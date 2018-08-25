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«Их нравы»: как султан-западник модернизировал армию, но потерпел поражение от России

07:00, 25.08.2018 5 Сюжет: «Их нравы»: османские традиции в современной Турции

Правление Мустафы III, при котором Османская империя утратила статус великой державы

«Их нравы»: как султан-западник модернизировал армию, но потерпел поражение от России Фото: wikipedia.org

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Мустафы III (1757—1774).

Дитя «эпохи тюльпанов»

Детство и юность двадцать шестого султана Османской империи пришлись на так называемую «эпоху тюльпанов», которая началась при Ахмеде III и его главном визире Ибрагиме-паше. По этой причине он с ранних лет впитал приверженность к западному образу жизни, что и послужило дальнейшему формированию его взглядов на жизнь и судьбу империи. После отречения Ахмеда III от престола по причине народного восстания под предводительством Патрона Халила Мустафа III вместе с отцом был заточен во дворце Топкапы в Стамбуле, где и провел следующие двадцать семь лет. В 1757 году умер Осман III, у которого, как известно, своих детей не было. Трон достался Мустафе III, и правил он около семнадцати лет.

Новый султан был реформатором, он очень тонко чувствовал поступь нового времени, прекрасно понимал и разбирался в тех политических и социальных процессах, которые происходили на международной арене. В то время как раз разворачивалась Семилетняя война, и султан, несмотря на заманчивые предложения правителей Франции и Пруссии, предпочел соблюсти нейтралитет.

Трон достался Мустафе III, и правил он около семнадцати лет. Фото wikipedia.org

Будучи свидетелем научно-технического прогресса, который набирал темп в Европе, он осознавал отставание Османской империи от таких стран, как Пруссия, Великобритания и Франция. Реформировать громадную империю новоявленный султан начал с себя. Он стал последним султаном Османской империи, который во время церемонии «джулюс» (коронации) раздавал денежные премии государственным служащим и военным, — после него эта практика прекратилась. Мустафа III значительно сократил дворцовые расходы на содержание чиновников, хоть и безуспешно, но начал вести жесткую борьбу со злоупотреблением служебным положением. Стоит отметить, что данный недуг охватил практически все слои управленческого аппарата Османской империи, поэтому борьба была сложной и во многом безуспешной.

Модернизация армии и… поражение от России

Реформы коснулись и армии. Стараниями специально приглашенного венгерского инженера барона Франца Тотта в Османской армии появились артиллерийские части. Кроме того, при деятельном участии барона Тотта были основаны новый завод по производству пушек, подразделения мобильной артиллерии, а также Мюхендисхане-и Бахр-и Хумаюн — Первое императорское военно-морское училище, из которого берут свое начало нынешний Стамбульский технический университет и Военно-морская академия. Кроме того, деятельный венгр занимался укреплением береговых батарей при Дарданелльском проливе во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, а также принял участие в походе крымского хана на Новороссийскую губернию.

Пожалуй, самым губительным событием в жизни султана Мустафы III была Русско-турецкая война 1768—1774 годов, которая была шестым по счету столкновением войск двух государств начиная с 1568 года. Турецкая армия терпела разгром на всех фронтах. Ситуация усугубилась сожжением османского флота при Чесме в 1770 году, после чего Османская империя начала сдавать свои позиции «великой державы» и все больше увязала в дипломатических интригах России, Франции и Великобритании. Султан не дожил до окончания Русско-турецкой войны и скончался от паралича в 1774 году. Унизительный для Османской империи Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан уже при другом султане, Абдулхамиде I.

Ситуация усугубилась сожжением османского флота при Чесме в 1770 году, после чего Османская империя начала сдавать свои позиции «великой державы». Фото wikipedia.org

Больше не великая держава

Хотя Мустафа III и был приверженцем западного образа жизни и мышления, восточная культура в нем тоже «прорывалась». В частности, известно о его увлечении астрологией, каллиграфией и стихосложением. Свои стихи он подписывал скромным псевдонимом Джихангир («покоритель мира» с персидского). При нем была построена одна из красивейших мечетей Стамбула — «Лалели», жемчужина османского барокко. Примечательно, что куллийе (комплекс, сочетающий в себе мечеть, медресе, хамам, библиотеку, караван-сарай и т.д.) при этой мечети является последним, возведенным представителями султанского сословия.

Таким образом, можно сказать, что правление Мустафы III является неким рубежом. После него перестали выплачиваться премиальные государственным чиновникам и военным во время церемонии коронации; перестали строить куллийе; страна вышла из разряда «великих держав»; страна перешла на новую систему внутреннего займа, которая называлась «эсхам», и впервые выпустила государственные облигации. С другой стороны, была реформирована армия, появились мобильные артиллерийские подразделения, после разгрома в Чесме заново отстроен флот, сокращены государственные расходы, переведены на османский язык европейские труды по медицине, астрономии и математике, основаны новые заводы и открыто военно-морское училище, которое готовило офицеров и технический персонал для флота.

После смерти Мустафа III был захоронен в мавзолее мечети «Лалели». У султана было пять жен, от которых у него родились два сына и шесть дочерей.

Булат Ногманов
ОбществоИстория
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:48
    На той неделе не было статьи, мы скучали
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  • Анонимно 09:09
    На той неделе статья вышла в воскресенье; ждём эти интересные рассказы каждую неделю с нетерпением, можно и почаще; спасибо автору и удачи ему во всем!
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  • Анонимно 09:11
    К нас в России тоже был подобный управленец
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  • Анонимно 09:37
    Он хотел как лучше, а получилось как всегда
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  • Анонимно 10:53
    Интересно
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