Как хан Токтамыш попытался вернуть Золотую Орду на Шелковый путь

Восстановление северного маршрута торгового транзита в конце XIV века. Колонка историка Ильнура Миргалеева

Как политическая смута 60—70-х годов XIV века спровоцировала кризис в торговле и удар по казне татарских ханов? Как разрушались торговые пути и ослабевало собственное производство Золотой Орды? Как восстанавливался «разгромленный» северный маршрут Шелкового пути и был ли в этом смысл? На эти вопросы в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», отвечает историк Ильнур Миргалеев.

«Начавшийся упадок в караванной торговле сильно ударил по казне татарских ханов»



За период политической смуты 60—70-х годов XIV века в Золотой Орде произошел упадок торговли и сокращение транзитных перевозок. Кризис в торговле, как внутренней, так и внешней, привел к сокращению ремесленного производства. Все это закончилось упадком товарообмена между оседлыми и кочевыми частями населения.

С середины XIV века в мире начали происходить события, которые за несколько десятилетий изменили политическую карту мира. Произошел упадок, а в некоторых случаях и ликвидация старых экономических и политических центров. Все эти политические изменения негативно влияли на трансазиатскую и трансконтинентальную торговлю, связывающую крайний восток Азии с Западной Европой и Северной Африкой. А кризис трансконтинентальной торговли отрицательно сказывается и на внутренней торговле, привнося тем самым нестабильность в жизнь всего населения.

Маршрут трансконтинентальной торговли проходил через территорию многих государств. Поэтому понятно, что неустойчивая политическая обстановка в одном государстве отрицательно влияла на всю мировую торговлю. А это, в свою очередь, порождало и социально углубляло политический кризис и в других государствах, потому что от торговли зависели не только ремесленники и купцы, но и все слои общества.

Северный маршрут караванной торговли проходил по всей территории Золотой Орды. Фото Shizhao / wikipedia.org



В 40-х годах XIV века Чагатайский улус в Средней Азии окончательно распался на самостоятельные владения: Моголистан и Мавераннахр. Хулагуидский Иран распался на несколько частей, враждовавших между собой. На протяжении середины XIV века в Китае происходили крупные антимонгольские восстания, приведшие в 1368 году к падению Юаньской династии — важнейшего торгового участника Шелкового пути. В Делийском султанате, другом важном участнике трансконтинентальной торговли, происходит жестокая борьба центральной власти с эмирами–сепаратистами.

Вся эта ситуация, сложившаяся в вышеперечисленных государствах, которые активно участвовали в мировой торговле, неблагоприятно отразилась на караванной торговле, северный маршрут которой проходил по всей территории Золотой Орды. Конечно же, начавшийся упадок в караванной торговле сильно ударил по казне татарских ханов.

«Чтобы вернуть спокойствие и масштабную торговлю, надо было прекратить смуту не только в Золотой Орде»



Как известно, именно благодаря транзитной торговле процветала экономика золотоордынского государства. В политическом аспекте до упомянутой смуты все тоже было хорошо. Страной правили потомки Батыя — всеми признанная династия. Благодаря политическим реформам хана Мухаммада Узбека были упорядочены принципы правления и передачи власти. При хане Джанибеке централизация управления государства достигает своей высшей точки. Монеты от имени Джанибека чеканятся в четырех городах: в Сарае ал-Джедид, Гюлистане, Азаке и Хорезме. Последним ханом, чеканившим монеты от своего имени в этих четырех городах, был хан Хызр, после убийства которого в 1361 году начинается смута, растянувшаяся на 20 лет. В этот период на золотоордынском троне побывали больше двадцати ханов. Основной проблемой борьбы за власть были сами претенденты из правящей династии. После заката линии Батуидов оставшиеся семьи Джучидов долго не могли прийти к согласию, и многие включились в борьбу «против всех».

Кроме ослабления торговых связей Золотой Орды на внешних рубежах из-за политических кризисов у других участников Шелкового пути, а также внутреннего политического кризиса, Золотая Орда встретилась и с внешней угрозой, а именно — со столкновениями с соседними странами, что повлекло потерю сферы влияния и собственных территорий. Все это разрушало торговые пути и ослабляло собственное производство. Прежде всего потери были на западе страны, где Золотая Орда утратила часть своих территорий. В конце 60-х годов XIV века татары были вытеснены из центральной части Днестровско-Прутского междуречья. На месте золотоордынских городов остались только руины и пепелища.

Как известно, именно благодаря транзитной торговле процветала экономика золотоордынского государства. Фото wikipedia.org



Перед всеми этими вызовами в среде народа и части политической элиты возникла идеология возвращения страны в благополучные времена ханов Узбека и Джанибека. Именно с такой программой и выступил Токтамыш. С его воцарением политическая смута прекратилась. Хан Токтамыш восстановил политическую стабильность на всей территории Улуса Джучи.

К концу 1380 года Токтамыш подчинил своей власти всю страну. Абд-ар-Раззак Самарканди говорил, что «власть его стала усиливаться, и он поднял знамя возвышения». Токтамыш объявил новую идеологию восстановления порядка для всего постчингизидского мира. Себя он объявил каганом и лидером постчингизидского мира. Чтобы вернуть спокойствие и масштабную торговлю, надо было прекратить смуту не только в Золотой Орде, но и в соседних государствах.

Токтамыш был умным и расчетливым ханом. Принимающие его программу объединения страны становились его верными сторонниками. Весь 1381 год Токтамыш был занят восстановлением института власти на всей территории Золотой Орды. Токтамыш вел активную политику, подкрепляя ее военными успехами. Все почувствовали сильную руку нового хана. Токтамыш добился того, что Ягайло начал платить дань за те русские и татарские земли, которые он захватил во время смуты в Золотой Орде.

С 1380-го по 1385 год Токтамыш укрепляет центральную власть и проводит всеобщие реформы. После реформы ремесленное производство и внутренняя торговля, благодаря восстановлению правопорядка в стране, получили возможность возродиться. Данные кладов показывают, что традиционная торговля продолжала развиваться успешно и огромная масса новых серебряных монет поглощалась почти исключительно ею.

Начинает более активно функционировать северный путь трансконтинентальной торговли, который проходил по всей центральной территории Золотой Орды.

В противостоянии с Аксак Тимуром — Тамерланом Токтамыш потерпел неудачу. Фото wikipedia.org

«После хана Токтамыша смысла в возобновлении северного маршрута Шелкового пути не было»



К середине 80-х годов XIV века в Золотой Орде уже были завершены экономические и военные реформы. Объединение страны и проведенные реформы благоприятно сказались на золотоордынском обществе. После упорядочения внутренней жизни в государстве правительство Токтамыша повело и активную внешнюю политику. Здесь оно преследовало две цели. Это, во-первых, нормализовать отношения с другими государствами и, во-вторых, обеспечить нормальную торговлю. Осуществляя эту экономическую цель, правительство Токтамыша пыталось поднять и укрепить значение Великого шелкового пути — прежде всего северного маршрута трансконтинентальной торговли, проходившего по территории Дешти-Кыпчака.

Однако во время 20-летней смуты наиболее важное значение приобретает южный маршрут трансконтинентальной торговли. В это время политическая смута на Южном Кавказе, а также желание взять под свой единоличный контроль основную часть этой торговой артерии со стороны возвысившегося государства Тимура вынудили Токтамыша ввязаться в противостояние с последним.

Функционирование южного маршрута, который проходил через Среднюю Азию и Северный Иран, не только снижало роль северного маршрута, но практически низводило его на нет, так как династия Мин практически закрыла китайский рынок. Поэтому для защиты экономики страны Токтамыш постарался захватить и часть южного маршрута. Это привело к долголетнему противостоянию с Аксак Тимуром — Тамерланом, в котором Токтамыш потерпел неудачу. С возвышением Османской империи, по сути, закрывшим Черноморскую торговлю, и с открытием португальцами и испанцами морских путей в Индию значение сухопутного маршрута трансконтинентальной торговли, проходившего по всей Евразии, постепенно сходит на нет. На первое место выходит Волжский путь и иные, более локальные торговые пути.

В дальнейшем, после хана Токтамыша, смысла в возобновлении северного маршрута Шелкового пути не было, хотя он еще продолжал функционировать, но уже не в тех масштабах. Так закончилась история этой торговой магистрали Евразии, огромной по протяженности, через которую проходили не только люди и различные товары, но и идеи, и знания.