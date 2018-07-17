«Самые востребованные специальности сейчас те, которых еще не существует»

Зачем Татарстан вкачивает деньги в культуру и развлечения, готова ли РТ принять «халяльных туристов» и как спорт помогает раскрыться перед иностранцами — обсудили на открытии Летнего кампуса в Иннополисе

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Иннополисе открылся VII международный образовательный форум «Летний кампус президентской академии». Ключевой его темой в этом году заявлено предпринимательство в области культуры и развлечений — именно этот вопрос обсудили гости форума в день открытия. Подробности крайне любопытной дискуссии, затрагивающей проблемы бизнеса, туризма, образования, а также выбора будущей профессии молодыми людьми — в репортаже «Реального времени».

Индустрия развлечений как один из локомотивов экономики



В этом году участниками «Летнего кампуса» стали более 200 студентов, почти половина из которых были из-за рубежа (и представляли 35 стран мира). Напомним, каждый год молодые люди собираются на площадке кампуса, чтобы прослушать лекции и поучаствовать в интерактивных занятиях с известными учеными, бизнесменами и госслужащими, как следует «прокачаться» и «стать частью интеллектуальной элиты».

На сей раз главной темой форума стало предпринимательство в области культуры и развлечений. По словам проректора РАНХиГС Ивана Федотова, модерировавшего дискуссию во время открытия, выбор этот был обусловлен тем, что сейчас предпринимательство в сфере культуры и развлечений является одним из самых развивающихся секторов экономики.

— У меня есть доклад «Обзор индустрии развлечений», подготовленный очень уважаемой компанией PricewaterhouseCoopers, согласно которому страна, которая тратит больше всего денег в индустрии развлечений — это США. В 2013 году они потратили 572 млрд долларов на эту индустрию, а в 2018-м потратят 725 млрд долларов. На втором месте — Китай: в 2018 году они потратят 219 млрд долларов, тогда как в 2013 году эта сумма составляла 130 миллиардов. Третье место за Японией, а Россия находится на 11-м месте. Я говорю вам это для того, чтобы вы понимали динамику развития этого рынка. У России она составляет 10% в год: 27 млрд долларов было потрачено в 2013 году, в 2018-м же, без учета ЧМ по футболу, сумма достигла 45 млрд долларов. Мы оперируем вот такими цифрами, и именно поэтому мы выбрали тематику предпринимательства в сфере культуры и развлечений, — объяснил Федотов.

По словам Ивана Федотова, модерировавшего дискуссию, сейчас предпринимательство в сфере культуры и развлечений является одним из самых развивающихся секторов экономики



Отметим, что в дискуссии принимали участие ректор РАНХиГС Владимир Мау, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Вадим Кулик, а также президент РТ Рустам Минниханов, которому был адресован первый вопрос, открывавший обсуждение. Модератор поинтересовался у главы республики, почему количество средств, которые крутятся в Татарстане вокруг культуры и индустрии развлечений, растет практически в арифметической прогрессии (активнее, чем в среднем по России).

Минниханов сразу оговорился, что он не является «экспертом в области развлечений» и скорее является «потребителем», а затем увязал описанную тенденцию с тем, что жители РТ во многом были воспитаны на татарских национальных праздниках — к примеру, на Сабантуе, уже ставшем международным торжеством.

— В последние годы мы построили очень много спортивных объектов — все они задействованы. Также уже 3-4 года мы активно работаем в области общественных пространств — это тоже возможность для проведения мероприятий. Но все-таки у нас еще мало предпринимательского духа в этих направлениях. Надо находить более прикладные вещи, чтобы там было адаптировано предпринимательство. Нам надо учиться у тех стран, где эта тема наиболее развита. Учиться никогда не поздно и не стыдно. Повторюсь, я не специалист и мне самому интересно узнать, как вы видите эту тему. И нельзя забывать, что у каждого региона есть свои особенности. Все это надо посмотреть и осмыслить, — высказался президент.

Рустам Минниханов: «Нам надо учиться у тех стран, где эта тема наиболее развита. Учиться никогда не поздно и не стыдно. Повторюсь, я не специалист и мне самому интересно узнать, как вы видите эту тему»



«Сейчас знание предмета заменяется на умение общаться, испытывать эмпатию, презентовать»

Следующий вопрос модератора был адресован Владимиру Мау — ему предстояло рассказать собравшейся аудитории об основных трендах в образовании и спрогнозировать то, что ждет эту сферу через 15—20 лет. Прежде чем приступить к развернутому ответу, Мау пошутил: «Я категорически не готов нести ответственность за все, что я сейчас скажу. Ответственность, конечно, перед будущими поколениями — перед текущими я всегда готов».

— Наша тема обсуждения очень важная и опасная одновременно. Потому что сейчас хард знания (знание предмета) заменяется на умение общаться, испытывать эмпатию, презентовать. Это, конечно, перебор и увлечение, потому что прежде чем что-то презентовать, надо знать, что именно ты презентуешь. Умение испытывать эмпатию не отменяет знания таблицы умножения (и даже интегралов). Источники ключевых трендов связаны с тем, что знания чудовищно быстро обновляются и накапливаются. В последнее время я сталкиваюсь с идеей, что знать надо так много, что лучше ничего не знать. Я категорически не могу разделить это мнение. Учиться должно быть трудно и будет трудно, — вступил в дискуссию ректор РАНХиГС.

По словам спикера, один из основных современных трендов связан со специализацией: Мау напомнил, что на протяжении последних 20—30 лет шла «борьба» за раннюю специализацию в школе, и мы продолжаем на этом настаивать, хотя ситуация давно поменялась.

— Ранняя специализация способна закрыть будущее для ребенка. Широта образования гораздо важнее. В постиндустриальном обществе профессии возникают на наших глазах. Поступая в вуз, человек должен понимать, что когда он его закончит, самыми передовыми специальностями станут те, которых еще не существует. Специализация не дает ответа на этот вызов. Нужна готовность постоянно менять свои квалификации, не быть привязанным к какой-то узкой деятельности, — сказал спикер. — Еще один тренд, который я бы обозначил — это интернационализация. Университеты будут все сильнее конкурировать в глобальном масштабе за лучших студентов.

Студенты-участники форума имели возможность расспросить экспертов о чем угодно



В рамках дискуссии проходила сессия вопросов и ответов — студенты-участники форума имели возможность расспросить экспертов о чем угодно. Владимиру Мау достался вопрос от Марии Савиной из Уральского института управления — девушка попросила назвать пятерку наиболее востребованных специальностей в России в ближайшие годы.

— Я как раз сейчас пытался сказать, что на этот вопрос ответить нельзя. Весь пафос моего предыдущего выступления был о том, что самые востребованные специальности — те, которых нет. В этом вся загадка. Иначе нынешняя жизнь была бы предельно скучна. Я могу сказать, какие люди будут востребованы: умные, энергичные, много работающие. Хорошо учиться и много работать, а остальное, как правило, прикладывается, — ответил ректор РАНХиГС.

Подготовка к принятию халяльного образа жизни и польза событийного туризма

Дискуссия на тему предпринимательства в сфере культуры и развлечений вполне логично «докатилась» и до туризма — из зала прозвучало сразу несколько вопросов на эту тему, причем все они были адресованы именно президенту Татарстана. Первым к Рустаму Минниханову обратился студент РАНХиГС, спросивший о том, делает ли Татарстан основную ставку на событийный туризм или же у региона есть «структурированные планы на принятие туристов в любой сезон».

— Наверное, вы сами убедились в том, что ЧМ по футболу иначе раскрыл нашу страну перед иностранными партнерами. Ведь, по большому счету, о нашей стране знают или очень мало, или очень плохо, — приступил к ответу Минниханов. — В 2006 году мы начали продвигать Казань для проведения Всемирных студенческих игр. Тогда вообще никто не знал, где находится Казань. Я говорю это к тому, что без вот таких значимых событийных мероприятий рассказать о себе очень сложно. Но события ничего не дадут, если не будет системы — системы гостеприимства, к примеру, и объектов, готовых принять мероприятия. Эта работа должна идти комплексно. Мы для себя приняли решение, что наибольшее внимание к республике мы можем привлечь через спорт. Мы пошли по этому тренду и видим результат в почти 3 млн туристов [в год].

Дискуссия на тему предпринимательства в сфере культуры и развлечений вполне логично «докатилась» и до туризма – из зала прозвучало сразу несколько вопросов на эту тему



Также к президенту обратился студент КФУ Ислам Фаяз, напомнивший о том, что в этом году на Kazan Summit активно обсуждался так называемый халяльный туризм и халяльный образ жизни. Молодого человека интересовало, готовы ли мы принимать туристов из мусульманских стран, а особенно из таких ортодоксальных, как страны Персидского залива.

— Халяльный туризм — это один из элементов халяльного образа жизни. Все эти направления для нас новые. Совсем недавно мы начали говорить о халяльной пище, и сейчас у нас уже есть специальная система сертификации. Но, к сожалению, пока мы еще не совсем готовы ко всем этим вызовам. Даже исламский банкинг требует масштабной адаптации нашего банковского законодательства, а самое главное — нужны специалисты. У многих представление об исламском банкинге такое: в мечеть сходил, помолился и тебе дали денег. Ничего подобного! — высказался президент. — Надо понимать, что это огромный рынок. Весь Персидский залив уезжает летом, так как там в это время жить невозможно. Также 20 млн мусульман проживает только в России. Это огромный рынок. У нас все это было утеряно в советское время, а сегодня стало востребовано. Я уверен, что мы сумеем конкурировать с европейским рынком — у нас все это будет дешевле и не хуже. Возможности у республики есть, но мы должны создать инфраструктуру. И мы будем этим заниматься: и халяльным туризмом, и халяльной медициной, и образованием.

1 / 24 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов