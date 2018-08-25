«Их нравы»: как султан-западник модернизировал армию, но потерпел поражение от России

Правление Мустафы III, при котором Османская империя утратила статус великой державы

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению султана Мустафы III (1757—1774).

Дитя «эпохи тюльпанов»



Детство и юность двадцать шестого султана Османской империи пришлись на так называемую «эпоху тюльпанов», которая началась при Ахмеде III и его главном визире Ибрагиме-паше. По этой причине он с ранних лет впитал приверженность к западному образу жизни, что и послужило дальнейшему формированию его взглядов на жизнь и судьбу империи. После отречения Ахмеда III от престола по причине народного восстания под предводительством Патрона Халила Мустафа III вместе с отцом был заточен во дворце Топкапы в Стамбуле, где и провел следующие двадцать семь лет. В 1757 году умер Осман III, у которого, как известно, своих детей не было. Трон достался Мустафе III, и правил он около семнадцати лет.

Новый султан был реформатором, он очень тонко чувствовал поступь нового времени, прекрасно понимал и разбирался в тех политических и социальных процессах, которые происходили на международной арене. В то время как раз разворачивалась Семилетняя война, и султан, несмотря на заманчивые предложения правителей Франции и Пруссии, предпочел соблюсти нейтралитет.

Трон достался Мустафе III, и правил он около семнадцати лет. Фото wikipedia.org



Будучи свидетелем научно-технического прогресса, который набирал темп в Европе, он осознавал отставание Османской империи от таких стран, как Пруссия, Великобритания и Франция. Реформировать громадную империю новоявленный султан начал с себя. Он стал последним султаном Османской империи, который во время церемонии «джулюс» (коронации) раздавал денежные премии государственным служащим и военным, — после него эта практика прекратилась. Мустафа III значительно сократил дворцовые расходы на содержание чиновников, хоть и безуспешно, но начал вести жесткую борьбу со злоупотреблением служебным положением. Стоит отметить, что данный недуг охватил практически все слои управленческого аппарата Османской империи, поэтому борьба была сложной и во многом безуспешной.

Модернизация армии и… поражение от России

Реформы коснулись и армии. Стараниями специально приглашенного венгерского инженера барона Франца Тотта в Османской армии появились артиллерийские части. Кроме того, при деятельном участии барона Тотта были основаны новый завод по производству пушек, подразделения мобильной артиллерии, а также Мюхендисхане-и Бахр-и Хумаюн — Первое императорское военно-морское училище, из которого берут свое начало нынешний Стамбульский технический университет и Военно-морская академия. Кроме того, деятельный венгр занимался укреплением береговых батарей при Дарданелльском проливе во время Русско-турецкой войны 1768—1774 годов, а также принял участие в походе крымского хана на Новороссийскую губернию.

Пожалуй, самым губительным событием в жизни султана Мустафы III была Русско-турецкая война 1768—1774 годов, которая была шестым по счету столкновением войск двух государств начиная с 1568 года. Турецкая армия терпела разгром на всех фронтах. Ситуация усугубилась сожжением османского флота при Чесме в 1770 году, после чего Османская империя начала сдавать свои позиции «великой державы» и все больше увязала в дипломатических интригах России, Франции и Великобритании. Султан не дожил до окончания Русско-турецкой войны и скончался от паралича в 1774 году. Унизительный для Османской империи Кючук-Кайнарджийский мирный договор был подписан уже при другом султане, Абдулхамиде I.

Ситуация усугубилась сожжением османского флота при Чесме в 1770 году, после чего Османская империя начала сдавать свои позиции «великой державы». Фото wikipedia.org

Больше не великая держава

Хотя Мустафа III и был приверженцем западного образа жизни и мышления, восточная культура в нем тоже «прорывалась». В частности, известно о его увлечении астрологией, каллиграфией и стихосложением. Свои стихи он подписывал скромным псевдонимом Джихангир («покоритель мира» с персидского). При нем была построена одна из красивейших мечетей Стамбула — «Лалели», жемчужина османского барокко. Примечательно, что куллийе (комплекс, сочетающий в себе мечеть, медресе, хамам, библиотеку, караван-сарай и т.д.) при этой мечети является последним, возведенным представителями султанского сословия.

Таким образом, можно сказать, что правление Мустафы III является неким рубежом. После него перестали выплачиваться премиальные государственным чиновникам и военным во время церемонии коронации; перестали строить куллийе; страна вышла из разряда «великих держав»; страна перешла на новую систему внутреннего займа, которая называлась «эсхам», и впервые выпустила государственные облигации. С другой стороны, была реформирована армия, появились мобильные артиллерийские подразделения, после разгрома в Чесме заново отстроен флот, сокращены государственные расходы, переведены на османский язык европейские труды по медицине, астрономии и математике, основаны новые заводы и открыто военно-морское училище, которое готовило офицеров и технический персонал для флота.

После смерти Мустафа III был захоронен в мавзолее мечети «Лалели». У султана было пять жен, от которых у него родились два сына и шесть дочерей.