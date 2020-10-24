Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песошин о новых случаях коронавируса: «Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий»

11:13, 24.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Песошин о новых случаях коронавируса: «Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий»

В Татарстане, как и по всей стране, отмечается увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19, подчеркнул премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на субботнем совещании в Доме правительства республики. Так, за минувшие сутки в республике выявили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

— Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий. Но хочу еще раз повторить, что эпидемиологическая ситуация зависит только от нашей сознательности, от строгого соблюдения профилактических мер в общественных местах, трудовых коллективах, — приводит слова Песошина пресс-служба президента Татарстана.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем