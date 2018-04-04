Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку по рекламным баннерам

Глава Управления архитектуры и градостроительства Альфия Маненкова задержана за получение взятки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.



По его данным, 3 апреля некий посредник получил от бизнесмена 15 тыс. рублей взятки главному архитектору Альметьевска за подписание паспортов рекламных баннеров без проверки их соответствия. Вскоре после этого был задержана и сама Маненкова.

Против посредника возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В отношении Маненковой дело возбуждено по статье «Получение взятки».

Напомним, что глава Управления архитектуры и градостроительства Альфия Маненкова была задержана накануне. Детали задержания не раскрывались.