Чистая прибыль казанского «Электроприбора» по итогам 2017 года сократилась на 44%

Чистая прибыль старейшего предприятия авиационного приборостроения России — ОАО «Казанский завод «Электроприбор» за 2017 год сократилась на 44% по сравнению с 2016 годом и составила 61,1 млн рублей. Это следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

При этом выручка завода выросла с 1,54 млрд рублей в 2016 году до 1,83 млрд в 2017 году. Прибыль от продаж равна 234,7 млн рублей, что на 13,5 млн рублей меньше показателя 2016 года.

Прочие расходы «Электроприбора» в 2017 году выросли с 147,5 млн рублей до 161,6 млн рублей. Сумма процентов к уплате выросла с 2,4 млн рублей до 11,2 млн рублей.



В прошлом году ОАО «Казанский завод «Электроприбор» исполнилось 100 лет. С юбилеем предприятие поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.