не щадя себя».

Теперь в столице Удмуртской АССР он бывал достаточно часто. В одном из цехов для него оборудовали кабинет, для проживания ему предоставили ведомственную квартиру на ул. Советской, 31.

«Во время Великой Отечественной войны, когда промышленность республики должна была в кратчайшие сроки перейти на военные рельсы, этой перестройкой руководил Дмитрий Федорович. Он так часто бывал в Ижевске, что многие принимали его за местного руководителя. При его личном участии осваивались новые виды вооружения, совершенствовалась технология производства. На оборону работали все предприятия региона, включая эвакуированные заводы», — отмечает председатель Госсовета Удмуртии, бывший начальник ФГУП «Главное военно-строительное управление №8» Алексей Прасолов.

Цех Ижевского машзавода по изготовлению ствольных коробок винтовки. Фото iz-article.ru



В годы войны Ижевск начал поставлять на фронт 15 новых видов стрелкового и авиационного вооружения. Производительность труда на промышленных предприятиях республики за годы войны увеличилась в 2,7 раза, а валовая продукция промышленных предприятий — в 2,3 раза.

«Не знаю, когда он спал, но создавалось впечатление, что Дмитрий Федорович всегда на ногах. Его отличали неизменная бодрость, величайшая доброжелательность к людям, — вспоминал маршал артиллерии Н.Д. Яковлев. — На посту наркома вооружения Д.Ф. Устинов показал себя великолепным инженером, глубоким знатоком и умелым организатором производства. Он был сторонником быстрых и смелых решений, досконально разбирался в сложнейших технических проблемах. И притом ни на минуту не терял своих человеческих качеств».

«Он говорит: «Я хочу пострелять из твоего пулемета»

После окончания войны важно было сохранить созданные производственные мощности в Ижевске и Воткинске. В 1946 году на Ижевском машзаводе было возобновлено производство мотоциклов «Иж», к ним у министра вооружения СССР Устинова была особая страсть.

Именно при содействии Устинова в столице Удмуртской АССР в 1948 году было организовано массовое производство автоматов Калашникова АК-47. Михаила Калашникова отправили в Ижевск для авторского участия в создании технической документации и организации изготовления первой опытной партии своего автомата. К 20 мая 1949 года задание было выполнено: 1500 автоматов, изготовленных на Мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской армии. Михаил Калашников остался в Ижевске и очень часто встречался с приезжавшим сюда Устиновым.

Устинов и Калашников. Фото coollib.net

«Когда отрабатывали единый пулемет, была борьба с тульским конструкторским бюро, — вспоминал на одном из мероприятий Михаил Калашников. — Приехал Дмитрий Федорович в Ижевск, встретились мы с ним. Он говорит: «Я хочу пострелять из твоего пулемета». Решили прямо на территории между цехов, соорудили мишень. Устинов ложится прямо на пол и начинает стрелять, отстрелял и побежал к мишени. Пришел, посмотрел — хорошо, жмет мне руку: «Молодец, продолжай!» Та простота, то знание человеческого труда, которые были у Дмитрия Федоровича Устинова, заражали окружающих. Хотелось работать, работать и работать. Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность повстречаться с такими людьми — патриотами своего Отечества, Патриотами с большой буквы, которые работали на общее благо и старались прославить наше Отечество».

Именно в заслугу Устинову ставят появление в Ижевске заводов Буммаш, Нефтемаш, радиозавода. Ключевую роль он сыграл и в строительстве автозавода.

Как известно, в середине 1960-х в СССР было принято решение развивать производство легковых автомобилей, стали строиться заводы. Историки говорят, что Устинов лично приезжал в Ижевск, чтобы найти место под будущий автозавод. В 1965 году началось его строительство, а в декабре следующего года с конвейера нового предприятия сошел первый ижевский «Москвич». Впоследствии стали выпускаться автомобили и под маркой «Иж».

При этом запуск автозавода дал новый импульс для развития города. Отмечается, что при поддержке Устинова в Ижевске было построено множество социальных объектов и инфраструктура: железнодорожный вокзал, телебашня, театр оперы и балета, центральный универмаг, больницы, кинотеатры, стадионы, запущено троллейбусное движение.





Устинов и мотоцикл «Иж»



Город Устинов

Устинов семь раз избирался депутатом Верховного Совета СССР от Удмуртской АССР. Он пользовался большим уважением в республике, однако крайне отрицательно было воспринято решение после смерти Устинова переименовать в его честь Ижевск.

Министр обороны СССР, член ЦК КПСС, член Политбюро, маршал Советского Союза Дмитрий Устинов скончался 20 декабря 1984 года. А уже 27 декабря было принято постановление Совета министров СССР о переименовании Ижевска в Устинов. Столь оперативно подобное решение принималось впервые. Известно, что перед этим было получено одобрение от Удмуртского обкома КПСС.

Официально о переименовании было объявлено 3 января 1985 года, и это вызвало огромную волну возмущения и протестов. Студенты попытались провести акцию протеста 10 февраля, но были разогнаны милицией. Местное руководство с особым рвением старалось стереть все упоминания старого названия, было даже отменено празднование 225-летия города.

27 декабря было принято постановление Совета министров СССР о переименовании Ижевска в Устинов

При этом народ придумал, что сегодня можно было бы назвать, мем. К тому времени, как Ижевск стал Устиновым, Набережные Челны в соседнем Татарстане стали Брежневым. Курсировал автобус Устинов — Брежнев, который называли «катафалком».

«…Решение о переименовании города было принято без предварительного рассмотрения этого вопроса на сессиях соответствующих Советов народных депутатов, что вызвало у многих недоумение и растерянность, а у некоторой части населения возмущение и противодействие, — говорится в записке секретаря обкома партии П.С. Грищенко в ЦК КПСС от 13 апреля 1987 года. — …При проведении выборов в Верховные Советы РСФСР и Удмуртской АССР в феврале 1985 г. на бюллетенях было сделано 8 386 надписей типа «Голосуем за Ижевск!». Оговорки в названии города, допускаемые выступающими на собраниях, встречах, концертах, как правило, вызывают аплодисменты. 13 августа 1986 г. в городе было расклеено несколько листовок с обращением к трудящимся… Ижевска с призывом выйти на общегородскую демонстрацию под лозунгом «Мы за Ижевск!». Демонстрация молодежи вновь была предотвращена милицией».

Высказывались предложения присвоить имя Устинова улице, району или одному из заводов, но вернуть городу его историческое название.

Три года назад в Сквере Победы у Вечного огня в Ижевске состоялось открытие памятника Дмитрию Устинову. Фото udmgossovet.ru

Спустя 900 дней, 19 июня 1987 года, Устинов был переименован в Ижевск. При этом один из районов города был назван Устиновским. Три года назад в Сквере Победы у Вечного огня в Ижевске состоялось открытие памятника Дмитрию Устинову.