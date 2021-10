В Гонконге продали картину Пикассо за $24,6 млн. Об этом сообщили организаторы торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.

Была продана картина под названием «Женщина на корточках» (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.

#AuctionUpdate: Sotheby’s sets a new record for #Picasso in Asia for the 2nd consecutive season! Femme Accroupie, the loving portrait of his second wife and muse, Jacqueline, just sold for HK$191m/ US$24.6m in Hong Kong. pic.twitter.com/7aQY9Gauh4