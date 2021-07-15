В Ютазинском районе РТ временно закрывается движение по дороге Уруссу — Октябрьский для грузовиков

В Ютазинском районе Татарстана с 15 июля закрывается движение по дороге Уруссу — Октябрьский — Абсалямово — Уба для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранс РТ.

Это связано с ремонтом аварийного моста, расположенного на 6,3 км дороги. Автомобилисты могут объехать ремонтируемый участок по дорогам регионального значения Азнакаево — Ютаза — М-5, Абсалямово — Александровка и федерального значения М-5 «Урал».

Фото: kzn.ru

В Спасском районе Татарстана с 12 июля по 20 октября закрылась для движения дорога Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай.

