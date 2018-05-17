В Кирове сгорело 300 кв. м крыши здания на территории бывшего авиаучилища
В Кирове 16 мая загорелось заброшенное здание на территории местного военного авиационно-технического училища.
Пожар начался около 17 часов. Огонь тушили пять пожарных машин. В результате сгорело 300 кв. метров кровли здания. Причина возгорания пока неизвестна, сообщают в ГУ МЧС РФ по Кировской области.
Отмечается, что территорию вертолетного училища собираются отдать под комплексную застройку.Происшествия Кировская область
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