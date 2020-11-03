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В Челнах на перекрестке перевернулась легковушка

14:28, 03.11.2020
В Челнах на перекрестке перевернулась легковушка
Фото: соцсети

В Набережных Челнах сегодня на перекрестке перевернулась отечественная легковушка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Авария произошла около полудня на перекрестке проспектов Мира и Автозаводский, напротив Дворца культуры «КАМАЗ». На пересечении улиц столкнулись ВАЗ-2112 и KIA. Отечественный автомобиль отбросило на ограждение, он перевернулся.

Сообщается, что в аварии никто не пострадал.

Ранее в Казани столкнулись пять автомобилей.

ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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