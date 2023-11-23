Лучшими сферами для трудоустройства россияне назвали IТ, финансы и услуги

Идея быть сотрудником крупной российской компании вдохновляет каждого второго россиянина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру».

В большой российской компании трудиться предпочли бы 52% граждан России. Самыми желанными профессиональными сферами стали IТ (15%), а также финансы и услуги (по 11%). Быть задействованными в строительстве хотели бы 8% участников исследования, в промышленности — 7%.

Желание сменить работу выразили 42% россиян. Задумываются об этом 35% респондентов. Точно планируют оставаться в нынешней компании 23% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

Самым важным критерием идеальной работы по результатам опроса стало официальное трудоустройство (37%). Также россияне хотели бы иметь возможность удаленной работы (22%) и белую зарплату (21%). О важности уровня дохода рассказали около двух третей опрошенных.

Напомним, чаще всего работникам, которые хотят уйти из компании, в России обещают увеличить зарплату. Для того чтобы не допустить ухода сотрудника, работодатели готовы повысить ему оклад (65% голосов). Почти каждый второй представитель компании — 49% — предлагает обсудить уменьшение количества рабочих задач.



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Галия Гарифуллина