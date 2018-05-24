«Мы говорим «утилизация», но прекрасно понимаем, что большая часть отходов вывозится на свалку»

В Казани и Зеленодольском районе место на свалках давно закончилось

Фото: Максим Платонов

В бойкое обсуждение мусорной проблемы вылилось прошедшее вчера в Торгово-промышленной палате РТ мероприятие со скучноватым названием «Публичное обсуждение правоприменительной практики Управления Росприроднадзора по РТ». Выяснилось: надо срочно что-то делать не только с мусором, который нам уже в прямом смысле некуда девать, но и с документацией, требования к оформлению которой порой сводят на нет все усилия предпринимателей, которые занимаются вывозом и утилизацией отходов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Штраф за недопонимание



Две болезненные проблемы с ходу обозначил уже во вступительном слове руководитель управления Росприроднадзора по РТ Фарит Хайрутдинов: дублирующие проверки предприятий федеральными и региональными надзорными ведомствами и разные даты сдачи отчетов в Минэкологии и Росприроднадзор, которые «вводят предпринимателей в заблуждение». Изменить ситуацию должны изменения в российском законодательстве, которые вступают в силу в этом году, а также инициатива регионального управления Росприроднадзора установить единую дату сдачи для всех отчетов — 1 марта. И это серьезно: казуистика бьет по карману предпринимателей, которые совершают нарушения чаще всего просто по недопониманию.

О том, насколько часто происходят нарушения, рассказал начальник отдела правового обеспечения ведомства Артем Панков. По его словам, из 253 постановлений о нарушении природоохранного законодательства, выписанных инспекторами Росприроднадзора по РТ с начала 2018 года, 90 связаны с нарушениями в области хранения и транспортировки отходов.

— Лидируют нарушения, связанные с транспортировкой отходов, — подчеркнул Панков и перечислил злостных нарушителей, — это водители ООО «Чистый город», «Мехуборка», «Экосервис».…

Из 253 постановлений о нарушении природоохранного законодательства, выписанных инспекторами Росприроднадзора по РТ с начала 2018 года, 90 связаны с нарушениями в области хранения и транспортировки отходов. Фото Максима Платонова



Сумма наложенных за неправильное обращение с отходами штрафов достигает 1, 447 миллиона рублей. Правда, взыскано пока всего полмиллиона: предприниматели, как заметил Панков, часто не сходятся с инспекторами во взглядах, опротестовывают постановления в суде, и дело затягивается.

А чтобы недопонимания было меньше, чуть позже прямо в рамках публичного обсуждения начальник отдела правового обеспечения ведомства Артем Панков провел для предпринимателей мини-ликбез.

Свалки кончились!

Выступление начальника отдела экологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Кадрии Хисматуллиной о результатах контрольно-надзорной деятельности ведомства прозвучало, как репортаж с фронта. Причем самыми впечатляющими оказались вовсе не количество протоколов и суммы штрафов, в том числе за незаконное размещение отходов в местах, вовсе для свалок не предназначенных. Просто наступила ясность: до исполнения обещаний градоначальника превратить свалки ТБО в цветущие сады еще очень далеко.

— В настоящее время самым распространенным способом размещения отходов остается безвозвратное захоронение несортированных отходов, ценных материалов, которые можно использовать, на полигонах и свалках, — заявила она. — В результате неэффективного обращения с отходами возникает острая проблема переполняемости мест их размещения. По данным обследований, проведенных в РТ в 2016 году, остаточная вместимость всех 66 полигонов ТБО составляет 10 миллионов кубометров, что позволяло размещать отходы не более трех лет.

Выступление Кадрии Хисматуллиной о результатах контрольно-надзорной деятельности ведомства прозвучало, как репортаж с фронта. Фото Инны Серовой



По словам Хисматуллиной, у спецпредприятий Арского, Тетюшского, Алькеевского, Бугульминского, Зеленодольского, Дрожжановского, Лаишевского, Сармановского районов практически отсутствует остаточная вместимость мест размещения твердых коммунальных отходов. А в Казани на полигонах на улице Химиков и в Самосырово отходы нельзя складировать уже 2 года.

— Эти полигоны совершенно переполнены и дальнейшее складирование там ТКО приведет к последствиям, которые мы наблюдали в Подмосковье, — предупредила начальника отдела экологического надзора.

«Хочется, чтобы закон был исполнимый и понятный»

Сделать все возможное, чтобы упростить процедуру лицензирования для транспортных предприятий, работающих с отходами, просил чиновников исполнительный директор Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами в Республике Татарстан Марат Алтынбаев.

— Необходимо четко прописать требования к оформлению лицензий. Например, есть такое требование — чтобы на мусоровозах были опознавательные знаки, — коротко и доходчиво изложил он впоследствии суть своего выступления корреспонденту «Реального времени». — Но нигде не прописано, какие именно. Разъяснений по этому поводу от местных органов Росприроднадзора нет. И от федеральных нет, все поставлено на самотек. А хотелось бы видеть единый подход, иначе создается некое непонимание при подготовке документации, и впоследствии возможны ошибки, и есть опасность, что получение лицензии затянется. Хочется, чтобы если есть закон — то он был бы исполнимый и понятный. Еще вопрос: у нас в лицензиях есть длинный перечень в соответствии с федеральным классификатором отходов. А в нем — более десяти тысяч видов отходов. И вот представьте себе, в какой толстый документ превращается лицензия, в которой перечислен весь этот перечень или хотя бы его половина! Надо хотя бы перечислять не виды, а группы отходов. И еще очень большие сложности возникают, когда появляются новые виды отходов. На то, чтобы получить лицензию, требуется минимум 3 месяца. Я-то все это время отходы просто не вожу, а вот предприятиям, которые нуждаются в их вывозе, туго приходится. Быстро эту проблему не решишь — нужны какие-то изменения на законодательном уровне…

«Говорим — утилизация, подразумеваем — свалка»

Острый вопрос задала представителям Росприроднадзора специалист ООО «Экоутилизация» Екатерина Арестова:

— Мы пишем и говорим «утилизация», но прекрасно понимаем, что большая часть отходов в итоге вывозится на свалку и складируется. Когда это прекратится?

«Мы пишем и говорим «утилизация», но прекрасно понимаем, что большая часть отходов в итоге вывозится на свалку и складируется. Когда это прекратится?», — спрашивает Екатерина Арестова. Фото Инны Серовой



Отвечая ей, ведущий специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы Алексей Осипов сослался на закон, дескать, там так написано.

А по-настоящему на него чуть позже ответила корреспонденту «Реального времени» Кадрия Хисматуллина. Она заявила, что пока не будет по-настоящему введен порядок раздельного сбора мусора, о котором так давно и много говорят, ничего не изменится. В то, что менталитет татарстанцев можно поменять, она верит — говорит, что надо вести разъяснительную работу. А вера основана на реальном примере:

— Моя знакомая живет в обычной казанской девятиэтажке. Дом небольшой, там всего два подъезда. Управляет им ТСЖ. Так вот, она подсчитала, какая экономия возможна, если разделять мусор и пластик, полиэтиленовые пакеты. Ее предложение приняли, и сейчас дом на вывозе мусора экономит порядка 16 тысяч рублей в год.