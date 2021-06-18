ВОЗ призвала предотвращать употребление алкоголя беременными и женщинами детородного возраста

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения призвала государства предотвращать употребление алкоголя беременными и женщинами детородного возраста и указала на необходимость уделить особое внимание недопущению поощрения детей и подростков к употреблению спиртных напитков.

Согласно проекту плана действий ВОЗ на 2022—2030 годы по выполнению Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя, спиртные напитки в мире употребляют 2 300 млн человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ВОЗ считают, что общество следует шире осведомленность о рисках и вреде, связанных с употреблением алкоголя, пишет ТАСС.

В апреле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России с 2019 года объем потребления спиртных напитков на душу населения сократился с 10,6 до 9,4 литра.

Напомним, по данным Росстата, в стране в прошлом году от алкоголя умерли 50 435 человек. В 2019 году количество таких смертей было меньше — 47 427, причем по сравнению с 2018-м (48 786 смертей) оно снижалось.



Татьяна Демина