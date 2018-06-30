«Их нравы»: султан, который переодевался в простолюдина, чтобы понять, чем живет народ

Правление османского падишаха Ахмеда II

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению османского султана Ахмеда II (1691 — 1695).

Удивительные совпадения



Двадцать первый султан Османской империи Ахмед II во многом повторил и разделил судьбу своего брата, предыдущего султана Сулеймана II. Он также правил четыре года, а если точнее, то срок его правления день в день совпал со сроком Сулеймана II — три года, семь месяцев и четырнадцать дней.

Несмотря на то, что он был третьим сыном Ибрагима I, его мать Муаззез султан воспитывала его как претендента на престол и старалась дать ему лучшее образование. Старания матери увенчались успехом — на момент вступления на престол (ему было уже 48 лет) Ахмед II был очень хорошо информирован о положении дел в стране и был лично знаком практически со всеми ключевыми фигурами политического истэблишмента Османской империи.

Турецкие источники сообщают, что Ахмед II, опять-таки подобно своему брату Сулейману II, также провел большую часть своей жизни в так называемом «кафесе», клетке. Однако, в отличие от своего брата, вел более размеренную и спокойную жизнь с минимумом психологических расстройств, благо никто, кроме матери, не видел в нем конкурента в борьбе за престол и политического оппонента. Поэтому большую часть жизни Ахмед II провел изучая религию, сочиняя стихи и занимаясь искусством. К слову, он был отличным каллиграфом, в Мекке даже сохранилась переписанная им копия Корана.

Двадцать первый султан Османской империи Ахмед II во многом повторил и разделил судьбу своего брата, предыдущего султана Сулеймана II. Фото wikipedia.org



Султан-адекват

Историки отмечают, что Ахмед II был очень внимательным в государственных делах. Он никогда не стеснялся отменять свои решения, если находились более убедительные доводы. Кроме того, перед принятием важных решений он консультировался с широким кругом специалистов и с теми, кого эти решения затрагивали непосредственным образом. При Ахмеде II заново вводится традиция собирать государственный совет четыре раза в неделю и обсуждать насущные проблемы населения. Это подтверждает его заинтересованность в судьбе и благополучии своего народа (некоторые его предки думали о простом народе в последнюю очередь). Ахмед II, в отличие от многих своих предшественников, был вдумчивым и уравновешенным правителем. Частенько он любил, переодевшись в простые одеяния, затеряться в стамбульской толпе и собирать информацию о том, чем живет его народ.

На внешнеполитической арене во время правления Ахмеда II продолжилось противостояние с Австрией и Венецией. Бои на фронтах шли с переменным успехом. Австрийцам удалось серьезно пошатнуть позиции османов в Европе, а венецианцы продолжили оккупацию Эгейского моря. На время им удалось достичь успеха в оккупации Крита и не менее стратегического острова Хиос, весть о захвате которого сильно расстроила падишаха. Позднее была снаряжена специальная флотилия для отвоевания Хиоса, и она достигла успеха, однако информация о победе не дошла до Ахмеда II — к этому моменту он скончался от почечной недостаточности.

Ахмед II был погребен в мавзолее мечети Сулеймание рядом с Сулейманом II и легендарным предком Сулейманом Великолепным. Фото İhsan Deniz Kılıçoğlu / wikipedia.org



Набожный однолюб

О личности Ахмеда II известно очень мало, из малочисленных турецких источников мы знаем лишь, что он был очень набожным. В отличие от предыдущих падишахов султан был однолюбом. От его единственной жены по имени Рабиа султан у него родились две дочери и два сына.

Как мы уже отмечали выше, двадцатый султан Османской империи и, по некоторым подсчетам, сотый халиф исламского мира, скончался в Эдирне от почечной недостаточности. Судьбу своего брата Сулеймана II он повторил не только в длительности и стиле управления, но и в болезни и смерти. И даже в захоронении: Ахмед II был погребен в мавзолее мечети Сулеймание рядом с Сулейманом II и легендарным предком Сулейманом Великолепным.

Ахмед II остался в памяти народа как справедливый и чуткий к его чаяниям правитель. Подобно предкам, он покровительствовал поэтам и людям искусства, сам писал стихи, был скромным и избегал показухи.

Булат Ногманов