«Топовый переговорщик ФБР с двадцатилетним стажем учит вести бизнес-переговоры...»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Почему бизнесменов привлекают принципы холакратии, какие методы развития Сингапура можно применить в бизнесе и чем полезен опыт переговоров агентов ФБР – предприниматели рассказали «Реальному времени» о деловой литературе, прочитанной за последнее время.

Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson:



— Сейчас читаю книгу «Цифровая трансформация» Дэвида Роджерса. В ней обобщен опыт цифровой трансформации нескольких компаний. Их опыт системно разработан, задокументирован. Самое ценное, что есть в книге, — описание процесса трансформации с примерами и неудачными кейсами.

Вторая книга называется «Все лгут» Сета Стивенса-Давидовица. Он пишет о том, как использовать большие данные при принятии решений, а также о том, почему люди думают о себе лучше, чем они есть, и хуже, чем они есть, и почему часто данные соцопросов не имеют ничего общего с реальностью. Книга может пригодиться бизнесмену из любой отрасли.

Филипп Гуров, генеральный директор PR-агентства «Гуров и партнеры»:

— Недавно я прочитал две книги: «Сценарии жизни людей» Клода Штайнера и «Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками» Криса Восса. Для любого топ-менеджера важно развивать свой эмоциональный интеллект. Книга Штайнера — одна из лучших мировых работ в области транзактного анализа и может сильно помочь в развитии эмоционального интеллекта. Многие идеи применимы не только в бизнесе, но и позволяют достичь большей гармонии в жизни.

Когда я прочитал аннотацию книги Восса, то вначале отнесся к этой работе скептически. Топовый переговорщик ФБР с двадцатилетним стажем учит вести бизнес-переговоры… Начав читать, оторваться не смог. Наверное, после «Сначала скажите «нет» Джима Кэмпа, которую я прочитал 15 лет назад, это — лучшая книга, посвященная переговорам. Для себя я нашел несколько новых, неожиданных и полезных инструментов.

Руслан Кафиатуллин, заместитель директора Neti:

— За последнее время на английском языке прочитал книгу «Введение в маркетплейс», автор Борис Вердс. Маркетплейс — это платформы, такие как «Яндекс.Такси», Uber, Delivery Club, «Фриланс.ру». Это сайты, на которых есть исполнители и заказчики. В книге я хотел найти практики по организации маркетплейса. У нашей компании есть американский ментор из Сиэтла. Он опытный стартапер, подсказывает нам какие лучше книги читать, чтобы развиваться согласно последним тенденциям. В основном эти книги на английском языке и их нет в наших книжных.

Предпоследняя книга, которую прочел — «Открывая организации будущего» Фредерика Лалу о холакратии. Мы прочитали ее всем офисом, поскольку внедряем в компании элементы этой системы — организацию труда без менеджеров. Такую форму управления внедряет «Банк Точка» и другие.

В своей компании вместо отделов мы организовали круги, в них сотрудники объединяются для решения задач. Также у нас есть сотрудник, исполняющий функции Lead Link, от руководителя такой работник отличается тем, что у него нет полной власти. Он может утвердить сотрудника, например, на место бухгалтера, но его решения не влияют на зарплату. Холакратия допускает назначение сотрудника Rep Link. Это люди, которые выносят проблемы из круга. Например, если начальник не хочет вас слушать, то можете обратиться к Rep Link. Он вынесет проблему в более высокий круг. Rep Link действует больше как психолог, помогает снижать напряжение в коллективе.

Следуя системе холакратии, мы проводим в компании стратегические и тактические встречи, где обсуждаем накопившиеся вопросы. Считается, что для создания системы холакратии сотрудники должны быть продвинутыми и ответственными. Как правило, она актуальна для ИТ-сферы или ритейла.

Еще одну книгу прочитали всей компанией — «Сначала нарушьте все правила», автор Маркус Бакингем. В школе советуют развивать слабые стороны, а книга утверждает, что в бизнесе это не требуется. Автор рекомендует подбирать сотрудников так, чтобы они работали над сильными сторонами. Если сотрудник развивает слабые, то становится середнячком, если сильные — классным специалистом.

Надежда Муравьева, исполнительный директор Business & Politic Consulting Group:

— Снова перечитываю «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» Майкла Микалко. Уже читала ее несколько раз и каждый раз нахожу в ней идеи для своей компании и компаний заказчиков. Приходится много работать с креативом, разрабатывать новые продукты и улучшать уже имеющиеся, придумывать рекламные кампании. И в моей библиотеке есть несколько книг, которые помогают разогнать креатив, среди которых — «Рисовый штурм».

Книга дает в принципе понимание, что такое креатив и как его можно развить в каждом. И много конкретных упражнений, заданий, мыслей, которые запускают собственные креативные ресурсы. Практически после каждого прочтения рождается несколько десятков новых идей.

Рекомендую книгу всем руководителям, особенно тем, кто считает, что им и их компании не нужна креативность. Вы измените не только свое мнение, но и свою компанию в лучшую сторону. И, конечно же, дайте почитать эту книгу своим сотрудникам (потом только приготовьтесь к принятию идей от них — их будет много, если правильно оформить процесс принятия идей). Лично у меня уже к середине книге -два листа идей, парочка из них запущена в работу.

Дмирий Нор, директор компании SkySoft:

— Сейчас читаю книгу «Из третьего Мира в первый», автор Ли Куан Ю. В ней написано о том, как улучшался Сингапур и как мыслил его премьер-министр, когда делал эти улучшения. Хоть здесь описано, как развивалась страна, можно много полезного взять для себя, для развития предприятия, ведь страну можно сравнить с очень большим предприятием. Решил ее прочитать, потому что посоветовал друг, как наглядный пример того, что можно развить страну (предприятие), которая находится в аутсайдерах и вывести ее на первые мировые позиции. Использую некоторые советы в работе по долгосрочному сотрудничеству с клиентами и партнерами.

Очень интересной и полезной считаю книгу «Поведение потребителей», автор Алешина И.В. Решил прочесть, потому что необходимо было разобраться в маркетинге и поведении потребителей. Здесь описано как ведут себя потребители и как принимают решения о покупке тех или иных товаров в зависимости от их дохода, социального статуса, психологического типа и т. д. Также здесь описан процесс покупки от осознания того, что покупателю нужен продукт или услуга, до его покупки и постпокупочного ощущения. Часто использую в работе то, что узнал в этой книге, особенно по части рекламы и продвижения (какими способами действовать на потребителей в определенные моменты их покупочного процесса).

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