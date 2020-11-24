В правительстве заявили об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Фото: Ринат Назметдинов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона ситуация с коронавирусом в России осложняется. Об этом пишет RT.

На данный момент в РФ занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах. Самая критичная ситуация — в шести субъектах.

Вчера сообщалось, что российские власти не планируют ужесточать ограничения в связи с распространением коронавируса.

Между тем заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина в очередной раз отметила, что в Татарстане не планируют вводить какие-то дополнительные ограничения из-за распространения коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор после 10 декабря может закрыть ряд российских регионов для въезда. Авдонина отметила, что не ведомство занимается этим, а сам субъект: «Поэтому сегодня речи об этом в части Татарстана не идет».