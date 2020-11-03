В Челнах на перекрестке перевернулась легковушка

Фото: соцсети

В Набережных Челнах сегодня на перекрестке перевернулась отечественная легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Авария произошла около полудня на перекрестке проспектов Мира и Автозаводский, напротив Дворца культуры «КАМАЗ». На пересечении улиц столкнулись ВАЗ-2112 и KIA. Отечественный автомобиль отбросило на ограждение, он перевернулся.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал.



Ранее в Казани столкнулись пять автомобилей.

