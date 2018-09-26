Главный эколог КОСа: «Проекты по снижению воздействия на окружающую среду выгодны самому предприятию»

Ежегодно КОС тратит сотни миллионов рублей на экологические проекты на производстве

Фото: Роман Хасаев

«Казаньоргсинтез», некогда построенный далеко за пределами города, из-за роста новых жилых комплексов может оказаться окруженным домами. Поэтому на предприятии в последние годы были серьезно увеличены траты на проекты по снижению воздействия на окружающую среду. Модернизация, затеянная ради экологического эффекта, дала в долгосрочной перспективе и эффект экономический. При этом на предприятии на проблемы экологии стали смотреть шире: здесь не только модернизируют производственные технологии, но и проводят реконструкцию собственных очистных сооружений, установок по обезвреживанию жидких отходов, оголовков факельных систем, внедряют раздельный сбор мусора. О том, что на самом деле портит воздух Казани, что реально вредно в выбросах и как современный химический гигант меняется ради чистоты окружающей среды, «Реальному времени» рассказал заместитель главного инженера — начальник отдела по экологии ПАО «Казаньоргсинтез» Андрей Смолко.

«На долю автотранспорта приходится более 70% от общего объема выбросов в год»

— Андрей Алексеевич, в последние месяцы наиболее остро в обществе обсуждается тема экологии Казани. И в этих обсуждениях все чаще стали звучать обвинения в адрес промышленных предприятий. Именно производства принято относить к главным загрязнителям окружающей среды. Насколько верно это суждение? Если говорить о «Казаньоргсинтезе», то какая доля выбросов приходится на него в Казани?

— Ежегодно Министерство экологии Татарстана публикует Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Республике Татарстан. Там подробно приводится информация и по источникам загрязнения, и по его объемам. По данным, опубликованным в нем, в Казани проблема не столько с промышленными предприятиями, сколько с автомобилями. Если посмотреть на выбросы в атмосферу, то на долю автотранспорта приходится 71,8%, и это без учета транзитного транспорта на М-7. Доля ПАО «Казаньоргсинтеза» — всего около 9%, что для крупнейшего предприятия нашего города, согласитесь, немного. Суммарный вклад других отраслей составляет около 20%.

— Если говорить об абсолютных показателях, какое количество загрязняющих веществ в течение года образуется на ПАО «Казаньоргсинтез»? Из них какая доля поступает в атмосферу, какая в воду, какая является твердыми отходами?

— В 2017 году на ПАО «Казаньоргсинтез» выбросы и сбросы составили 13,58 тыс. тонн загрязняющих веществ. Также образовалось отходов производства и потребления в количестве 21,3 тыс. тонн. Из них более 80% — это малоопасные строительные, коммунальные отходы и металлолом.

— Как объемы выбросов на «Казаньоргсинтезе» менялись в течение 10 лет?

— Ежегодно на протяжении 10 лет мы либо снижаем их, либо поддерживаем на уровне прошлого года, при том что объемы производства растут каждый год. То есть как бы мы ни наращивали производство, воздействие на окружающую среду не усиливается. Например, наибольшее количество выбросов в атмосферу на «Казаньоргсинтезе» было зафиксировано в 2008 году. Тогда они составили 14,1 тыс. тонн. К этому году выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составил 10,7 тыс. тонн, то есть на четверть меньше.

— А каков допустимый объем по тем же выбросам в атмосферу?

— По проекту предельно допустимых выбросов в атмосферу «Казаньоргсинтез» может выбрасывать загрязняющие вещества 127 наименований в количестве 15,4 тыс. тонн в год, то есть на треть больше реальных.

«За пределами санитарно-защитной зоны уровень ПДК ни по одному показателю не превышается»

— А кто и как контролирует выбросы предприятия?

— Во-первых, на «Казаньоргсинтезе» действует своя система мониторинга окружающей среды. Расчет рассеивания и замеры, проводимые силами аккредитованной санитарно-промышленной лаборатории, подтверждают, что на расстоянии от 500 до 1000 м от границы промышленной площадки уже достигается предельно-допустимая концентрация атмосферного воздуха. То есть за пределами санитарно-защитной зоны, которая для ПАО «Казаньоргсинтез» утверждена главным санитарным врачом России в 1000 метров от границы промплощадки, уровень ПДК ни по одному показателю не превышается.

В 2017 году «Казаньоргсинтез» провел более 6,5 тысячи анализов атмосферного воздуха, более 8,8 тысячи замеров воздуха рабочей зоны, замеры промышленных выбросов проводили 957 раз, анализ выбросов на промышленной площадке — более 2,2 тысячи раз. Состояние атмосферного воздуха проверяли более 3,3 тысячи раз. Санитарно-промышленная лаборатория отслеживает содержание вредных веществ в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны, следит за эффективностью пылегазоулавливающих установок и за соблюдением установленных нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу, контролирует выбросы при неблагоприятной погоде и проводит подфакельный отбор.

Во-вторых, постоянно осуществляется контроль инспектирующими органами при проведении плановых и внеплановых проверок деятельности нашего предприятия, в том числе и по жалобам со стороны населения. Нарушений по фактам жалоб со стороны населения не выявлено.

«Проекты по снижению воздействия на окружающую среду выгодны самому предприятию»

— Объемы производства растут, а выбросы снижаются — звучит не совсем логично. Как это может быть?

— «Казаньоргсинтезу» в этом году исполняется 60 лет. Но от того советского завода, который заложили в 1958-м, здесь мало что осталось. Сейчас это современный комплекс химических предприятий, который располагает и современными системами природоохранного оборудования. Предприятие оснащено 55 газоочистными установками. Здесь установлены и промышленные фильтры, и аппараты химической очистки газа от газообразных примесей и другие.

При этом само производство регулярно модернизируется, а новые технологии позволяют снижать воздействие на окружающую среду. Так, нам существенно удалось снизить выбросы в атмосферу после модернизации оголовков факельных систем. Они были обновлены для обеспечения более полного сгорания и бездымного горения отходящих углеводородных газов за счет организации подачи воздуха в факельные оголовки.

На заводе бисфенола А «Казаньоргсинтез» использует современные установки для безопасного сжигания смолистого остатка бисфенола А, который относится к 1 классу опасности. Установка факельной системы закрытого типа позволяет каждый год уничтожать до 3 600 тонн смолистого остатка бисфенола А. При горении нет дыма, уровень шума низкий и отсутствует тепловое излучение.

Проект по использованию факельных сдувок в качестве сырья для производства жидкого диоксида углерода — сырья для получения поликарбоната — позволяет ежегодно на 20 000 тонн снижать выбросы СО2 в атмосферу, а также получать дополнительно 227 720 Гкал вторичного пара. Благодаря этому мероприятию «Казаньоргсинтез» выполняет Киотское соглашение о квотировании выбросов углекислого газа в атмосферу.

— Очень часто в обсуждениях экологических тем можно услышать фразу, что предприятия не готовы тратиться на экологию: затраты большие, а выгода, если и есть, то минимальна. Если это так, то «Казаньоргсинтезу» зачем все это? Если предприятие по всем нормам может выбрасывать более 15 тысяч тонн вредных веществ, так зачем бороться с выбросами, снижать их объемы, тратить на это деньги?

— Во-первых, на «Казаньоргсинтезе» работают такие же казанцы, которые проживают в нашем городе. Естественно, мы все заинтересованы в том, чтобы воздействие на окружающую среду было ниже. Во-вторых, модернизация выгодна самому предприятию, если оно работает на долгосрочную перспективу. Если рассмотреть те же факельные системы, то на них сжигается дорогостоящее сырье. Никому не интересно просто так топить печь пачками денег. Поэтому многие проекты, которые направлены на снижение воздействия на окружающую среду, в среднесрочной и долгосрочной перспективе реально приводят к высокому финансовому эффекту. Для примера: экономия только за счет модернизации одной факельной системы на предприятии составила 21,6 млн рублей в год.

447 млн рублей — на экологию

— К слову о деньгах, сколько средств на природоохранные мероприятия тратит «Казаньоргсинтез»?

— В прошлом году только эксплуатационные затраты на охрану окружающей среды составили 447 млн рублей, что гораздо выше, чем в предыдущие годы.





— Какие самые масштабные мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду проведены на предприятии?

— Пожалуй, одно из самых крупных — это ввод в эксплуатацию производственного узла гипохлорирования для обеззараживания волжской воды. Новый узел включает в себя производство низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли. Получаемое химическое соединение заменило хлор, который использовался при обеззараживании воды. Новый способ обеззараживания волжской воды отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью. К тому же он улучшит показатели состава питьевой воды. Необходимо также отметить, что волжская вода, очищенная по такой современной технологии, уже подается и на нужды города, обеспечивая «Салават купере» чистой водой питьевого назначения.

От новых шламовых площадок до раздельного сбора мусора

— Какие мероприятия за последние 5 лет провел «Казаньоргсинтез» для снижения сбросов в реки?

— «Казаньоргсинтез» полностью завершил реконструкцию шламовых и иловых площадок. Общая сумма затрат составила 52,7 млн рублей. На шламовых площадках заменили основание и стены, площадки укрепили цельным железобетонным основанием, предотвратив таким образом просачивание загрязненного шлама в грунт и грунтовые воды. Также поменяли открытые лотки на закрытые напорные трубопроводы.

«Казаньоргсинтез» полностью завершил реконструкцию шламовых и иловых площадок



Монтаж теплообменного оборудования охлаждения конденсата на заводе Поликарбонатов позволил снизить потребление речной воды и уменьшить количество сточных вод на 61,3 тыс. тонн в год.

На биологических очистных сооружениях были установлены трубопроводные коммуникации для подпитки оборотных систем предприятия очищенными сточными водами после узла микрофильтрации фирмы «ПАЛЛ». Проект позволяет полностью возвращать промливневые сточные воды в технологический процесс, что сокращает сброс промливневых сточных вод в Волгу на 12 тысяч куб. м в сутки.

Внедрение на предприятии технологии нейтрализации щелочных стоков углекислым газом позволило снизить вторичное загрязнение очищаемой сточной воды сульфатами на 53%.

— Как обстоят дела с обращением отходов производства и потребления?

— За 2017 год на ПАО «Казаньоргсинтез» реализовано вторичных ресурсов и побочной продукции более 35 тыс. тонн на сумму около 500 млн рублей. Прямые затраты на утилизацию и захоронение около 7 тыс. тонн отходов составили 25 млн рублей. Экологическая цель: «отходы в доходы» реализуется. Эффект — 475 млн рублей.

— В 2017 году «Казаньоргсинтез» протестировал систему дуального сбора твердых коммунальных отходов. Как показала себя система?

— Как известно, 2017 год был объявлен президентом России Годом экологии. Нами была проработана модель дуального сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы сократить количество отходов, поступающих на захоронение на городские полигоны. В 2017 году с территории предприятия и объектов соцкульбыта ПАО «Казаньоргсинтез» было образовано и размещено на полигоне твердых коммунальных отходов в объеме 1 978 тонн. Однако для дальнейшей реализации данного проекта необходимо проведение законодательных процедур, согласно требованиям 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в Республике Татарстан должна быть разработана схема территориального планирования по отходам и до 01.01.2019 года определен Единый региональный оператор по переработке ТКО (твердых коммунальных отходов). Цель этого — остановить хаос с полигонами и передать это в одни руки.

— Когда мы проходили к вам, в нескольких местах мы видели урны для раздельного сбора мусора. Это тоже заводской проект?

— Да, мы стараемся своих коллег приучить к раздельному сбору отходов. Контейнеры для селективного сбора отходов производства и вторсырья установили уже более 10 лет назад, большинство работников уже привыкло соблюдать селективный сбор. Но здесь возникает проблема с тем, куда этот сортированный мусор дальше отправлять, так как в Татарстане пока еще не выбрали регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. И нам еще здесь предстоит большая работа.