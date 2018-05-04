Петров Борис Германович
Общая информация
Родился 25 апреля 1956 года в г. Казани.
Образование:
1978 год — Казанский государственный университет
1997 год — Московский государственный университет коммерции
Трудовая деятельность:
1978 — 1981 гг. — старший инженер Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии Минводхоза ТАССР.
1981 — 1989 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации Куйбышевского водохранилища.
1989 — 1990 гг. — начальник отдела КИВР Средне-Волжского бассейнового водохозяйственного объединения.
1990 — 1991 гг. — начальник подотдела охраны окружающей среды Госплана ТАССР.
1991 — 1993 гг. — начальник отдела экономики природопользования экологических программ и использования природных ресурсов Госкомэкономики ТАССР.
1993 — 1997 гг. — исполнительный директор Экологического фонда РТ.
1997 — 2001 гг. — начальник отдела финансирования экологических программ — директор Экологического фонда, заместитель директора Департамента, директор Департамента по управлению целевыми фондами при Министерстве финансов РТ.
2001 — 2005 гг. — министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С 2005 г. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
- Телефон: (843) 231-17-77
- Email: Priemnaya@technadzor.ru
- Сайт: http://technadzor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018