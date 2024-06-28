Сегодня в Казани до +24 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +22 до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный, северный 6—11 м/с.

По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 6—11 м/с, днем местами порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +24 °С.

Разиль Самигуллин