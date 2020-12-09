В Нижнекамске инспекторы ГИБДД проведут рейд по выявлению непристегнутых водителей

Завтра, 10 ноября, в Нижнекамске сотрудники ГИБДД проведут рейд на дорогах города. Его цель — предотвращение ДТП и снижение аварийности.

Основное внимание инспекторов будет направлено на непристегнутых водителей и не соблюдающих правила перевозки детей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Фото: e-nkama.ru

В конце ноября в Казани ГИБДД в ходе проведения рейда «Автобус» выявили на линии три автобуса с неисправным рулевым управлением. Водителей оштрафовали на 500 рублей, а автобусы поместили на спецстоянку.



Татьяна Леухина