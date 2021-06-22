Правительство поддержало идею о введении новых штрафов за выброс мусора из автомобиля
Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу, которая предполагает введение специального наказания за выброс мусора из салонов авто. Поправки хотят ввести в КоАП.
Фиксировать нарушения предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек, а по зафиксированным нарушениям будет действовать упрощенный порядок привлечения к ответственности, сообщает «Российская газета».
Разработанный Мосгордумой и Мособлдумой проект повысит штрафы. Если его примут, штраф за выброс мусора из салона для владельца легкового автомобиля составит 10 тысяч рублей, для владельца грузовика — 100 тысяч. При повторном нарушении выпишут штраф в размере 20 и 150 тысяч рублей соответственно.
Министерство экономического развития не поддержало проект МВД, предполагающий расширение перечня технических неисправностей автомобилей. За их выявление предлагалось ввести новые штрафы.
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