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Суточный темп прироста COVID-19 в Татарстане снизился до 0,6%

11:30, 10.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Суточный темп прироста COVID-19 в Татарстане снизился до 0,6%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане суточный темп прироста COVID-19 составил 0,6%. Это на 0,1% меньше, чем за предыдущие сутки.

Наименьший темп прироста в Дагестане — 0,5%. Татарстан на втором месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

В Чувашии, Марий Эл, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе суточный прирост заболевших коронавирусом составил 0,7%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших с начала пандемии в республике достигло 8 930.

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