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В Татарстане за сутки коронавирусом заразился 31 человек

11:39, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирусом заразился 31 человек
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 18 июня в Татарстане выявлено 22 029 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 19 597 человек, в том числе 121 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 523 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера также сообщалось о 31 случае заражения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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