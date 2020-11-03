В Челнах на перекрестке перевернулась легковушка
В Набережных Челнах сегодня на перекрестке перевернулась отечественная легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Авария произошла около полудня на перекрестке проспектов Мира и Автозаводский, напротив Дворца культуры «КАМАЗ». На пересечении улиц столкнулись ВАЗ-2112 и KIA. Отечественный автомобиль отбросило на ограждение, он перевернулся.
Сообщается, что в аварии никто не пострадал.
Ранее в Казани столкнулись пять автомобилей.
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