Сегодня в Татарстане ожидается ветер порывами до 20 м/с и +26 градусов
Сегодня, 12 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами, в основном в восточных районах, возможен кратковременный дождь и локально град.
Ветер северный 7—12 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.
Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели из-за близости атмосферных фронтов местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температуры начнут повышаться, и в дневные часы воздух снова прогреется от +25 до +30˚C.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.