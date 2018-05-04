Список персон

Петров Борис Германович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Петров Борис Германович

Общая информация

Родился 25 апреля 1956 года в г. Казани.

Образование:

1978 год — Казанский государственный университет

1997 год — Московский государственный университет коммерции

Трудовая деятельность:

1978 — 1981 гг. — старший инженер Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии Минводхоза ТАССР.
1981 — 1989 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации Куйбышевского водохранилища.
1989 — 1990 гг. — начальник отдела КИВР Средне-Волжского бассейнового водохозяйственного объединения.
1990 — 1991 гг. — начальник подотдела охраны окружающей среды Госплана ТАССР.
1991 — 1993 гг. — начальник отдела экономики природопользования экологических программ и использования природных ресурсов Госкомэкономики ТАССР.
1993 — 1997 гг. — исполнительный директор Экологического фонда РТ.
1997 — 2001 гг. — начальник отдела финансирования экологических программ — директор Экологического фонда, заместитель директора Департамента, директор Департамента по управлению целевыми фондами при Министерстве финансов РТ.
2001 — 2005 гг. — министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С 2005 г. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4
  • Телефон: (843) 231-17-77
  • Email: Priemnaya@technadzor.ru
  • Сайт: http://technadzor.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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