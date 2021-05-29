Вакцинация от коронавируса принесет России более 1% ВВП

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Более 1% ВВП принесет России вакцинация населения от коронавируса в этом году, заявил глава АКРА Михаил Сухов. По его мнению, это случится благодаря тому, что в случае большого охвата россиян прививками не придется закрывать сектор услуг и транспорт:



— Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения, — заявил Сухов в интервью «РИА Новости».

В Татарстане принято решение разрешить работу кафе и ресторанов после полуночи, если их персонал будет полностью привит. Сотрудники, у которых есть противопоказания, должны иметь медицинское заключение.