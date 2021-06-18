В Татарстане за сутки коронавирусом заразился 31 человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 18 июня в Татарстане выявлено 22 029 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 19 597 человек, в том числе 121 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 523 человека.
Вчера также сообщалось о 31 случае заражения.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицинаВласть Татарстан
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