Песошин о новых случаях коронавируса: «Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий»

В Татарстане, как и по всей стране, отмечается увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19, подчеркнул премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на субботнем совещании в Доме правительства республики. Так, за минувшие сутки в республике выявили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

— Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий. Но хочу еще раз повторить, что эпидемиологическая ситуация зависит только от нашей сознательности, от строгого соблюдения профилактических мер в общественных местах, трудовых коллективах, — приводит слова Песошина пресс-служба президента Татарстана.