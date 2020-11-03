Казань стала одним из лучших городов для удаленной работы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань вошла в тройку лучших городов для удаленной работы. Удобство татарстанской столицы оценили 43% жителей.

Уступает Казань только Москве (51%). Наравне с Казанью идет Новосибирск (43%), пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9% и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1000 человек. Респонденты оценивали удобство своего города для дистанционной работы.