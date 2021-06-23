В Казани экзамен на права без сдачи «продавали» за 90 тысяч рублей

За посредничество взяточничеству будут судить 22-летнего и 38-летнего жителей Казани. По версии Следкома по РТ, в июне 2020-го они обещали посодействовать в получении водительского удостоверения мотоциклиста (категория А) за взятку и без фактической сдачи экзаменов.



С просьбой о помощи в незаконном получении прав к одному из фигурантов дела обратилась его знакомая. Тот озвучил ценник — 90 тысяч рублей, обещая, что деньги будут переданы должностным лицам УГИБДД МВД по РТ. Женщина согласилась, но через несколько дней осознала, что совершает преступление и заявила в правоохранительные органы, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Получив 90 тысяч рублей, знакомый взяткодательницы оставил себе 20 тысяч, остальное отдал приятелю, обещавшему решить коррупционный вопрос. Приятель этот связался уже со своим знакомым, которому отдал лишь 40 тысяч. Однако тот через некоторое время вернул эти деньги со словами: «Не получилось».

В ходе предварительного следствия один из обвиняемых полностью признал вину в посредничестве, другой свою причастность к передаче денег отрицал.