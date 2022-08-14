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В субботу в Казани произошло более 100 ДТП

10:25, 14.08.2022 1
В субботу в Казани произошло более 100 ДТП
Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу, 13 августа, произошло 109 ДТП, из них одно с пострадавшим, сообщили в ГИБДД города.

Десять водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, а у одного не имелось водительских прав. В отделы полиции доставили трех граждан по подозрению в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале августа временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД по Казани Никита Жирнов сообщил, что в столице Татарстана по итогам первого полугодия 2022 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей.

За 6 месяцев в столице Татарстана зарегистрировали 670 ДТП, в то время как за аналогичный период прошлого года — 684. Число раненых в авариях людей сократилось с 805 до 781 человека.

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Максим Кокунин
ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    Странно: за 6 месяцев 670 ДТП, а вчера 164 ДТП. Как это объяснить?
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