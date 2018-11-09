Управление ИТ «Казаньоргсинтеза»: «Генеральный директор, кликнув мышью, может увидеть состояние производственного процесса»

На предприятии рассказали о новом этапе цифровизации

Фото: Олег Тихонов

Тренды на промышленную цифровизацию и автоматизацию с каждым годом охватывают все больше предприятий. Одним из наиболее активно развивающихся в этом направлении стал казанский химический гигант — «Казаньоргсинтез». В настоящее время на предприятии свыше 90% производственных процессов уже автоматизированы. Огромная работа проводится и в системе автоматизации бизнес-процессов. Так, в 2019 году на следующий этап планирует перейти проект оптимизации складского хозяйства, будет апробирована электронная система рационализаторства. Подробно о развитии цифровизации на нефтехимическом предприятии рассказал Сергей Нефедьев — начальник управления по информационным технологиям ПАО «Казаньоргсинтез».

«Если в трубе повышается давление, то система сама отсекает трубу»

— Сергей Евгеньевич, на сколько сейчас автоматизированы производственные процессы на ПАО «Казаньоргсинтез»?

— Когда говорят о промышленном предприятии, о заводе, многим представляются рабочие у станка в грязных спецовках. Но если вы придете на любой производственный завод ПАО «Казаньоргсинтез», в первую очередь вы увидите операторные, в которых сидят несколько человек за большими мониторами. У нас процессы автоматизированы на 90%. Вручную выполняются те технологические операции, которые никак нельзя передать системе.

Информация о производственном процессе, которую оператор видит на мониторе, мы передаем через автоматизированную систему на рабочее место любого руководителя. В том числе генеральный директор, несколько раз кликнув мышью, может увидеть реальное состояние производственного процесса: уровень емкости, температуру бензола в резервуаре и т. д. Это приводит к повышению ответственности на местах, потому что люди знают, что руководитель может в режиме реального времени увидеть рабочую ситуацию.

Благодаря автоматизации достигается высокая скорость реакции в случае ЧП. Например, если в трубе повышается давление, то система сама отсекает трубопровод.

Благодаря автоматизации достигается высокая скорость реакции в случае ЧП



— Кто на предприятии отвечает за автоматизацию и цифровизацию?

— На «Казаньоргсинтезе» сразу несколько служб отвечают за информатизацию и функционирование автоматических систем. Во-первых, это службы на заводах. Их основная задача — обеспечение автоматизации промышленных производств, контроль работы систем. На каждом производстве есть АСУТП — автоматизированная система управления технологическим процессом. Эти системы в автоматизированном режиме управляют технологическим процессом, собирая информацию с датчиков, которые установлены на местах. Информация поступает в программно-вычислительный комплекс, который размещен в зданиях операторных. Там собрана вся информация о процессе на нескольких рабочих местах, и оператор, который находится за рабочим местом, видит весь процесс перед собой.

Здесь в штат входит как инженерно-технический состав (те, кто организовывает процесс, следят за работой систем), так и рабочий персонал — слесари по КИПиА (контрольно-измерительным приборам и аппаратуре). Они непосредственно работают с приборами на трубопроводах, емкостях, во вредных условиях. Общая численность персонала этих служб на всех заводах — более 700 человек.

Второй блок относится к управлению информационными технологиями.

— А что входит в обязанности службы информационных технологий?

— Управление по информационным технологиям занимается автоматизацией бизнес-процессов уровня управления предприятия. В нем состоит 90 человек. В обязанности управления по информационным технологиям входит внедрение, сопровождение, развитие информационных систем в современных программно-аппаратных комплексах, поддержка в рабочем состоянии компьютерной техники. Мы занимаемся поддержкой пользователей информационных систем, в том числе их обучением, сопровождением справочной информации.

Управление по информационным технологиям занимается автоматизацией бизнес-процессов уровня управления предприятия



Электронный охват всех бизнес-процессов

— Какие «умные» технологии используются на «Казаньоргсинтезе»? Насколько мне известно, на предприятии несколько лет назад была внедрена ERP-система SAPR/3. В чем преимущество работы в этой системе для предприятия?

— На «Казаньоргсинтезе» вопрос о внедрении SAP был поднят в 1998 году, запуск первых модулей произошел в 2000 году. Преимущество системы — прозрачность для анализа управления, которая достигается путем интеграции всех процессов. В системе все взаимосвязано. В качестве примера возьмем HR-процессы. Как только человек поступает на работу, в системе уже есть его штатное расписание, рассчитаны оклады. В системе «подтягиваются» всевозможные виды доплат, которые могут быть у сотрудника, продолжительность отпуска и прочее.

То же самое касается работы с товарно-материальными ценностями. Можно проследить весь их жизненный цикл с момента получения.

Главное преимущество SAP — охват всех видов бизнес-процессов, которые существуют на предприятии: отгрузка, финансы и экономика, бухучет. Система масштабируется, увеличивается, расширяется, дополняется. Система SAP имеет только один недостаток — высокую цену лицензии, поэтому не все предприятия могут на нее перейти. SAP способны позволить себе крупные компании.

— На предприятии принят электронный документооборот. Насколько активно он используется?

— На предприятии СЭД (система электронного документооборота) внедрена с 2006 года. Организован учет и регистрация документов в системе. Практически весь жизненный цикл документооборота, в том числе и согласование служебных записок, распорядительных документов, приказов, протоколов совещаний, полностью проходит через систему электронного документооборота. С внедрением системы ощутима экономия времени при поиске и при согласовании документов, а также при передачи документов между подразделениями, увеличилась скорость обработки информации. Также внедрены эффективные организационные решения совместной работы, улучшена исполнительская дисциплина.

Огромный объем служебных записок и других внутренних документов идет в электронном виде. Но, к сожалению, пока мы на этапе, когда для подготовки служебной записки и многих других документов все же необходима бумага. К полному электронному документообороту пока не перешли.

— Каким образом на «Казаньоргсинтезе» используется интранет?

— Интранет, в нашем понимании, это внутренняя защищенная сеть предприятия, в которую помимо сетей передачи данных входят информационные системы, которые установлены на серверах. Основным назначением интранета является внутрикорпоративный обмен информацией. Это может быть доступ к рабочей документации, которая находится на файловой системе, быстрый обмен информацией через электронную почту. У нас по электронной почте тоже происходит активное общение.

Внутренняя информация также хранится на корпоративном портале. Она может касаться профсоюзных новостей, маршрутов автобусов. Большое количество документов хранится на внутреннем сайте, там всегда можно найти нужный документ.

«Часть функций по выдаче товарно-материальных ценностей может быть роботизирована»

— Какие планы сейчас стоят перед управлением по информационным технологиям с перспективой на 2019 год? Какие новые проекты внедряете?

— В ближайшей перспективе реализация проекта, направленного на повышение эффективности управления складскими процессами на складах материально-технического снабжения. Проект многоэтапный, его внедрение длится уже год. Его назначение — повышение емкости хранения и эффективности работ складского хозяйства путем построения оптимального складского процесса. На первом этапе были проведены расчеты емкости хранения, определены размеры складов, проработаны проекты бизнес-процессов работы с ТМЦ.

На втором этапе проекта необходимо модернизировать новое складское помещение и уже в нем организовать автоматизацию складского хозяйства. Планируется, что товарно-материальные ценности на складах будут промаркированы, на них нанесут штрих-коды. В перспективе процессы по приходу и выдаче товарно-материальных ценностей будут осуществляться с применением штрих-кодов в онлайн-режиме на каждой партии поставки, в ИС будут определены и места хранения ТМЦ. Начало реализации третьего этапа ожидается в 2019 году.

— Каким складское помещение будет после модернизации?

— Цифровизация позволит упростить работу на складе. При наличии штрих-кодов система сама будет находить товар вплоть до того, что часть функций по выдаче товарно-материальных ценностей может быть роботизирована. Для реализации проекта мы заключили договор с подрядной организацией, которая вычислила схему оптимального хранения ТМЦ. С точки зрения программного обеспечения складское хозяйство будет создано на базе существующей программы SAP, для этого потребуется только закупить лицензию на дополнительный модуль SAP EWM.

Цифровизация позволит упростить работу на складе



Электронный документооборот с подрядчиками

— Каким образом на «Казаньоргсинтезе» развивается система электронного документооборота?

— В планах на 2019 год — реализация проекта юридически значимого электронного документооборота. Он будет касаться взаимодействия с контрагентами предприятия в рамках документов с электронными подписями. Для нашей страны — это новая передовая сфера. Мы зависим от того, насколько наши контрагенты готовы участвовать в проекте внедрения юридически значимого электронного документооборота.

Большие надежды мы возлагаем на коллег из ПАО «Нижнекамскнефтехим». Они уже перешли на юридически значимый электронный документооборот, а поскольку мы взаимосвязаны с ними экономически, то рассматриваем НКНХ как одного из контрагентов, с которым можно будет при внедрении проекта отработать процессы юридически значимого электронного документооборота.

Новая IT-поддержка

Также среди новых задач на 2019 год — переход на платформу системы управления ИТ-услугами на базе продукта Terrasoft Bpm'online. Данная система включена в единый реестр отечественного ПО. Проект направлен на оптимизацию и усовершенствование ИТ-процессов. Основные цели — повышение управляемости, измеримости деятельности управления информационными технологиями.

Среди новых задач на 2019 год — переход на платформу системы управления ИТ-услугами на базе продукта Terrasoft Bpm'online



— Расскажите подробнее о реализации этого проекта.

— Сейчас если в системе у сотрудников предприятия не работает электронная почта, оргтехника, то заявку на ремонт они регистрируют через сервис HelpDesk. В этой системе подачи заявок мы не видим качество оказанной услуги и потраченное на нее время. Платформа Terrasoft повысит измеримость деятельности управления.

— Какие еще есть преимущества у платформы Terrasoft перед HelpDesk?

— Она работает в соответствии с новыми международными стандартами автоматизации. На одной платформе мы планируем разместить поддержку услуг по видеосвязи, компьютерам, видеокамерам, телефонам. Когда пользователи начнут создавать заявку на неисправность техники, система сама подскажет, где может находиться ошибка. Система ее проанализирует и поможет специалистам технической поддержки быстрее и качественнее оказать услугу. Руководитель будет видеть время, которое персонал потратил на заявку, оказание услуги, сможет получить обратную связь у пользователя. Служба поддержки на заводе работает круглосуточно.

— Какие проекты по цифровизации на предприятии также будут реализованы в 2019 году?

— В стадии активной реализации находится проект внедрения автоматизированной системы управления системой технического обслуживания и ремонта оборудования на базе решения SAP. Идея заключается в том, что в систему SAP заводится все оборудование. На основании введенных данных формируются мероприятия технического обслуживания и ремонта оборудования. Для начала мы выбрали пять производственных цехов. Через год все подразделения должны перейти на эту систему.

— Какие преимущества от работы в этой программе получит «Казаньоргсинтез»?

— На предприятии повысится точность планирования мероприятий технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОИР), появится информация о занятости ремонтного персонала. Мы сможем заранее подать заявку о потребности в товарно-материальных ценностях, своевременно провести закупку, привлечь подрядную организацию на выполнение тех или иных услуг.

Планируется, что проект позволит нашему предприятию увеличить оборачиваемость остатков на складах. Конечно, это косвенная задача, основная — планирование мероприятий ТОИР, снижение издержек на проведение ремонтных услуг. Мы рассчитываем, что издержки сократятся на 10%.

КОС внедряет электронную систему рационализаторства

— На «Казаньоргсинтезе» недавно появилась электронная система рационализаторства. Что это такое?

— Действительно, эта система внедрена недавно, сейчас она проходит обкатку. Согласно плану, начало опытной эксплуатации начнется в ноябре текущего года. Задача — автоматизировать рационализаторские процессы, то есть подачу и рассмотрение заявок на рацпредложения, оформление документации по итогам опытной проверки внедрения рацпредложения, принятие решения о преобразовании рацпредложений в ноу-хау или в объект патентных прав.

Система в автоматизированном режиме будет рассчитывать эффект и выплату вознаграждения за рацпредложения. Ожидается, что произойдет активизация рационализаторской деятельности на предприятии, повысится экономический эффект от внедрения рацпредложений.

Задача — автоматизировать рационализаторские процессы, то есть подачу и рассмотрение заявок на рацпредложения



Все рацпредложения будут занесены в систему, дублирование идей будет исключено. Появится единая база, хранение документов будет централизованным. Важно, чтобы не возникало конфликтов между авторами и соавторами. Все действия будут прозрачны. Мы понимаем, что для автоматизации необходимо заложить алгоритм. Руководство предприятия сможет сразу получить информацию о состоянии дел в части рационализаторства в различных структурах, увидят, где есть реальная активность. Надо понимать, что эта деятельность зависит от человека. Надо иметь расположение к рационализаторству, уметь оформить идею, запустить в производство. Такие люди всегда на предприятии выделялись.

Борьба с фишингом и сопротивлением на местах





КОСу мешают работать не столько хакерские атаки, сколько так называемый фишинг — появление в интернете копий сайта компании



— Как часто внешний сайт «Казаньоргсинтеза» подвергался кибер-атакам?

— Отдел информационной безопасности предприятия постоянно сканирует сайт на наличие уязвимостей, отсутствие подмены информации. Нам мешают работать не столько хакерские атаки, сколько так называемый фишинг — появление в интернете копий сайта. От таких злоумышленников спасает постоянный мониторинг.

— Какова статистика посещения сайта?

— Сайт ежедневно посещает около 3 тысяч человек. Большую часть визитов совершают жители России, на втором месте — страны СНГ, далее идут Европа, Азия, США. Каждый год посещаемость растет на 15—20%.

— Какие сложности возникают на практике при автоматизации бизнес-процессов?

— В моем понимании основная сложность во внедрении цифровизации на производстве заключается в том, что сотрудникам тоже приходится меняться. Главной вопрос связан с сопротивлением людей, с их готовностью к изменению. Мы проходили это несколько раз.