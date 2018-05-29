«У кластерных игроков нет единого вектора развития»

В казанском Доме предпринимателя обсудили проблемы развития кластеров Татарстана

Фото: Олег Тихонов

Для более эффективного взаимодействия кластерам Татарстана нужен специальный орган — наблюдательный совет. Эта тема стала ключевой на прошедшей встрече представителей бизнеса, вузов и финансовых институтов. У кластеров республики сегодня нет единого вектора развития, многие участники не знают друг о друге, а некоторые компании и вовсе не понимают, что такое кластерная политика. О том, как снять эти барьеры, говорили накануне в Доме предпринимателя. За совещанием наблюдала корреспондент «Реального времени».

МСБ не понимает, что такое кластеры

Накануне в казанском Доме предпринимателя собрались представители бизнеса, высших учебных заведений и финансовых институтов. Вводная встреча посвящалась формированию наблюдательного совета за работой кластеров Татарстана. Организатором выступил Центр кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ.

— В России сегодня не существует практики создания единого органа, который бы объединял работу кластерной политики на территории региона, — взял начальное слово руководитель Центра Альберт Гайфуллин, охарактеризовав совещание как историческое событие.

Согласно стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года, Татарстан избрал кластерную модель развития экономики. Предполагается, что именно такой вариант — наиболее эффективный инструмент. В 2010 году Министерство экономического развития РФ, чтобы поддержать малый и средний бизнес, стало реализовывать практику предоставления субсидий регионам для создания и функционирования кластерного развития. Эта концепция получила продолжение, и в 2013 году государственный орган приступил к программе поддержки инновационных предприятий кластеров. В Татарстане, например, финансовые потоки вливали в «Иннокам». За 3 года кластер получил 688 млн рублей от федерального и регионального бюджетов. Такая политика стала благодатной почвой для развития кластеров. И в 2014 году в Татарстане появились первые объединения. Первопроходцами стали IT и машиностроительные области. Компании генерировали проекты, шло финансирование. Однако на сегодняшний день субсидирование со стороны федерального центра приостановилось.

— Деньги перестали поступать, соответственно, малый и средний бизнес не понимает, что такое кластеры и что с этим делать, — посетовал Гайфуллин. Также слабым звеном в кластерной модели является дезориентированность участников кластера: — У игроков нет единого вектора развития. Наша задача как раз в том, чтобы найти пробелы и разработать механизмы, направленные на запуск кластеризации, несмотря на сложность экономики, — наметил перспективы руководитель Центра кластерного развития.

В Татарстане, например, финансовые потоки вливали в «Иннокам». За 3 года кластер получил 688 млн рублей от федерального и регионального бюджетов. Фото Сергея Афанасьева

Кластерам нужен наблюдательный совет

После глубокого анализа участники Центра пришли к выводу, что нужно создавать новую концепцию.

— Необходимо сформировать единый орган, где будут присутствовать представители бизнеса, управляющие компании кластеров, финансовые институты и государство. Это классическая модель, когда экосистема, в которой все друг с другом коммуницируют, рождает глобально конкурентный продукт, — рассказал Альберт Гайфуллин.

Единый орган будет называться наблюдательным советом. Он объединит не более 15 представителей кластеров, вузов, финансовых партнеров и бизнеса. Деятельность органа решили разделить на четыре основных направления.

Аналитическо-консалтинговое будет отвечать за разработку кластерных проектов, сопровождение, «упаковку», обучение сотрудников управляющих компаний кластеров.

Второй вектор — продвижение бренда кластеров.

— Это очень важно. Потому что часто бывает даже так, что компании находятся в кластере, но не знают, что это такое. Естественно, за рубежом о них даже никто и не слышал, — объяснил Гайфуллин.

Фасилитация, другими словами модерация, призвана улучшить коммуникацию между представителями различных кластеров:

— Есть такая сложность, что профессионалы из разных отраслей понимают друг друга несколько с отсрочкой. IT-специалист не понимает промышленника, у вузов есть определенная сложность в коммуникации с предпринимателями и так далее, — сказал Гайфуллин.

В качестве примера он привел недавнее исследование бетона, проведенное в КГАСУ. Вуз разработал строительный материал, который в несколько раз превосходит традиционный по качеству, однако по себестоимости в несколько раз дороже, чем бетон, используемый при строительстве компанией «Сувар Холдинг».

— Прежде чем проводить исследования, мы хотим получить запросы от бизнеса. Фасилитация этих встреч как раз направлена на комплексный подход, — подметил Альберт Гайфуллин.

Единый орган будет называться наблюдательным советом. Он объединит не более 15 представителей кластеров, вузов, финансовых партнеров и бизнеса. Фото tatarstan.ru

Четвертое направление связано с посещением предприятий кластеров зарубежными гостями:

— Здесь мы будем взаимодействовать с Агентством инвестиционного развития РТ. Для зарубежных инвесторов это плюс, потому что они получают контакт с действующими предприятиями, — объяснил Гайфуллин.

В результате совместной работы будет создана эффективная кластерная политика, расширятся рынки сбыта, сформируется комфортная бизнес-среда для всех участников рынка, улучшатся инвестиционный климат и бизнес-культура. По мнению Гайфуллина, управляющие компании должны плотно и централизованно работать с предприятиями.

— В настоящее время, чтобы пригласить предприятие для участия в наших проектах, необходимо приложить грандиозные усилия, — заявил Альберт Гайфуллин. Это связано, прежде всего, с тем, что организации прекратили читать рассылки от управляющей компании, поскольку не видят пользы. Немаловажной причиной является и дезориентированность игроков.

В качестве выхода из ситуации Центр кластерного развития РТ решил привлекать партнеров среди крупных компаний:

— Мы пригласили профессионалов, которые занимаются массами, и хотим обеспечить их финансами с помощью партнеров, — сказал Гайфуллин.

В предварительном списке сейчас ведущий мировой производитель робототехники KUKA Robotics, ВТБ и «НЭО Центр».

Как восьмиклассник из Челнов нашел баг у Google

Кадровые вопросы для малых и крупных предприятий может закрыть Университет талантов. Его представитель Айдар Акмалов также присутствовал на встрече и рассказал о существующих сегодня проблемах.

— Не секрет, что большинство призеров олимпиад уезжает из Татарстана, а те, кто остается, уезжают после вуза, находя работу за пределами республики, — заявил Акмалов. Задача же Университета талантов состоит в том, чтобы сопроводить и трудоустроить талантливую молодежь республики. Причем работа ведется, начиная с 12 лет и заканчивая 30 годами.

Рассказывая о талантливой молодежи Татарстана, Айдар Акмалов привел интересный пример про восьмиклассника из Набережных Челнов. Подросток развивается в IT-направлении. Недавно он нашел ошибку в работе Google:

— В системе был баг, когда в информацию о компании пользователь мог вносить коррективы. Тем самым можно было испортить репутацию любому юрлицу при желании, — рассказал Акмалов. Мальчик сообщил об оплошности в компанию. В результате представители Google не только исправили ошибку, но и пригласили школьника в Кремниевую долину.

Кадровые вопросы для малых и крупных предприятий может закрыть Университет талантов, говорит Айдар Акмалов. Фото utalents.ru

Единый каталог и площадка для коммуникации

Во время обсуждения возможности сотрудничества АИР РТ и продвижения кластеров за рубежом, была выдвинута идея создать единый каталог продукции участников кластеров. Это значительно облегчит иностранным инвесторам поиск партнеров, а участникам добавит стимул к кооперации.

Глава представительства «НЭО Центр» в ПФО Альбина Корягина предложила в качестве сотрудничества предоставлять кластерам аналитические исследования:

— База будет бесплатной, но по запросу и справочной, — уточнила бизнесвумен.

Представитель PR-агентства Imagine group Анастасия Ошуркова презентовала концепцию, которая позволит создать площадку для кооперации кластеров.

— Задача не только собрать всех в одном месте, но и сделать так, чтобы участники друг о друге узнали, — рассказала о целях девушка.

По ее словам, форматы активности подобраны таким образом, чтобы вовлеченность участников была максимальной. Проект включает в себя яркое видеоприглашение, дополнительную коммуникацию (бейджи), нетворкинг (площадку для деловых контактов), быстрое свидание (знакомство в короткий срок), фасилитацию (помощь в общении) и форсайт-сессии. Стартовый проект сейчас прорабатывается для IT-кластера, но в перспективе планируется и для других сообществ.

Подводя итоги встречи, руководитель Центра кластерного развития РТ выдвинул ряд предложений для участников. В частности, нужно обновить реестр активных действующих участников кластера, чтобы в реестре остались только реально существующие и работающие предприятия. Также для более эффективного взаимодействия планируется закрепить за каждым кластером проектного менеджера. И, в-третьих, было высказано пожелание из участников наблюдательного совета создать экспертный совет, который в дальнейшем будет принимать решение о распределении субсидий для кластеров.