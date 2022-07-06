Управление здравоохранения Казани: Рамиль Ахметов продолжит возглавлять 12-ю горбольницу

Генеральный директор 12-й горбольницы Рамиль Ахметов остается на своей должности и будет возглавлять медучреждение и дальше. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления здравоохранения Казани.

— На данный момент городская больница №12 Казани проходит процедуру перевода больницы из акционерного общества в государственное автономное учреждение здравоохранения. В связи с этим ведутся соответствующие работы с документацией, — сообщили там.

На сервере раскрытия корпоративной информации ранее появились данные о том, что на предстоящем заседании совета директоров 7 июля будут избирать председателя совета директоров АО «ГКБ № 12», секретаря совета и рассматривать заявление Ахметова о досрочном прекращении трудового договора.



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Татьяна Леухина