«Страшно представить, как укрупнение регионов скажется на Кавказе, с учетом земельных вопросов»

Каковы причины недавних столкновений в Кабардино-Балкарии? Во что Юрий Коков превратил КБР за годы своего правления и сможет ли новый глава республики справиться с наследием своего предшественника? Интегрировалась ли новая власть в дагестанское общество и как долго придется наводить порядок в этой республике? Стоит ли опасаться маячащего на периферии укрупнения российских регионов, учитывая количество земельных конфликтов на Кавказе? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» согласился ответить шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов.



«Можно сколько угодно оборачивать недавнюю ситуацию в Кабардино-Балкарии в межнациональный конфликт, но...»



— В рамках продолжения нашего «обзорного» интервью про ситуацию на Северном Кавказе не могу не спросить вас про еще один недавний конфликт — в Кабардино-Балкарии. В прессе высказывалось предположение, что причина национального конфликта кабардинцев и балкарцев лежит куда глубже Канжальской битвы. Не могли бы вы рассказать о том, как складывались взаимоотношения этих народов?

— Относительно этой темы существует много разных мнений, однако главный фактор конфликтности, на мой взгляд, берет свое начало с советских времен, когда на Северном Кавказе началось объединение в республики. Все мы знаем, что есть Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, и все прекрасно понимают, что кабардинцы и черкесы — это один народ, который при этом живет в разных субъектах. Схожая ситуация с родственными народами — балкарцами и карачаевцами. Единственное объединение, которое, возможно, было сделано правильно в советские годы — это образование Чечено-Ингушетии, потому что вайнахи — это абсолютно братские народы.

Если мы взглянем на Карачаево-Черкесию, то в этой республике карачаевцев намного больше, чем черкесов. Если мы взглянем на Кабардино-Балкарию, то тут обратная ситуация — кабардинцев в разы больше, чем балкарцев. Естественно, это может привести (и периодически приводит) к различным конфликтам на национальной почве. В конце 90-х — начале нулевых Карачаево-Черкесия была на грани гражданской войны из-за национальной составляющей. В Кабардино-Балкарии также периодически случаются различные инциденты на национальной почве: можно вспомнить конфликт из-за той же Канжальской битвы в 2008 году.

Вообще, Канжальскую битву интерпретируют по-разному: одни говорят, что победили тюрки, другие говорят, что победили кабардинцы. Это благодатная тема для историков. Ей обязательно надо заниматься, организовывать серьезные мероприятия, конкретно копаться в истории, пытаться выслушать все стороны.

Думаю, в ситуации с конным переходом кабардинцев через Кенделен (село, где в основном живут балкарцы, — прим. ред.) в рамках празднования победы в Канжальской битве в первую очередь кроется земельная проблема. Земельный вопрос в принципе остро стоит во всем мире, и Россия не исключение, а уж Кавказ с его менталитетом, демографическим ростом, а также небольшими республиками… Естественно, обиды с царских времен, советских времен и даже после распада Советского Союза имеют место. Эти раны определенно кровоточат, и в зависимости от ситуации они могут открыться как-нибудь по-новому.

«Думаю, в ситуации с конным переходом кабардинцев через Кенделен в рамках празднования победы в Канжальской битве в первую очередь кроется земельная проблема». Фото nazaccent.ru



При этом, на мой взгляд, можно сколько угодно оборачивать недавнюю ситуацию в Кабардино-Балкарии в межнациональный конфликт, но началось все, как обычно, с «бытовухи». Как только был получен тревожный сигнал, власть никак не отреагировала. Руководству нужно было просто-напросто выехать на место и объяснить: «Мы уже не первый десяток лет живем бок о бок, мы братские народы, нам нечего делить. Давайте строить сильную, крепкую братскую республику». Вместо этого власть полностью отгородилась от конфликта — я имею в виду Юрия Кокова, который совсем недавно перестал занимать кресло главы КБР, а также некоторых членов его команды.

Во время волнений в Кабардино-Балкарии были и серьезные драки, и пострадавшие. Отчасти конфликты были спровоцированы действиями самой власти, направившей туда не только местных силовиков, но и подкрепление из соседних республик. У вас и так несколько национальностей между собой выясняют отношения, а вы к этому конфликту еще добавляете вооруженных людей в касках и бронежилетах из соседних республик. Естественно, это будет воспринято агрессивно.

Поэтому рассказы о том, что кабардинцы избивали балкарцев или балкарцы избивали кабардинцев, не стоит принимать за абсолютную истину. Да, они, несомненно, обменивались определенными негативными высказываниями или действиями, но по большей части столкновения были связаны с представителями силовых структур. На мой взгляд, эта ситуация показала следующее: власть абсолютно не понимает того, что она делает на местах. И, к слову, я не исключаю, что это в целом могло стать причиной отставки Кокова. За последние 2—2,5 года его правления республика превратилась в абсолютно «полицейское государство». Для журналистов Кабардино-Балкария стала закрытой территорией, где что-то вроде бы происходит, но что именно — непонятно. За последние два года там неоднократно вспыхивали земельные конфликты, проходили митинги возле здания парламента, которые разгонялись дубинками. То есть люди уже неоднократно высказывали свой протест по поводу наплевательского отношения к разрешению земельных вопросов.

Понятно, что всегда будут недовольные (мы видим это по той же Ингушетии и Чечне), всегда будут те, кто критикует любые действия власти, но занимать позицию «пусть делают что хотят — в случае чего разгоним дубинками», на мой взгляд, — самое глупое решение во всей этой истории. Думаю, ситуация в Кенделене отчасти стала последней каплей — поводом для того, чтобы поменять руководство и сказать народу: «Смотрите, мы прислали вам человека, пусть и с такой же фамилией, но все-таки другого, нового и даже немного моложе».

«Коков — силовик до мозга костей, который все эти годы, находясь во власти, занимался тем, что закручивал гайки»

— Про правление Кокова и общее состояние республики я спрошу вас чуть позже, а сейчас хочу затронуть тему провокаторов. В тот день, когда начались столкновения, администрация поселка выступила с заявлением, что они вообще хотели на обратном пути встретить конников как братьев. Сделать это якобы помешали активисты, которые намеренно раскачали лодку и усилили конфликт. Имела ли место провокация?

— Всегда, особенно в конфликтных ситуациях, подобных этой, есть место для провокации. При этом местная администрация сейчас может говорить все, что угодно, но доверие к ее словам, даже если это правда, практически нулевое, поскольку чиновники уже дискредитировали себя. Может быть, они действительно хотели встретить конников с распростертыми объятиями, оркестром, красной ковровой дорожкой и цветами, но мы не знаем этого наверняка.

Что касается провокаторов: в этой заварушке участвовали сотни, если не тысячи, молодых крепких ребят вкупе с представителями ОМОНа и Нацгвардии. Вполне возможно, что в этой толпе действительно был какой-нибудь балкарец, искренне считающий, что кабардинцы ему не братья, а среди кабардинцев могли быть люди, считающие, что балкарцы должны уйти с «их земель». И с той, и с другой стороны могли быть люди, которые, мягко говоря, не очень любят власть и всех ее последователей, в том числе силовиков в масках и бронежилетах. Регион горячий, не все молодые люди могут за собой уследить, и я допускаю, что кто-то мог что-то сделать, крикнуть, толкнуть и так далее.

«Коков — силовик до мозга костей, который все эти годы, находясь во власти, занимался тем, что закручивал гайки. И бизнес, и гражданское общество получили при нем внушительную долю негатива». Фото kremlin.ru

— Просто у провокаторов должна быть цель. Кто-то, например, считает, что ситуацию использовали для того, чтобы «скинуть» уже бывшего главу республики.

— Едва ли предыдущий глава имел высокий рейтинг доверия среди населения, чтобы его понадобилось дополнительно дискредитировать в глазах народа и федеральных властей. Я считаю, что это опять же может быть какой-то частностью, за которой стоят отдельные люди, но трудно сказать, какие именно силы приложили к этому руку.

За последние два месяца Кавказ стал хедлайнером в российских новостях. Это не может не наталкивать на мысль: «А не связаны ли все эти вещи друг с другом? Или это просто цепочка случайностей?» Конечно, все знает только Всевышний, а мы, люди, можем только анализировать ситуацию и проводить работу над ошибками. То, что были совершены ошибки, мы с вами прекрасно видим, а вот будет ли проведена работа над ними — большой вопрос.

— Вот сейчас хотелось бы вернуться к правлению Кокова: в каком состоянии находилась Кабардино-Балкария к моменту его ухода с поста?

— Юрий Александрович Коков пришел на этот пост, покинув должность руководителя центра по борьбе с экстремизмом при МВД России. То есть он пришел из ведомства, которое, скажем так, в последние годы боролось с платками в школах, запрещало Коран и так далее. В принципе, назначением силовика на руководящий пост на Кавказе уже никого не удивишь — это уже устоявшаяся практика.

Не могу сказать, что республика находилась в убитом состоянии, когда он туда пришел. До него Кабардино-Балкарией руководил крупный бизнесмен Арсен Каноков. Конечно, к нему тоже есть масса вопросов, но, как экономист-менеджер, он хотя бы понимал, как создавать рабочие места и стимулировать экономику. Коков же — силовик до мозга костей, который все эти годы, находясь во власти, занимался тем, что закручивал гайки. И бизнес, и гражданское общество получили при нем внушительную долю негатива.

Кабардино-Балкария превратилась в «полицейское государство», где правят исключительно законы людей в погонах. Поэтому в определенный момент была достигнута точка кипения — «болт» когда-нибудь должно было «сорвать». А что касается Казбека Кокова: надеюсь, он заинтересован в том, чтобы сделать свой родной край цветущим. Но работы у него непочатый край — это точно.

Вообще, не стоит забывать про борьбу элит. Одно дело — убрать руководителя, а другое — подвинуть его команду, что намного сложнее. На Кавказе, в принципе, довольно ярко выражена борьба так называемых элит. Вообще, я не люблю употреблять этот термин, поскольку зачастую те люди, которых причисляют к данной категории, ничего общего с элитой в ее истинном понимании не имеют. Так вот, Казбеку Кокову придется бороться с ними, искать среди них союзников, убеждать этих людей работать вместе. Сложно сейчас что-то прогнозировать относительно его работы. Посмотрим, что будет дальше.

«На Кавказе, в принципе, довольно ярко выражена борьба так называемых элит. <...> Альберту Кокову придется бороться с ними, искать среди них союзников, убеждать этих людей работать вместе». Фото kremlin.ru

«Страшно представить, как укрупнение регионов скажется на Кавказе, с учетом непростых земельных вопросов»

— Ситуация в Дагестане: отставки и аресты чиновников, Здунов, который регулярно устраивает разносы своим подопечным. Что происходит? Взят курс на тотальное наведение порядка?

— Давайте посмотрим на ситуацию до того момента, как туда пришла нынешняя команда в лице Васильева, Здунова и других. Чтобы было понятнее, я проведу аналогию. Представьте, стоит дом: где-то обшарпанный, с немного осыпавшейся штукатуркой и протекающей крышей, но его можно отремонтировать за 10 рублей, и в принципе после этого он прослужит еще достаточно долго. А теперь представьте такой же дом, но со старым фундаментом, готовый вот-вот рухнуть. Его уже нет смысла ремонтировать — проще снести и построить новый.

Сегодняшние процессы, протекающие в Дагестане, ассоциируются у меня именно с этим. Для того чтобы искоренить и изменить что-то, нужно посадить всех одиозных личностей (руководство правительства уже посадили, как и мэра Махачкалы). Думаю, здесь будет именно такой подход. Наверняка в ближайшей перспективе мы еще не раз услышим о громких арестах в Дагестане.

— А насколько власть интегрировалась в дагестанское общество?

— Сложно ответить однозначно. Дело в том, что республика оказалась в таком состоянии, когда уже никого ничем не удивишь. Вроде бы ряд одиозных личностей посадили, идет определенная борьба с вредителями и коррупционерами. И есть слой населения, который говорит: «Правильно, так и нужно».

Могу сказать одно: в республике по-прежнему продолжаются силовые преследования людей, которые выглядят «не так» — борода у них «не такая» или платок «не так» надет. Незаконные экстремистские списки тоже есть, периодические спецоперации также никуда не делись. То есть все это происходит, как и прежде. Единственное изменение — посадка крупных чиновников. Думаю, новое руководство понимает, что невозможно полностью, на все 100%, обновиться, потому что «хвостов» там выше крыши.

Можно по-разному относиться к новым людям во власти Дагестана, говорить, что они где-то недорабатывают или, наоборот, перегибают, но едва ли то, что складывалось десятилетиями, можно изменить в одночасье.

Кстати, хочу указать на один любопытный момент, касающийся Васильева. На днях я ознакомился с его интервью ТАСС, в котором он впервые разоткровенничался. На мой взгляд, он уловил то, что для Дагестана он все-таки чужой и народ о нем практически ничего не знает. Думаю, это интервью стало ответом на запрос, возникший в дагестанском обществе.

«Можно по-разному относиться к новым людям во власти Дагестана, говорить, что они где-то недорабатывают или, наоборот, перегибают, но едва ли то, что складывалось десятилетиями, можно изменить в одночасье». Фото kremlin.ru



— Когда экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов комментировал массовые посадки местных чиновников, он отметил, что происходящее у него ассоциируется с давним заявлением Владимира Жириновского, предложившего «обнести Северный Кавказ колючей проволокой»…



— Хорошо, что вы напомнили про это. Во-первых, нужно понимать, что Жириновский всегда был, есть и будет «шутливым голосом Кремля», который озвучивает бредовые, глупые, а, может быть, и рациональные вещи. Он давно показал себя человеком, который может невзначай где-нибудь на программе у Соловьева произнести вроде бы просто набор слов, который затем реально превращается в какой-то законопроект. Поэтому я, если честно, очень настороженно воспринял это высказывание.

Вообще, оценивая текущую ситуацию, я допускаю, что грядет укрупнение регионов России. Единственное, мне не то что интересно, мне страшно представить, как это будет сделано на Кавказе, с учетом непростых земельных вопросов. Поэтому хотелось бы, чтобы господин Жириновский ошибся, а господин Абдулатипов, имея должность, приближенную к президенту, постарался как-то повлиять на то, чтобы его родной Дагестан и Кавказ в целом получили положительные дивиденды от грядущих реформ. В чем я, конечно, сильно сомневаюсь.