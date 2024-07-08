МЧС России обеспокоено ростом числа утонувших детей
МЧС России выразило обеспокоенность резким ростом числа утонувших в этом году детей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
— Тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах фиксируется в 41 регионе. При этом серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост гибели детей, — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, с начала лета в России на воде произошло 1 238 происшествий, в которых погибли 1 056 человек, включая 187 детей.
Напомним, накануне вечером в Татарстане произошли сразу три трагедии на воде, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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