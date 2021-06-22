Правительство поддержало идею о введении новых штрафов за выброс мусора из автомобиля

Правительство России подготовило положительный отзыв на инициативу, которая предполагает введение специального наказания за выброс мусора из салонов авто. Поправки хотят ввести в КоАП.



Фиксировать нарушения предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек, а по зафиксированным нарушениям будет действовать упрощенный порядок привлечения к ответственности, сообщает «Российская газета».

Разработанный Мосгордумой и Мособлдумой проект повысит штрафы. Если его примут, штраф за выброс мусора из салона для владельца легкового автомобиля составит 10 тысяч рублей, для владельца грузовика — 100 тысяч. При повторном нарушении выпишут штраф в размере 20 и 150 тысяч рублей соответственно.

Фото: pxhere.com

Министерство экономического развития не поддержало проект МВД, предполагающий расширение перечня технических неисправностей автомобилей. За их выявление предлагалось ввести новые штрафы.

Маргарита Головатенко