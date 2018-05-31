НКНХ: «Мы увеличили спрос линейного полиэтилена низкой плотности среди отечественных предприятий почти на 6%»

Фото: Максим Платонов

В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» увеличил производство линейного полиэтилена низкой плотности на 70%, тем самым перевыполнив собственные планы. ­­Благодаря этому, импортные поставки ЛПЭНП снизились на 55 тыс тонн. Насколько сложно вытеснить зарубежных игроков с отечественного рынка и какая государственная поддержка необходима предприятиям для успешной реализации программы импортозамещенияинтернет-газете «Реальное время» рассказал начальник управления по продвижению полимеров НКНХ — начальник отдела рекламы и выставок Марат Фатыхов.

В 2017 году снизились импортные поставки ЛПЭНП на 55 тыс. тонн



— Марат Габтелахатович, подведите, пожалуйста, итоги по производству пластиков в 2017 году. Как изменилась доля пластиков в общей выручке НКНХ за 2017 год?

— В 2017 году доля пластиков в общем объеме производства продукции составила почти 38%. В денежном выражении — это более одной трети. Объем производства пластиков вырос почти на 2, 5 тыс. тонн, в основном за счет увеличения производства полистирола. Следует отметить, что выпуск каучуков на предприятии в 2017 году тоже вырос, поэтому в процентном соотношении объем производства пластиков по отношению к другим видам продукции остался примерно на том же уровне

— В 2017 году производство линейного полиэтилена должно было вырасти на 50%. Куда осуществлялись поставки большего объема товара?

— Да, действительно мы планировали увеличить производство линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) на 50%. Однако мы пошли дальше и прирост составил более 70%. Сейчас мы продолжаем наращивать выпуск данного вида полиэтилена до 160 тыс. тонн.

Если говорить о российском рынке потребления ЛПЭНП тех марок, которые мы могли бы заместить, то, по нашим оценкам, — это порядка 180—190 тыс. тонн в год. К чему привели наши действия? Во-первых, в 2017 году снизились импортные поставки ЛПЭНП на 55 тыс. тонн. Самое интересное то, что мы увеличили спрос линейного полиэтилена низкой плотности среди отечественных предприятий почти на 6%. И это при том, что роста потребления полиэтилена, включая полиэтилен высокого давления (ПВД и ПЭВП), не наблюдалось. То есть мы смогли дать толчок для развития переработки линейного полиэтилена низкой плотности, потому что наш продукт стал более доступным для потребителя. Но, как известно, чем дальше в лес, тем злее волки: если на начальном этапе импортозамещения договориться о поставках этого полиэтилена с крупными игроками рынка было довольно легко, то сейчас работа усложняется. Часть потребителей не хотят зависеть от одного поставщика, другие сомневаются в своевременных поставках или в качестве нашего полиэтилена, а есть те, кто просто предпочитает работать с иностранной компанией из-за некоммерческих причин. Поэтому наша задача доказать, что наш продукт более доступный, а по качеству, не только не уступает импортным аналогам, но и превосходит их. Считаю, что специалисты коммерческой службы «Нижнекамскнефтехима» справляются с этой непростой задачей.

— С 2013 по 2017 гг. доля полиэтилена высокой плотности в общем объеме товарной продукции НКНХ упала с 70 до 16%, а доля линейного полиэтилена низкой плотности выросла с 8 до 69%. Чем объясняется такой расклад?

— Дело в том, что у нас одна технологическая линия по производству полиэтилена низкого давления, поэтому при наращивании выпуска одного продукта, естественно снижается производство другого. Мы стараемся оптимизировать структуру производства так, чтобы максимально отвечать требованиям рынка. У нас в стране четыре производителя полиэтилена низкого давления (ПНД) с общим объемом производства более одного миллиона тонн полиэтилена, включая полиэтилен высокой плотности и линейный полиэтилен низкой плотности. Отечественного ЛПЭНП, кроме нижнекамского, на нашем рынке нет. Поэтому наша задача быть там, где есть острый недостаток российского продукта.

С 2013 по 2017 гг. доля полиэтилена высокой плотности в общем объеме товарной продукции НКНХ упала с 70 до 16%, а доля линейного полиэтилена низкой плотности выросла с 8 до 69%



— В прошлом году у НКНХ появились новые марки полистирола, полиэтилена и полипропилена. Что является их отличительной особенностью?

— Выход на рынок с новым продуктом или, как это называют «омологацией» продукта — всегда сложный и длительный процесс. Необходимо не только время для научной проработки, но и, самое главное, взвешенное решение о необходимости освоения технологии производства непосредственно на технологической линии. Кроме этого, новую полученную марку требуется испытать у переработчика. И здесь не всегда все зависит от нас. Переработчик, который действительно заинтересован в новой марке, проводит собственные исследования оперативно, но также бывают проблемы, не всегда связанные с технологией. Поэтому, как я уже сказал, часто приходится доказывать, что с нами работать удобнее и наш продукт качественный.

К примеру, еще недавно основной объем импортного линейного полиэтилена низкой плотности составлял так называемый бутеновый полиэтилен, при производстве которого в качестве сомономера используется только бутен-1. В нашей технологии наряду с бутеном-1 мы используем в значительном количестве гексен-1 с более длинной молекулярной цепочкой. Поэтому, за счет более сильных межмолекулярных взаимодействий, мы получаем полиэтилен, из которого получается более прочная пленка с улучшенными оптическими показателями. Таких примеров много. То же самое можно сказать по полиэтилену для ротационного формования. Ведь в отличие от большинства импортных аналогов наш полиэтилен для данного вида переработки полностью «гексеновый». Соответственно, более прочный, что очень важно при изготовлении крупногабаритных изделий.

«Высокий спрос на наш полипропилен — лучшее доказательство высокого качества»



— Насколько сложно на рынке пластика конкурировать с зарубежными производителями

— На этот вопрос мне часто приходится отвечать на встречах с нашими новыми партнерами, кто мало знает о нас. Дело в том, что наши пластики производятся по лучшим мировым технологиям известных брендовых компаний в том числе «ЛайонделлБазелл», «Тойо Инжиниринг», «Тоталь петрокемикалс» и «Версалес». Я часто посещал зарубежные установки и должен сказать, что культура производства на нашем предприятии даже выше, чем у иностранных компаний. Про качество полиэтилена я уже много сказал. С удовольствием добавлю про уникальность марочного ассортимента полипропилена: мы производим порядка 70% российских сополимеров пропилена с этиленом. Это так называемые блоксополимеры и статистические сополимеры (рандом), которые мы производим в широком ассортименте и для различных областей применения. И если гомополимеры в России — профицитный товар, то наши «сложные» марки всегда пользуются спросом и даже ощущается их дефицит. Высокий спрос на наш полипропилен — лучшее доказательство высокого качества. Считаю, в том, что за последние 5 лет на российском рынке произошло увеличение спроса на сополимеры пропилена с этиленом — почти 80 тыс. тонн в год — большая заслуга «Нижнекамскнефтехима». При этом поставки импортных сополимеров практически не выросли. Всем известно, что НКНХ занимает ведущие позиции в стране в производстве полистирола общего назначения (ПСОН) и ударопрочного полистирола (УППС). Особенно хочу отметить широкий марочный ассортимент и высокие технологические возможности в производстве полистирола на нашем предприятии. На наших пяти технологических линиях мы можем производить полистирол с ПТР от 2 до 30 практически для всех областей применения — от экструзии до литья.

В 2017 году доля пластиков в общем объеме производства продукции составила почти 38%



— В этом году ожидается пуск нового производства полиэтилена компании SOCAR в Азербайджане, которая наверняка будет поставлять продукцию в Россию. На ваш взгляд, как это отразится на спросе на пластик НКНХ?

— Мы очень внимательно следим за действиями наших конкурентов. Да, действительно, ожидается пуск производств полипропилена и полиэтилена в Азербайджане. Однако мы рассчитываем на то, что основной объем продукции будет направлен в Турцию и соседние с Азербайджаном страны — Казахстан, Киргизию, на Кавказ. Мы видим, как растут поставки узбекского полиэтилена, при этом понимаем, что это пленочный полиэтилен высокой плотности, от конкуренции с которым мы ушли, производя линейный полиэтилен низкой плотности. Конечно будет конкуренция с азербайджанским полипропиленом, но это только подстегивает нас производить то, что остальные не делают.

— Оцените, пожалуйста, программу импортозамещения на НКНХ.

— Импортозамещение — понятие, которое вызывает не у всех однозначное отношение. Ведь есть такое понятие, как международная интеграция. Есть чисто технологические возможности установок: невозможно производить все марки на одной установке, да и не нужно. Здесь уже возникают вопросы экономической эффективности, связанные с увеличением переходных партий. Например, для чего производить марки, потребление которых в стране составляет несколько сот тонн в год? При этом там, где это целесообразно, мы стараемся заместить импортные аналоги. Я уже говорил о том, что мы заместили 55 тыс. тонн линейного полиэтилена низкой плотности за прошлый год — это очень большая цифра. В этом вопросе, я думаю, необходима государственная поддержка в виде ввозных пошлин на те виды продукции (будь то сырье или сами изделия), которые производятся в России. Почему Европа защищает себя этими пошлинами, при этом полученные в бюджет средства вкладывает в социальные программы, а мы ведем себя значительно скромнее?!

Также хочу добавить, что на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2017 году освоена новая марка линейного полиэтилена низкой плотности для выдува и ламинации с объемом потребления в России до 20 тыс. тонн в год. До этого использовалось только импортное сырье. С момента освоения мы произвели более 7 тыс. тонн этой марки и попали прямо в «десятку». Высокое качество подтвердили основные потребители — компании «Данафлекс», Артпласт», «Тико-Пластик» и другие. Мы увеличиваем присутствие в полиэтилене для ротационного формования: уже сейчас мы закрываем порядка 30% потребления такого полиэтилена, в сегменте которого всегда «правили балом» импортные марки. В декабре 2017 года была первая наработка полиэтилена марки РЕ6147К для нанесения оболочки силового кабеля, которая отличается от предыдущих аналогов повышенным содержанием сажи, повышенной плотностью и прочностью. Мы самая интегрированная компания по полипропилену в автопром, потому что производим блоксополимеры с повышенным содержанием этилена, а значит с высокими ударными и морозостойкими показателями — то, что необходимо автомобильной индустрии. Следуя просьбе партнеров, производящих пищевую упаковку, начали освоение полистирола с пониженным содержанием остаточного стирола.

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