Печаль моя светла: Россия возвращается в футбольную семью

Не зря Гус Хиддинк приходил на тренировку Черчесова

Матч с хорватами я смотрел урывками, за исключением овертайма и серии пенальти — ехал вместе с хоккейной командой «Барс» из Симферополя в Алушту, и только на ресепшене спортивной базы мы с ребятами и тренерами смогли увидеть кульминацию. Удивительно — расходились по номерам с досадой, с сожалением, с легкой критикой Смолова, но гордые за команду, страну. Расходились словно победители. А мы ведь и правда победили. Причем самого коварного противника — самого себя. Своими впечатлениями от мундиаля делится известный телекомментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

О сборной до чемпионата говорили как римляне о мертвых

Странное дело — перед чемпионатом мира мы с коллегами говорили о чем угодно, только не о нашей сборной. О необходимости реактивировать шикарные стадионы после мундиаля. О том, что на таких полях просто нельзя играть плохо и не показывать зрелищный футбол — приводя в пример «Краснодар». О том, что Головин, может быть, сыграет на турнире удачно и «прорубит окно в Европу» для себя и кого-то из соотечественников — надоело оценивать уровень своих футболистов по уровню деревни, где все они первые парни. А о сборной, как римляне о мертвых, — молчали. К гадалке никто ходить не собирался — повезло с группой, повезло с календарем, приготовившим нам встречу с Уругваем напоследок, повезло с полуживым Салахом. В плей-офф выползем, а проиграть что Испании, что Португалии для 70-й команды мира совсем незазорно. Зато отыграемся на хлебосольстве и красоте барышень.

Встреча с Уругваем никакой дополнительной пищи к этим размышлениям не добавила. Первый же серьезный соперник показал нам нашу планку, а фантастический триллер Испания — Португалия в первом туре оставлял нам неплохой выбор — быть утопленным или повешенным. Лично я, как и все мое окружение, ничего от одной восьмой не ждал и только уповал на магию числа «8» в годе проведения мундиаля: в 1988-м СССР берет серебро на Евро, в 2008-м — бронза с Хиддинком.

Футбольный бог такого отношения к себе не прощает — заколдовал он ногу Акинфеева, и стала она «ногой судьбы»



И вон как оно повернулось! Сборная сыграла на опережение. И Головина еще не заслали за границу, и «Ротор» с «Балтикой» не подняли до Премьер-лиги, чтобы арены не пропали. Взяли «казаки-черчесовцы» да и выстояли, и дожали-пережали хваленых испанцев, вздумавших обмануть Его Величество Футбол — пройти Кубок мира без тренера, с техническим директором в роли профессионального наставника. Футбольный бог такого отношения к себе не прощает — заколдовал он ногу Акинфеева, и стала она «ногой судьбы», и даже какие-то ушлые конъюнктурщики напечатали этот «сейв чемпионата» на монете.

Акинфеев, действительно, красава! Он повторил свой чудо-сейв (правда, теперь рукой), взяв абсолютный верняк в серии пенальти с хорватами. Но Модрич и его дружина в полуфинале, а мы плачем, гордимся и… чуть было не написал — «едем домой», но мы и так дома.

Хорошечно!

Но вы почувствовали, как в эти несколько дней все изменилось? Как повеяло всенародной эйфорией десятилетней давности, когда «ногой судьбы» была нога Аршавина, Торбинский с дикими глазами чуть не задыхался под грудой тел, празднующих его гол, а папаши из отдаленных сибирских деревень называли новорожденных «Гусами»? Идея с приглашением Хиддинка на тренировку сборной была блестящей. Добрый старый любитель капучино (а теперь и чешского безалкогольного) приехал в Новогорск, посмотрел в глаза ребятам, произнес «Хорошечно!» — и они получили от него инъекцию храбрости, здорового пофигизма, того задора, который в июне 2008-го заставил Россию почувствовать себя большой и прекрасной страной.

А после 2008-го было десятилетие деградации. Нам не помогало ничего — ни новые усилия Гуса, ни мантры Мистера (Капелло), ни переход на «лето-весну», ни шикарные стадионы. Мы падали, падали, мы стали семидесятыми и в итоге к домашнему(!) чемпионату позвали готовить сборную тренера по принципу дворовой игры «кто у нас еще не водил»?

Мы способны забивать голы-шедевры, как Черышев



И вот мы пятые (матерь святая, вдумайтесь — пятые в мире!!!) — мы же проиграли четвертьфинал после ничьей в основное и дополнительное время, а всякие прочие бразильцы и шведы — в 90 отведенных минут). Мы опередили немцев, аргентинцев, еще бог знает кого. И мы способны забивать голы-шедевры, как Черышев. Мы способны спасать игру за несколько минут до окончания овертайма, причем спасать не навалом, а в результате идеально разыгранного стандарта. Наши «корявые» способны принимать мяч, делать длинные передачи и врываться в штрафную за счет мелкого паса не хуже, чем хорваты, у которых в кого ни плюнь — попадешь то в «Реал» с «Барсой», то в «Интер» с «Ювентусом».

Мы выиграли этот чемпионат. Гостеприимством и хлебосольством, красотой городов и стадионов, теплотой людских сердец и красотой девушек. Но — и это самое главное, мы стали вновь футбольной страной, мы из изгоев, из дорогой богадельни для шабашников-легионеров превратились в страну, у которой были в истории Яшин и Стрельцов, золото Евро и Мельбурн с Сеулом, «Золотой мяч» Беланова и еврокубки. И теперь я не хочу ждать 2028-го, чтобы мы опять вспыхнули. Я хочу, чтобы наши парни были разобраны европейскими клубами, а на их место пришли другие молодые. Я хочу, чтобы старик Игнашевич с чистой совестью повесил бутсы на гвоздь и засел за мемуары. Чтобы после мундиаля мы пришли на наш чемпионат, как ходят в Питере и Краснодаре. И чтобы найдя глазом на поле Кутепова или Кудряшова, Зобнина или Дзюбу, мы восхищенно сказали соседу: «Это игрок сборной России!» Я еще много чего хочу, потому что к хорошему привыкаешь быстро. А с «хорошечным» расставаться не хочется.

И ложка дегтя

Сильнейшее впечатление от работы на ЧМ произвело на меня поведение тренеров сборных на послематчевых пресс-конференциях. И после победы, и после поражения Хосе Пекерман и Йоахим Лев, Хорхе Сампаоли и Роберто Мартинес, Дидье Дешам и Тите были исключительно корректны, уважительны к любому, даже самому дурацкому и провокационному вопросу журналистов, несмотря на все эмоции (часто и отрицательные), которые бушевали внутри них. На этом фоне Станислав Черчесов, при всем к нему уважении как к главному автору «русской сенсации», смотрится человеком из нашего совкового прошлого. Эти «следующий вопрос», «что вы меня всегда ловите на негативе», «объясните иностранцам, что такое дембель», тыкание и, скажем честно, откровенная грубость кажутся таким неуважением к профессии тренера, журналиста, да просто неуважением к футболу, что становится стыдно.

Оставайтесь князем, Станислав Саламович



Так хотелось бы обратиться к «Саламычу» или пресс-атташе сборной: ну выйдите вы из нашего корпоративного хамства внутреннего чемпионата, ну посмотрите вы, как ведут себя тренеры других сборных. Вы же наставник пятой сборной мира, вы отличный тренер и настоящий мужик! Не «разводитесь», не тяните нас назад. Оставайтесь князем, Станислав Саламович, страна больше не хочет назад в грязи! Договорились? Я же знал, что все будет хорошечно.