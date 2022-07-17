Казань и Челны попали в топ-10 городов с самым большим числом оплаченных квитанций за нарушение ПДД

Казань и Набережные Челны попали в топ-10 городов, с самым большим числом оплаченных квитанций за нарушение ПДД. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Также в списке оказались Новосибирск, Воронеж, Ульяновск, Краснодар, Саратов, Красноярск, Ростов-на-Дону. Также, отмечается в исследовании, в этих городах отмечается наименьшая доля штрафов за серьезные нарушения на чеки выше 3 тысяч рублей в общем числе платежей за нарушения ПДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россияне стали аккуратнее вести себя на дорогах: средний чек за нарушение правил за год снизился на 4%, передает «РИА Новости».

Как выяснили в конце июня СМИ, в Кодекс об административных нарушениях в сфере владения и использования транспорта планируют внести изменения, которые отменят некоторые штрафы за мелкие проступки, но увеличат ответственность за серьезные нарушения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».