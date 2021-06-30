Итоги дня: прямая линия Путина, режим ЧС из-за жары в Татарстане, замечание мэру Челнов из-за Дня молодежи
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер среды, 30 июня:
- Сегодня прошла ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — с 2001 года он регулярно отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. В этом году на линию поступило более миллиона вопросов, а само событие впервые проходило без традиционной студии со зрителями: задавать вопросы президенту можно было через сайт или мобильное приложение. Большая часть тем, как подчеркнул и сам президент, была связана с «бытовыми вопросами» — проблемами с ценами на продукты, строительством и ремонтом дорог, школ и детсадов в конкретных населенных пунктах, вопросами зарплаты. «Реальное время» вело текстовую трансляцию прямой линии.
- Так, жительница Липецка спросила у президента, почему бананы из Эквадора (70 рублей за кг) стоят дешевле российской моркови (110 рублей за кг). Путин заявил, что «своей продукции не хватило», и подчеркнул, что мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет. Предприниматель из Сургута пожаловался президенту на высокие процентные ставки, сроки кредитования. По словам бизнесмена, эти условия не позволяют получить эффективную финансовую поддержку. Путин предложил предпринимателю вместе разобраться с ситуацией и сказал, что правительство приняло целый ряд мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Также Путин ответил на вопрос жительницы Красноярска о телефонных мошенниках и назвал подонками тех, кто совершает подобные преступления и обманывает пожилых людей и ветеранов. По мнению главы государства, коммерческие банки должны контролировать движение средств, чтобы сузить возможности мошенников, а ЦБ должен бороться с фишинговыми сайтами. Также Путин считает, что правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях проведения сомнительных банковских переводов вмешиваться в их процесс.
- Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом — так президент России прокомментировал тему газификации. По словам женщины из Карачаево-Черкесской Республики, подвод трубы в их поселении стоит около 200 тысяч рублей на семью, а местные власти говорят об отсутствии средств. Путин же ответил, что от магистральной трубы до домовладений труба должна быть проложена бесплатно, а внутри домовладения — за деньги собственника. На данный момент в правительстве разрабатывается новый типовой договор по газификации частных домов, который позволит избежать завышения цен.
- Президент заявил, что семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут. Он посоветовал родителям, получившим пособие, воспользоваться им сразу и купить что-нибудь ребенку в школу заранее.
- Путин рассказал, что привился «Спутником V». Глава государства отметил, что его просили не называть вакцину, чтобы не создавать конкуренцию. Он заявил, что если сказал, что сделал прививку — значит, так оно и есть. Он подчеркнул, что на таком уровне люди не занимаются жульничеством.
- Путин во время прямой линии заявил, что если есть отвод от прививки от коронавируса по медицинским соображениям, то требовать вакцинации никто не имеет права.
- На ежегодной прямой линии с президентом заявили о том, что во время мероприятия велись хакерские атаки. Об этом сообщила ведущая прямого эфира Екатерина Березовская. Ведущая прямой линии Путина Наиля Аскер-Заде рассказала, что старалась не перебивать президента, из-за DDos-атак и формата прямого эфира не все удалось с первого раза, но глава государства остался доволен общением с гражданами.
- В Татарстане 38 муниципальных районов подписали распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Всего в РТ 43 района и два городских округа.
- В связи с жаркой погодой президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу в части запасов кормов. В этом году в РТ надо заготовить 322 тыс. тонн сена, 2 млн. 336 тыс. тонн сенажа. Сейчас уже заготовлено 213 тыс. тонн (или 66% от потребности), сенажа — 944 тыс. тонн (или 40% от потребности). 23 района республики смогут обеспечивать животноводство достаточным объемом кормов в этом году. В ряде сельхозпредприятий ситуация критическая.
- Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу. Согласно проекту, средства будут принадлежать людям, а не государству. Отмечается, что накопительная часть пенсий должна переформатироваться в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Так, ЦБ хочет реформировать нынешнюю систему. Застрахованные россияне должны иметь возможность ощутить ресурсы как некую свою собственность. В целях стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам должен предоставляться отдельный налоговый вычет — например, 6% от зарплаты или дохода.
- Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ снял обвинение во взятке 1,48 млн рублей с бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Претензии к нему квалифицировали по двум другим, менее тяжким статьям УК РФ — злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285) и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность (ч. 1 ст. 169 УК РФ). И с этими статьями Петров согласился. Как полагали на старте расследования сотрудники Следкома и УЭБ и ПК МВД Татарстана, летом 2019 года подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные и неоказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет 1,48 млн рублей, разрешение было получено. Эти деньги силовики первоначально называли взяткой. И вину в этом Петров не признавал. По данным «Реального времени», после отказа следователей от версии взятки позиция Бориса Петрова кардинально изменилась — он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении своего дела в особом порядке. Материалы дела уже направлены для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру Татарстана.
- Жюри открытого международного архитектурного конкурса на лучшую концепцию развития территории на правом берегу реки Казанки не смогло определиться с победителем, но нашло направление, по которому двигаться. В число призеров конкурса, занявших второе место, вошли следующие компании: архитектурное бюро DUERIG AG (Цюрих, Швейцария); архитектурная и дизайнерская студия Borgos Pieper (Испания — Англия); ООО «Архитектурная Мастерская «Старая Казань». Три третьих места были присуждены следующим консорциумам и авторским коллективам: консорциум GPC-PHOSPHORIS, лидер консорциума — ООО «ГрандПроектСити»; консорциум «LAMPA community RU (Kate Kuznechikova, Anastasia Nudina, Alexander Sokolov, Artem Solovev, Anna Demidova), p.m. (personal message) RU / ECU, OBSERVATORIUM NL» (Нидерланды — Эквадор — Россия); авторский коллектив, в состав которого вошли Зайцев Евгений Сергеевич, Кузнецова Анна Владиславовна, Логачев Марк Феликсович, Чепиков Тарас Евгеньевич (Москва — Санкт-Петербург, Россия). Участие в конкурсе приняли 50 конкурсных проектов. Изначально на конкурс подали 188 заявок. Общий призовой фонд конкурса составляет 8,1 млн рублей.
- Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей считают, что создание в регионах России «бесковидных» магазинов, аптек, торговых центров и площадок сферы развлечения ускорит вакцинацию населения. При этом отмечается, что важно в этом вопросе обеспечить необходимое количество вакцин и субсидировать затраты бизнеса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований. Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации с концерта в честь Дня молодежи, на котором выступил артист Niletto. На них видно, как перед сценой стоит огромная толпа, которая не соблюдает социальную дистанцию, люди были без масок. Соответствующее замечание поступило и от Роспотребнадзора. Минниханов поручил Магдееву доложить ему о результатах проверки и привлеченных к ответственности организаторах мероприятия.
- Магдеев, в свою очередь, рассказал журналистам, что президент сделал замечание не из-за самого проведения Дня молодежи, а из-за нарушений на празднике, и челнинские власти этот факт признают. По его словам, на праздник пришло больше людей, чем ожидалось, изначально на мероприятии была предусмотрена рассадка через одного. Мэр поставил вопрос о том, как соблюсти социальную дистанцию при количестве посетителей в 100 тысяч человек. Магдеев подчеркнул, что замечание президента РТ принято к исполнению и воспринимается властями города конструктивно.
- Сегодня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС), на котором подвели итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Выступление сборной России на Евро-2020 было признано неудовлетворительным. При этом технический комитет РФС выразил доверие главному тренеру Черчесову. Там полагают, что основной причиной провальной игры сборной на турнире стало отсутствие должного мастерства у футболистов. Черчесов же заявил, что не снимает с себя ответственности за результат национальной команды на чемпионате Европы — 2020. По его словам, игрокам могло не хватить куража и эмоций, чтобы добиться иных показателей на турнире.
- Путин высказался о выступлении сборных страны на футбольном Евро-2020 и чемпионате мира по хоккею. По его словам, руководству в этих видах спорта необходимо подумать над кадровыми перестановками. Он отметил, что у России очень хороший потенциал в футболе и хоккее и «после поражений нужно двигаться дальше, не посыпая голову пеплом». По его словам, в России достаточно специалистов, которые могут исправить положение.
- Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков объявил, что в Казани с 1 июля сотрудникам троллейбусных депо №1 и №2 повысят зарплату. Зарплата повысится у начальника цеха, начальника участков, мастеров, ремонтных рабочих, уборщиков территории, уборщиков служебных, производственных помещений, мойщиков-уборщиков подвижного состава. В среднем до 10% повысят оклады начальнику цеха, начальникам участков, мастерам. Тарифные ставки рабочих повысят на 19%, также пересмотрена система премирования. Уборщикам производственных помещений повысили оклады на 20%, уборщикам подвижного состава — на 30%.
- Россия в первом полугодии поднялась с четвертого на второе место в мире по темпам прироста числа видеокамер. По темпам роста Россия уступает только Южной Корее, где число камер увеличилось на 30%. Однако их общее количество в республике составило лишь 1,3 млн. На третье место эксперты поставили Великобританию, где прирост составил 10%, а всего — 5,5 млн камер (почти втрое меньше, чем в России). По числу установленных камер видеонаблюдения Россия остается в тройке стран-лидеров, уступая КНР и США (204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно). Занимающая четвертое место Германия уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер). Россия также находится на третьей строчке по количеству камер на тысячу человек. Эксперты утверждают, что 58,3% камер в стране поставлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% установили физлица.
- Мосгорсуд продлил арест советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову на три месяца. Сафронов будет находиться под стражей до 7 октября. Заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью некоторых материалов уголовного дела. Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Он работал сначала в «Коммерсанте», затем в «Ведомостях». Главной специализацией журналиста было вооружение и оборонная промышленность. Весной этого года он перешел на работу в «Роскосмос», став советником Дмитрия Рогозина. Отметим, что в апреле в Москве задержали главу адвокатской «Команды 29», адвоката по делам Ивана Сафронова и ФБК* Ивана Павлова (*ФБК, экстремистская организация, запрещенная в России, признана иноагентом).
- Китайский агрегатор такси Didi Global привлек в рамках IPO в США $4,4 млрд. Это крупнейшее размещение китайских компаний на биржах США со времени листинга Alibaba в 2014 году, когда та привлекла $25 млрд. Компания намеревалась продать в ходе IPO 288 млн депозитарных акций по цене $13—14 за штуку, однако спрос со стороны инвесторов оказался выше. Как утверждают два источника агентства, китайский сервис продал 317 млн акций по $14. В итоге рыночная капитализация Didi теперь оценивается в $73 млрд. Это ниже, чем у Uber, который в результате своего первичного размещения акций сумел достичь капитализации в $90 млрд, но значительно выше, чем у еще одного американского конкурента — Lyft, капитализация которого по итогам IPO составила $20 миллиардов.
- Роскомнадзор планирует заблокировать в России еще шесть сервисов VPN. Это касается Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Федеральная служба направила запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании указанных VPN-сервисов для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан Петров Борис ГермановичСледственное управление следственного комитета РФ по РТМагдеев Наиль ГамбаровичМинниханов Рустам НургалиевичАбдулхаков Айдар Камилевич
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