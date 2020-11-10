Суточный темп прироста COVID-19 в Татарстане снизился до 0,6%
В Татарстане суточный темп прироста COVID-19 составил 0,6%. Это на 0,1% меньше, чем за предыдущие сутки.
Наименьший темп прироста в Дагестане — 0,5%. Татарстан на втором месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.
В Чувашии, Марий Эл, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,7%.
За последние сутки в Татарстане зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии в республике достигло 8 930.
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