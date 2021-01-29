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Великобритания обогнала Россию по количеству заболевших COVID-19 с начала пандемии

10:54, 29.01.2021
Великобритания обогнала Россию по количеству заболевших COVID-19 с начала пандемии
Фото: Максим Платонов (архив)

К пятнице количество зафиксированных в Великобритании случаев коронавируса стало выше, чем в России, по версии Университета Джонса Хопкинса, который с начала пандемии отслеживает распространение SARS-CoV-2 по миру.

По данным университета, в Британии на сегодня насчитывается 3 754 448 случаев COVID-19. Россия теперь занимает пятое место (3 752 548, информация университета отстает от данных российского оперштаба).

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Стоит обратить внимание, что российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса еще накануне отчитывался, что в стране выявлено уже 3 793 810 случаев.

АналитикаОбществоМедицина
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