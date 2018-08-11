«Их нравы»: как хитрый турецкий султан-модернизатор в нужный момент нашел опору в народе

Правление османского правителя Махмуда I

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Махмуда I (1730—1754).

Народ помог

Порой цифры играют с нами в удивительные игры. В истории Османской империи лишь дважды порядковый номер султана совпадал с количеством лет, которые он правил. Впервые это случилось во времена Ахмеда I — он был четырнадцатым султаном, который правил четырнадцать лет. Второй подобный случай произошел более чем через сто лет, во времена его далекого наследника Махмуда I, который, будучи двадцать четвертым падишахом Османской империи, правил известное количество лет.

После того как Ахмед III, зачинатель эпохи тюльпанов, под натиском повстанцев, руководимых Патрона Халилом, был вынужден передать бразды правления своему племяннику Махмуду I в 1730 году, были приостановлены многие реформы и, в угоду повстанцам, разрушены некоторые архитектурные сооружения, построенные при Ахмеде III. Однако их аппетиты этим не ограничивались, Патрона Халил начал вмешиваться во внутреннюю политику государства и стал требовать, чтобы его назначили руководителем янычарского корпуса. Но новоявленный султан был не так прост. Пригласив Патрона Халила во дворец, якобы для участия в одной из церемоний, Махмуд I распорядился казнить предводителя повстанцев. Этот шаг усилил негодование в среде бунтовщиков, и началось новое восстание. Постоянные бунты и восстания вели к нестабильности, что не устраивало простых жителей. Этим и воспользовался Махмуд I, призвав народ на помощь в подавлении восстания. Его расчет оказался верным — за сравнительно короткий срок бунт был подавлен, и внутри страны установился мир.

Патрона Халил начал вмешиваться во внутреннюю политику государства и стал требовать, чтобы его назначили руководителем янычарского корпуса. Фото wikipedia.org



Война с нулевой суммой

На внешнеполитической арене традиционными «партнерами» Османской империи в период правления Махмуда I были Австрия, Иран и Россия. В результате очередных и внеочередных войн в иранском направлении османские войска дошли до Урмии и Тебриза. В январе 1732 года был заключен мир, согласно которому граница между двумя государствами стала проходить по реке Аракс. Ереван, Гянджа, Нахичевань, Ширван, Битлис и Дагестан отходили к Османской империи, а Тебриз, Керманшах, Ардалан, Хамадан и Луристан оставались в составе Ирана. Данное положение, конечно же, не устраивало иранцев, и новоявленный Надир Шах уже в 1735 году, нанеся османам поражение, отвоевал некоторые кавказские территории.

Воспользовавшись занятостью соседа на юго-востоке, Россия и Австрия перешли в наступление. Были захвачены Азов, Евпатория и Кинбурн. А австрийцам удалось дойти до Боснии, Сербии и Валахии. После серии кровопролитных сражений, которые закончились в пользу Османской империи, и с Россией, и с Австрией был заключен мир. России удалось сохранить за собой Азовскую крепость, но была потеряна возможность иметь флот в Азовском море. А по Белградскому мирному договору, заключенному с Австрией в 1739 году, Османская империя вернула себе Северную Боснию, Белград, Северную Сербию и Западную Валахию. Граница стала проходить вдоль рек Дон и Сава.

Установив мир на северо-западных и северо-восточных границах, Махмуд I в 1742 году вновь предпринимает поход на Иран. После четырех лет сражений лидеры договариваются вернуться к условиям Зухабского мирного договора, который был заключен более 100 лет назад. Таким образом, и внутри страны, и за ее пределами устанавливается хоть и хрупкий, но мир.

России удалось сохранить за собой Азовскую крепость, но была потеряна возможность иметь флот в Азовском море. Фото wikipedia.org



Осторожные реформы

Памятуя о судьбе своего предшественника, Махмуд I с большой осторожностью и опаской подходит к делу продвижения реформ, начатых Ахмедом III в эпоху тюльпанов. Продолжают развиваться книгопечатание и переводы произведений иностранных авторов на османский язык. Хоть и безуспешно, но предпринимаются попытки преобразовать армию по европейскому образцу. Причиной этому послужило резкое сопротивление янычарского корпуса стараниям французского авантюриста графа Клода Александра де Бонневаля преобразовать османскую армию. Бонневаль старался как мог, говорят, даже принял ислам, но это не помогло переубедить янычар. Тем не менее, уже без привязки к французскому авантюристу, в османской армии, помимо корпуса янычар и сипахов, появляется корпус бомбардиров, действия которого принесли немало побед османскому оружию.

Кроме развития книгопечатания, Махмуд I занимался строительством библиотек, куллийе, текке, фонтанов и мечетей. Среди первых была построена знаменитая библиотека при мечети Айя-София.

Умер двадцать четвертый султан Османской империи смертью праведника — он испустил дух, сидя верхом на коне во время возвращения с пятничной молитвы. Похоронили правителя в мечети Йени Джами, рядом с могилой его отца Мустафы II в мавзолее Турхан Валиде Султан.