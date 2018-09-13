Кыпчаки на Балканах и в Византии: князь Башкорд, военные союзники-«собаки» и победа над крестоносцами

Они все превращали в «скифскую пустыню»

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» посвящена истории присутствия кыпчаков в Византии и на Балканах.

«Печенеги — волки, византийцы — бараны»

В 1091 г. кыпчакские ханы Боняк и Тугоркан отклинулись на зов византийского императора Алексея Комнина «о помощи и добыли для него победу над печенегами» под Левунионом. Однако сначала отношения между «ромеями» и кыпчаками были напряженными. Анна Комнина приписывала кыпчакам жадность и гонор. Те, в свою очередь, имели основания бояться, что ромеи используют их против печенегов, а потом нападут на ослабленых победителей. Кыпчаки поставили Алексею Комнину перед битвой ультиматум, сказав, что битва будет в любом случае, сравнив печенегов с волками, а ромеев с баранами. Сразу же после победы кыпчаки отступили к Дунаю. Анна Комнина приписывала намерение перебить «скифов» (печенегов) Синесию, отмечая, что сам василевс Алексей был против казни печенегов и желал вознаградить кыпчаков. Но кыпчаки, видимо, не без оснований, держались на расстоянии от лагеря ромеев, опасаясь неожиданного нападения ночью. Кроме того, у ромеев находились заложники, которые были гарантией того, что кыпчаки не станут опустошать села и города на обратном пути. В 1095 г. кыпчаки поддержали самозванца псевдо-Романа Диогена, но добиться ничего не смогли.

В середине ХІІ в. славянские источники упоминали о присутствии в регионе кыпчакского вождя Башкорда. Но он не был достаточно сильным для того, чтобы добиться от звенигородского и галицкого князя Ивана «Берладника» ограбления земель галицкого Понизья. Походы же кыпчаков против Византийской империи в 1148 и 1160 гг. имели характер локальных набегов. Когда Мануил Комнин прошел их территориями для того, чтобы атаковать Венгрию, местные кыпчаки не решились дать ему бой. Начало войны 1148 г. было обусловлено нападением «скифов» на Дристру (Силистрию). Феодор Продром сообщал, что Мануил Комнин в то время победил франков и «островитян» (крестоносцев и сицилийских норманнов). По мнению А. Большакова-Гимпу, события произошли на север от Дуная в регионе между Серетом и Берладью, а П. Нестурель относит их к территории Олтении. В 1148 г. ромеи захватили в плен Лазаря (одного из кыпчакских вождей) вблизи Тенуормона.

Участие кыпчаков в византийско-венгерской войне датируется исследователями по-разному. Так, М. Бибиков считает, что эти события произошли весной 1152 г. Д. Расовский предполагал, что они имели место в 1154 р. Ф. Шаландон относил их к 1155 г. Следующий поход произошел в 1160 г. По сведениям Иоанна Киннама, кыпчаки напали на византийское пограничье, когда Мануил находился в походе против румских турков. Из-за этого нападения василевс был вынужден вернуться в Европу, но когда кочевники узнали о продвижении его войск к Дунаю, то отошли назад в степи. То что кыпчаки не проявляли активности, совсем не значит, что они откочевали из Нижнего Подунавья. Большое их количество осело на территории Болгарии и Македонии.

Кыпчаки пришли в Болгарию несколькими волнами. Первая появилась во время византийско-болгарских войн. Илл. wikipedia.org



Болгарии кыпчакский солдат

Наиболее детально освещено пребывание кыпчаков на территории Византийской и Латинской империй. Первые кыпчакские поселенцы были зафиксированы во владениях ромеев при правлении династии Комнинов. Известно, что значительное количество кыпчаков были наемниками на службе у Комнинов. Некоторые из них получили земли в Могленах в Македонии. Владения кыпчакских прониаров (воинов-феодалов) также находились вблизи Ниша, Шумена и Беломорья. Как известно, Петр, один из основателей болгарской династии Асенидов, до восстания владел землями в придунайских территориях Византийской империи. В. Стоянов считает Асеней кыпчаками, которые приняли крещение и интегрировались в болгарский социум. Участие кыпчаков как союзников болгар в 1186—1239 гг. на некоторое время исключило их присутствие в войсках ромеев.

Кыпчаки пришли в Болгарию несколькими волнами. Первая появилась во время византийско-болгарских войн. Много кыпчаков служили в болгарском войске. Точка зрения о болгарском или кыпчакском происхождении Асеней была господствующей в болгарской историографии, начиная уже от В. Златарски, который считал, что Петр и Асень принадлежали к болгаро-кыпчакскому клану. Тюркская гипотеза о происхождении Асенидов получила распространение в украинской, венгерской и казахской историографии. О. Прицак предполагал, что Асени происходили от кыпчаков Донщины. В. Стоянов также считает, что Асени были династией на территории Донщины. Исследователь отмечал, что город Осенев известен еще как Шарукань, а Асень принадлежал к династии Кай. А. Кадырбаев уверен в кыпчакском происхождении Асеней. И. Вашари утверждал, что Асени были полукыпчаками-полувалахами. М. Лазареску-Зобиан считает Асеней, как и Тертеридов и Шишманидов, кыпчаками по происхождению. С. Плетнева также считала Асеней кыпчаками. Интересно, что в хронике Георгия Акрополита указано, что после смерти Калояна сын его сестры Борил женился на вдове Калояна. Такой обычай был характерен для монголов и тюрков, которые были язычниками.

Отношения кыпчаков с Болгарией были уже достаточно полно исследованы В. Златарски, П. Павловым и И. Вашари, так что мы можем ограничиться лишь кратким пересказом основных событий. Кыпчаки и куманы как федераты и прониары поселялись как в провинции Паристрион, так и в Могленах. Царить Асени начали вследствие болгарского восстания. На его подавление направил свои войска Исаак Ангел. Петр и Асень бежали за Дунай к кыпчакам.

При этом Петр, по сведениям ромейских риторов, занял выжидательную позицию и был готов к примирению с василевсом; мотором восстания был именно Асень. Петр просто тянул время, поскольку кыпчаки не могли прийти на помощь ранее октября 1186 г. Это было обусловлено тем, что летом кыпчаки находились в предгорьях Карпат. Кыпчаки пришли на помощь болгарам только осенью, когда возвращались на свои зимовья. Но переговоры между Асенями и кыпчаками продолжались уже в июне или июле. Асень и Петр призвали кыпчаков летом вторгнуться во владения империи и опустошить их.

Монета Асеней. Фото wikipedia.org



Собрав силы «северных народов», среди которых были «скифы» (кыпчаки), «влахи» и «тавроскифы из Вордоны» (бродники), Асень вернулся на территорию Паристриона. В ответ Исаак Ангел организовал второй поход против болгар. Кыпчаки дошли до Агафополя, но под давлением имперских сил были вынуждены отступить до Вастерн и Лардеи. В местности между Вастернами и Верроей произошла битва, в которой ромеи потерпели поражение. Повстанцы завладели всей «Мизией», то есть территорией между Дунаем и Родопами. Третий поход василевса произошел в 1188 г. Во время него ромеи перешли Родопы, но не смогли продвинуться далее Ловеча. На момент появления Фридриха Барбароссы на Балканах можно было уже говорить о возобновлении болгарской государственности. Асень и его потомки продолжали привлекать кыпчаков как наемников к войнам против своих врагов. Весной 1190 г. болгары вытеснили ромеев за Родопские горы. Д. Расовский считал, что сам лишь слух о том, что кыпчаки идут на помощь болгарам, вынудил василевса отступить. В 1191 г. кыпчаки вместе с валахами и болгарами одержали большую победу над ромеями вблизи Лардеи на реке Мораве.

В последующие годы повстанцы закрепили успех и перенесли войну в Фракию и Македонию. В 1195 г. Алексей Гид и Василий Ватац были побеждены вблизи Аркадиополя. В 1196 г. севастократор Исаак был разбит у Серр. Наиболее серьезным вторжением кыпчаков и валахов в византийские владения был поход во Фракию в 1199—1200 гг. По датированию М. Бибикова, в 1199 г. валахи и кыпчаки заняли все фракийские города, которые находились между Месиной и Цурулом. 23 апреля войско болгар, валахов и кыпчаков подошло к Константинополю. Осенью 1199 г. и весной 1200 г. кыпчаки находились под Пловдивом (Филипополем). По мнению Д. Расовского, они совершили поход на Византию еще в 1201 г.

Поход за походом

По сведениям византийских и славянских источников, волынский князь Роман Мстиславич совершил поход против кыпчаков в 1201—1202 гг. (мы принимаем датирование, которое предложил А. Головко). Этот поход был осуществлен зимой, когда кыпчаки находились на зимовьях у Черного моря. Русины вызволили из плена многих христиан. Поход 1203—1204 гг. тоже был предпринят зимой. По предположению А. Головко, поход 1201—1202 гг. был осуществлен против «лукоморских половцев» в понизье Днепра. 18 октября 1202 г. войска Рюрика Ростиславича, Ольговичей и кыпчаков взяли Киев. Но Роман сумел расколоть союз между князем и кочевниками. Рюрик стал править в Киеве, но отказался от союза с кочевниками. Роман помирился и с Ольговичами. Кыпчаки были лишены союзников на Руси.

Успех походов Романа Мстиславича совсем не значил, что кыпчаки прекратили свою активность на Балканах. Во главе с Губаном (Кобаном Урусобичем) они противостояли венгерским войскам короля Имрэ. Также кыпчаки воевали против сербов весной 1203 г. Событием мирового значения стала Адрианопольская битва (1205 г.). Она была известна по данным Робера де Клари, Жоффруа де Виллардуена, Никиты Хониата, Никифора Григора, Георгия Акрополита. В ней союзное болгарско-кыпчакское войско разбило крестоносцев. Битва произошла 15 апреля 1205 г. Во время похода, который произошел после нее, болгары и кыпчаки победили войско Бонифация Монферратского под Серрами. Кыпчаки воевали в болгарском войске до Пятидесятницы (в том году это было 29 мая). Они вернулись на летние кочевья, перед тем взяв Веррою, Рузий, Апрос, Перинф, Даонию, Аркадиополь, Месину, Цурул, Афиру.

Кыпчаки принимали участие в походе болгар во Фракию и Македонию в 1205—1207 гг., а также в осаде Фессалоник (1207 г.). Илл. wikipedia.org



Кыпчаки принимали участие в походе болгар во Фракию и Македонию в 1205—1207 гг., а также в осаде Фессалоник (1207 г.). Они находились в войске Калояна в 1206 г. в январе и феврале. Во время кампании 1207 г. они действовали и весной. Калоян осуществил поход на Константинополь и вторгся во Фракию. Кыпчаки опустошали сельскую местность, а болгары и валахи взяли в осаду Адрианополь. Этот город не удалось быстро занять, война продолжалась до середины апреля 1207 г. Кыпчаки не могли находиться с болгарами очень долго и в середине апреля 1207 г. были вынуждены отступить. Калоян снял осаду с Адрианополя. Кыпчаки вместе с болгарами в 1205 г. брали Дидимотику и Адрианополь. Но удержать их за собой не смогли. В 1206 г. новый латинский император Генрих (Анри) Фландрский разбил Калояна. В 1207 г. болгары и кыпчаки безуспешно осаждали Фессалоники. Латинянам повезло, поскольку во время осады гвардеец Манастрас убил Калояна. Это было сделано по сговору с Анной-Анисией и Борилом. В 1211 г. кыпчаки, союзные Борилу, сражались с венгерским отрядом комита Иоахима. По мнению П. Павлова, развод Борила с Анной-Анисией (кыпчакской аристократкой) разозлил кыпчаков, и они привели к власти Ивана ІІ Асеня. Кыпчаки принимали участие в Клокотницкой битве (1230 г.) против эпирских ромеев. Как вспомогательные войска кыпчаки осаждали никейскую крепость Цурул.

Вторая волна кыпчаков пришла во время монгольских завоеваний. По мнению В. Златарски, кыпчаки были переселены Иваном Асенем ІІ в Восточную Фракию с целью охраны этих земель от ромеев и латинян. В хронике Феодора Скутариота указывается, что переселение кыпчаков произошло против воли Асеней. По его версии, кыпчаки и куманы перешли через Балканские горы и опустошили земли Македонии до реки Марицы. Феодор Скутариот сообщал, что много городов было взято и опустошено, а их жители проданы в рабство в городах Адрианополь, Дидимотика, Виза и Галлиполи. Никифор Григора указывал, что много кыпчаков форсировали Дунай и переправились на его болгарский берег. Григорий Акрополит сообщал, что скифы (кыпчаки) массово пересекали Дунай, ища защиты от монголов. Кыпчаки, по словам хрониста, превратили Македонию в «скифскую пустыню». Латинский император Бодуен поддерживал связи с кыпчаками, и его подданые женились на кыпчакских аристократках. В любом случае, оказаться во Фракии помимо воли Ивана Асеня ІІ кыпчаки не могли.

Ромеи называли кыпчаков собаками

Третья волна миграции кыпчаков пришла вместе с племенем дурут во время событий 1241 г. Убийство венграми и немцами хана Котяна вынудило часть кыпчаков беспокоиться о своей безопасности: часть из них оставила свои поселения и откочевала по течению Дуная на юг. Кыпчаки перешли Дунай в провинции Marchia (Срем) и опустошили Виллу Франка вблизи города Сентмартона. Если эти события происходили в 1240 г. или в первой половине 1241 г., то царем, который принял беженцев, был Иван Асень ІІ. Э. Бретшнейдер и И. Вашари датировали эти события 1241 годом.

При описании событий на Балканах значительное внимание уделено отношениям ромеев и кыпчаков. В Малой Азии Иоанн Ватац поселил кыпчаков вблизи Филадельфии (Алашехира), Сарди, Смирыи (Измира) и вдоль реки Сангариоса. Несмотря на то что кыпчак Клеопа верно служил ромеям, император Феодор Ласкарис считал нормальным осмеивать его происхождение. Ромеи называли кыпчаков собаками. Кыпчак Котаниц Торник в 1280 г. бежал в Сербию. Потом, в 1332 г., к сербам бежал Сиргиан. Количество кыпчакских мигрантов в Сербии было достаточно значительным для того, чтобы Стефан ІІ Милутин мог направить на помощь Андронику ІІ около 2 тыс. воинов. Кыпчаки, которые находились на службе у Андроника ІІ, получили земли во Фракии. В 1327 г. их переселили на острова Лемнос, Фасос, Митилини (Лесбос). Населенные пункты с названием Комани зафиксированы в префектуре Ахея, на северо-восток от Патр в округе Пелопоннес и на северо-запад от Дивриса. Два населенных пункта Куманицы зафиксированы в округах Драма и Фессалоники. Вблизи от Патр в XVIII в. жил многочисленный род Куманиотис. П. Павлов связывает с кыпчаками греческие фамилии Куманидис и Команидис.

Количество кыпчакских мигрантов в Сербии было достаточно значительным для того, чтобы Стефан ІІ Милутин мог направить на помощь Андронику ІІ около 2 тыс. воинов. Илл. wikipedia.org



Во время доминирования на Балканах монгола Ногая в Северо-Западной Болгарии образовалось Видинское княжество. Оно стало одним из центров кыпчаков на Балканах. Основатель Видинского княжества Шишман, как и болгарский царь Георгий Тертер, происходил из кыпчаков. Были кыпчакские владения и на Среднем Дунае. Это были владения Дормана и Куделина в Браничево. В 1284 г. венгерские войска Дьердя Совари воевали против Дормана. В 90-х гг. XIII века Дорман и Куделин вместе с Шишманом воевали против сербов. Документы фиксировали кыпчакские поселения вблизи Тырнова, Софии, Враца в Болгарии, вблизи Скопье, Костура, Кайларе, Куманова в Македонии.

Ярослав Пилипчук