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Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку по рекламным баннерам

12:04, 04.04.2018 1
Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку по рекламным баннерам
Фото: almetyevsk.tatar.ru

Глава Управления архитектуры и градостроительства Альфия Маненкова задержана за получение взятки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его данным, 3 апреля некий посредник получил от бизнесмена 15 тыс. рублей взятки главному архитектору Альметьевска за подписание паспортов рекламных баннеров без проверки их соответствия. Вскоре после этого был задержана и сама Маненкова.

Против посредника возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В отношении Маненковой дело возбуждено по статье «Получение взятки».

Напомним, что глава Управления архитектуры и градостроительства Альфия Маненкова была задержана накануне. Детали задержания не раскрывались.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Ну что это за сумма такая, смешно даже.
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