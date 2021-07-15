Тольяттинская «Лада» проводит свои сборы в Казани

В спортивном комплексе «Иннополис» с 15 по 29 июля будет проводить свой тренировочный сбор женская гандбольная команда «Лада» из Тольятти под руководством главного тренера Екатерины Маренниковой.

В составе «Лады» 20 игроков, включая экс-гандболистку сборной Яну Жилинскайте, сестру-близняшку Виктории Жилинскайте, Любовь Аришину вернувшуюся из чемпионата Южной Кореи. На сбор приехали все сильнейшие, за исключением двух ведущих игроков команды Анастасии Лагиной и Ольги Фоминой, которые сейчас готовятся стартовать на Олимпиаде.



Кстати, женская гандбольная, а также мужская и женская волейбольные команды полетят в Японию одним рейсом, в ночь с 17 на 18 июля.

Джаудат Абдуллин