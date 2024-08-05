«Яндекс.Погода»: Казань постепенно накрывает дождем, осадки возобновятся вечером

Фото: Дарья Пинегина

По информации сервиса «Яндекс.Погода», северо-западную часть Казани уже «накрыло» дождем. В ближайшие полчаса осадки пройдут по всему городу.

По состоянию на 14.20 мск в Казани +22 градуса тепла, скорость ветра 1,2 м/с, а влажность воздуха составляет 58%. Об этом информирует Гидрометцентр Татарстана.

Напомним, сегодня в отдельных районах республики возможны грозы и град, а температура достигнет +25 градусов.

Олег Исаков