«Процент переработки мусора в Челнах не превышает 10 процентов. Это очень мало!»

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах с визитом побывал министр экологии РТ Александр Шадриков вместе с казанскими активистами, выступающими против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Осиново, и представителем движения «Гринпис». Вся эта «сборная экологов» почтила вниманием не столько сам автоград, сколько небольшую его компанию «Проминдустрия», руководитель которой (одновременно депутат горсовета от КПРФ) Николай Атласов показал гостям, как можно делать немаленькие деньги на сборе и раздельной переработке мусора, улучшая экологическую обстановку в районе. Вместе с «экологами» по цехам, складам и производственным площадкам гулял и оценивал «мусорное дело» и корреспондент «Реального времени». Мы также спросили в финале экскурсии министра экологии РТ, «гринписовца» и осиновских активистов, сможет ли раздельный сбор мусора и его переработка сделать строительство МСЗ ненужным. Шадриков заявил, что одно другому не мешает, тогда как у экоактивистов и «Гринписа» мнение прямо противоположное…

Зачем в автоград приехали противники строительства МСЗ в Осиново и «Гринпис»?

Перед экскурсией, в ожидании казанских гостей, мы поинтересовались у Николая Атласова, зачем, помимо министра, к нам едут экоактивисты с «Гринписом»? По его словам, изначально планировался визит только министра, потом посмотреть раздельную переработку мусора (РПМ) вызвался представитель «Гринписа» (курирующий «токсичную проблему»), а как только стало известно о поездке в автоград «гринписовца», осмотреть цеха вызвались и осиновские активисты, которые, как известно, выступают против строительства МСЗ и за продвижение именно РПМ. Атласов развел руками: «А что? Пусть все приезжают, всем все покажем и расскажем!» В итоге за экскурсоводом Атласовым, коммунистом-бизнесменом, по площадкам «Проминдустрии», разбросанным по Челнам в разных местах (одна на выезде из города, две другие на промплощадке вдоль Казанского проспекта), курсировал внушительный «минипоезд» из трех минивэнов и одного представительского авто. От города сопровождать министра экологии Александра Шадрикова вызвался глава челнинского исполкома Ринат Абдуллин. Интересно, что сам Шадриков в большей степени ориентировался даже не на журналистов, а на экоактивистов, противников МСЗ — так, когда однажды микроавтобус с ними отстал, министр остановил экскурсию и попросил подождать их, так как «активисты сами выразили желание посмотреть на раздельную мусоропереработку».

В месяц «Проминдустрия» перерабатывает 500 тонн пластика и 500 тонн дерева

Экскурсия стартовала в буквальном смысле оглушительно: цех по переработке полиэтилена и пластика ревел и лязгал, все станки работали в полную силу, Атласову приходилось изо всех сил надрывать голос, комментируя рабочий процесс: «Здесь мы сортируем полиэтилен, здесь мы сортируем пластик, который поступает к нам на предприятие! А вот готовая продукция!» — кричал он, пересыпая пластиковые гранулы в руках (идут на производство пластмассовых изделий, тазов, труб пластиковых, изоляции и проч. — «производство из вторичной продукции получается всегда дешевле», уверяет Атласов). «Вот это справа все — готовая продукция, готовая к отправке. Вы видите чистоту продукции?! Она чистая! Мы прежде всего на качество ориентируемся», — перекрикивал цеховой шум бизнесмен.

— Сколько пластика на этой площадке перерабатываете? — спросил у него Шадриков, выйдя из цеха на улицу.

— Ежемесячно порядка 500 тонн.

Второй точкой стал цех переработки деревянного крупногабаритного строительного мусора и выпуска из него товарной продукции (в т.ч. пеллетов — топливных гранул из древесных отходов, «европейского биотоплива» — щепу и опилку для производства древесно-полимерных композитов). До него сначала доехали не все. Пока ждали заблудившегося министра, глава исполкома Ринат Абдуллин, в свою очередь, спросил Атласова, не работают ли они и с управляющими компаниями — где «Проминдустрия» берет столько сырья? Нет, в основном берут с заводов. Атласов отмечает, что раньше этот ныне перерабатываемый мусор «гнил на полигонах» (в т.ч. на Тогаевской свалке ТБО, находящейся неподалеку от третьего цеха в 2-3 км за промплошадкой).

— А здесь сколько перерабатываете мусора? — спросили мы у бизнесмена.

— Тоже 500 тонн.

Деревянные гранулы идут на «европейское биотопливо», собачьи подстилки и производителям полимерных композитов

Подъехавшему в этот момент министру экологии РТ Атласов сразу показал кучу брусков и досок с гвоздями — гвозди и любой другой металл тоже приходится отделять: «Такого производства в Татарстане нету!» — гордо заявил предприниматель. И показал на бочки с ржавыми гвоздями, стоящими отдельно (их, как позднее нам сообщил Атласов, компания сдает на металлолом, сами не перерабатывают). Съездив на Всемирную выставку в Мюнхен и впечатлившись европейским подходом, бизнесмен решил производство увеличить в три раза и уже купил дополнительно две линии, что позволит перерабатывать до 2-2,5 тыс. тонн в месяц (получается, не в три, а в четыре-пять раз). В течение месяца оборудование уже прибудет в автоград — в расширение производства Николай Атласов вложил порядка 35 млн рублей. Если на «пластиковой переработке» получают вторичные пластиковые гранулы, то на «деревянной» соответственно деревянные гранулы — которые можно использовать для отопления (если в домах есть собственные котлы), в итоге все лето компания «работает на склад», продавая пеллеты уже зимой, когда спрос на них вырастает в разы. Или же эти гранулы «можно использовать как подстилку для собак и кошек», добавил Атласов. По его словам, компания обеспечивает этим продуктом и местных производителей древесно-полимерных композитов.

Компания за свой счет установила по городу более 100 контейнеров для раздельного сбора мусора

На третьей точке Атласов похвалился, что купил это место, находившееся в чудовищно плачевном состоянии — не было ни воды, ни электричества, ни газа, все фактически приходилось поднимать с нуля. Именно эту производственную площадку (расположена на промзоне вдоль Мензелинского тракта) компания использует как склад и для хранения первичного сырья, и для хранения готовых продуктов. Здесь же перерабатываются лакокрасочные отходы, картон, бумага и опять же пластик. При этом, в отличии от пластика и дерева, в месяц здесь принимают 1,5 тыс. тонн макулатуры ежемесячно.

— КБК челнинский — флагман бумажной индустрии, он перерабатывает до 30 тыс. тонн бумаги, наш вклад — 1,5 тыс. Наш — я имею в виду и всех челнинцев, которые своими руками кладут картон с бумагой в контейнеры, расставленные по всему городу. Они обеспечивают поступление 150 тонн бумаги, — с гордостью за горожан заметил бизнесмен.

— Контейнеры, которые сегодня стоят по городу, вы за свой счет устанавливали? — уточнили мы.

— Да, устанавливали сами, при поддержке городской администрации, — рассказал «Реальному времени» Николай Атласов. — Чиновники не противятся, напротив, отдают нам площадки под них, говорят: «Давайте, устанавливайте, надо, чтобы город был чистый!» Всего сегодня установлено более 100 подобных контейнеров, в т.ч. в бюджетных учреждениях, школах.

— Сколько пришлось вложить в установку контейнеров? — поинтересовались мы.

— Много вложили… — закатив глаза (видимо, от ужаса перед цифрой инвестиций), ответил Атласов. — Я не считал.

— Но ориентировочно один контейнер сколько стоит? — вслед за нами спросил Ринат Абдуллин.

— Ориентировочно один модуль стоит порядка 80 тыс. рублей. Сетка с заставкой — порядка 15 тыс. рублей. Ежемесячно нами определен бюджет на это: не менее 100 тыс. рублей вкладываем в установку таких контейнеров для раздельного сбора отходов (алюминия, бумаги, пластика и т. д.). Каждый месяц прибавляется где-то 7-8 новых контейнеров, — заявил Атласов.

Из лакокрасочных отходов производят растворители, из пластика — полимерные плитки и таблички

Пока КБК закрыт на реконструкцию (там устанавливают новое оборудование, позволяющее увеличить производство), компания попросила «Проминдустрию» никому сырье не отдавать — в итоге оно огромными блоками хранится на складах Атласова. Предприниматель показал министру экологии РТ и экоактивистам и «небольшое, но очень современное производство по переработке лакокрасочных отходов». Так, компания приобрела итальянскую установку для того, чтобы «регенерировать» растворители из отходов. И продемонстрировал бутыль «с очень опасными отходами» (второй класс опасности!) министру — в ней плавала какая-то неприятной субстанции оранжевая жидкость (в ней содержались ацетон, растворители, краски и прочие вредные вещества), которую хранить на полигонах, к слову, категорически запрещается.

— Методом регенерации мы получаем чистый растворитель, — сказал Атласов и с этими словами показал канистру с прозрачной жидкостью. — Им можно растворять краски и так далее. В день мы перерабатываем до 400 литров отходов. Для наших производств этого достаточно, мы полностью запросы местных производителей закрываем. Такого оборудования в РТ, кстати, тоже нет. Только в Дзержинске в Нижегородской области есть.

Оборудование большей частью на предприятии импортное (шредер для картона, например, немецкий). Производство при этом, уверяет предприниматель, почти безотходное — всего отходов 3-5%. Из пластика (полимера), как показал Атласов министру экологии, получается стружка: бизнесмен взял из корзины бутылку и кинул ее в шредер, откуда посыпалось мелкое пластиковое «конфетти». Из этой стружки, в свою очередь, компания производит полимерные таблички вроде «Осторожно, кабель!», которые заказывают нефтяники (таблички не ржавеют и их не крадут для сдачи в металлолом). Кроме того, из пластиковых отходов производят полимерную плитку («производство почти безотдходное — смешивать можно любые полимеры»), которая не бьется: чтобы убедить чиновника и экоактивистов, Атласов внезапно взял одну плитку и с размаху бросил на пол. Министр вздрогнул. Плитка не раскололась. После чего Атласов повез экскурсантов обратно в город, показал контейнеры как на улицах у киосков, так и в школах. В многопрофильном контейнере, где отдельно есть «слоты» для макулатуры, пластика, металла, вторсырья, экоактивисты обнаружили в бумажном отделе пластиковую бутылку. «Ну, случается такое, но нечасто, — признался Атласов. — Но ничего страшного, на предприятии досортируем. Все равно спасибо тому, кто ее сюда принес, а не бросил в урну!». Для городских публичных мест — парков, скверов — изготовили пилотный экземпляр контейнера в виде ракеты: экоактивисты проект раскритиковали, так как ракета «не переворачивается», и мусор из нее забирать будет неудобно. Атласов обещал критику учесть.

Картонных мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора в школах и детсадах уже установлено порядка 5 тысяч

Наконец, городские власти и бизнес отчитались о работе с детьми в плане разделения мусора. Подобную работу уже год ведет вместе с Атласовым экологическое движение «Чистый лист», руководитель которого Разиля Сахабиева рассказала, что ее команда «продвигает идею раздельного сбора отходов» в автограде. Вместе с «Проминдустрией» они устанавливают контейнеры (компания Атласова устанавливает с 2015 года), активно сотрудничая с председателями ТОС: летом они заполняются за 2-3 дня, зимой — за 4-5 дней. По ее словам, Набережные Челны уже «готовы к раздельному сбору мусора», в это дело вовлекается все больше горожан. Сахабиева также попросила у министра экологии РТ Александра Шадрикова, «чтобы еще больше контейнеров установить» (читай — «дайте денег!»). Тем более что заявок от горожан на установку — на три-четыре месяца вперед. Популяризует эту идею «Чистый лист» через соцсети, «Вконтакте», WhatsApp. Активно пропаганду ведут и среди школьников — например, в лицее-интернате №84 им. Гали Акыша в холле установили картонные контейнеры для раздельного сбора мусора (и периодически проводят соответствующие конкурсы — лучшие школы и детские сады получают «айпады»). Всего картонных контейнеров в городских школах и детских садах, по словам Атласова, установлено порядка 5 тыс. штук.

«Мы не должны жить, как неандертальцы, гадя под самих себя»

Руководитель «Проминдустрии» выразил желание, чтобы подобная раздельная мусоропереработка развивалась как в Челнах, так и в целом по Татарстану: «Меньше будет несанкционированных свалок, полигоны ТБО не будут гореть…»

— Общество должно понимать — мы не должны жить, как неандертальцы, гадя под самих себя, а должны грамотно по-современному утилизировать, перерабатывать, захоронения на полигонах надо снижать! Пока процент переработки нами мусора в Челнах не превышает 10%, — рассказал Атласов. — Это очень мало! Надо выходить на более высокие показатели. Сырье, попавшее в мусоровозы, становится никому не нужно. Только раздельный сбор отходов позволяет увеличить переработку мусора.

От МСЗ власти РТ, несмотря на успехи раздельной переработки мусора, отказываться не намерены

На наш вопрос, не собирается ли его компания выходить на казанский рынок, Атласов ответил отрицательно, заявив, что ему сложно сравнивать города между собой и казанцы должны знать город лучше него. Министр экологии РТ в конце экскурсии заявил, что в раздельный сбор и переработку мусора активно подключилась и Казань в лице Авиастроительного района.

— Подобная технология лучше или хуже мусоросжигающего завода? — спросили мы Шадрикова.

— Мы с вами прекрасно знаем, что МСЗ «сидит» на территориальной схеме переработки отходов. В любом случае мы будем сегодня максимально заниматься и переработкой вторсырья, но все-таки и дальше рассматривать технологию термической утилизации.

— То есть одно — раздельная переработка мусора — другого — МСЗ — не исключает? — уточнили мы.

— Нет. Оно так и должно быть. Мы же знаем, в каком состоянии сегодня полигоны, — заявил министр «Реальному времени».

…а «Гринпис» полагает, что если таких, как «Проминдустрия», будет больше, необходимость в МСЗ отпадет

Однако у экоактивистов, противников строительства МСЗ в Осиново, как и у представителя «Гринпис», мнение иное: по их словам, раздельная переработка мусора как раз идеальное средство, делающее ненужным строительство мусоросжигательного завода. Так, Алексей Киселев, руководитель «Токсической программы» организации «Гринпис», считает, что если подобных «Проминдустрии» компаний будет больше, необходимость в МСЗ отпадет сама собой.

— Если компания по раздельной мусоропереработке забирает весь объем пластика, картона, полиэтилена и так далее, возникает вопрос — а что у нас гореть-то будет? — задал он встречный вопрос корреспонденту «Реального времени».

— Но министр экологии РТ сказал, что одно другого не исключает, — передали мы ему мнение Шадрикова.

— Вы строите дорогую штуку [МСЗ], и за нее косвенно кто-то в итоге заплатит. А задача простая: нужно придумать, как за минимальные деньги достичь максимального снижения объема мусора.

— Хорошо. Убираем МСЗ из Осиново — сколько компаний, занимающихся раздельной мусоропереработкой понадобится, чтобы покрыть его объемы?

— На каждый район нужна подобная компания, вот и все!

— И как вам сегодняшняя экскурсия и процесс переработки на «Проминдустрии»?

— Мне рано пока оценивать! Я только визуально посмотрел, хотелось бы с цифрами ознакомиться. А выглядит это достаточно хорошо, прилично.

Противники МСЗ с ним согласны и ссылаются на опыт Нидерландов и Сан-Франицско

Алексей Киселев рассказал нам также, что в последние годы подобные компании растут как грибы — во всяком случае, по оценкам «Гринпис», как минимум одна такая компания существует в каждом городе с населением больше 100 тыс. человек. Вера Керпель, активистка движения, выступающая против строительства МСЗ в Осиново, согласна с Киселевым, что одними только мусороперерабатывающими компаниями МСЗ заменить не получится:

— Все, что мы предлагаем, прописано в ФЗ №89, статья 3. Первое — сокращение образования отходов. Второе — повторное использование. Третье — раздельный сбор и переработка мусора. Только переработкой мы проблему не решим, т. к. ежегодно объем отходов увеличивается на 3%, — рассказала она «Реальному времени».

— Но министр экологии РТ рассказал нам, что, несмотря на компании, занимающиеся раздельным сбором и переработкой мусора, термическая обработка все равно будет необходима….

— А я считаю иначе! — заявила нам Вера Керпель и сослалась на зарубежный опыт. — Если мы обратимся к опыту Нидерландов, то увидим, что в 50 муниципалитетах удалось достичь уровня переработки мусора в 85% именно после отказа от мусоросжигания. То есть достаточно поменять вектор — от мусоросжигания на раздельную переработку — и оказывается, что 85% мусора уже можно переработать. А в перспективе и больше. Так, в Сан-Франциско собираются выйти к 2030 году на 100%-ю раздельную переработку мусора.