За сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане выявили 55 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, на утро 24 октября всего в республике выявили 8 097 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели за весь период 6 917 человек, в том числе 24 за минувшие сутки. Умерли 105 человек. Умерли 107 человек.



Напомним, что накануне, 23 октября, число заболевших коронавирусом в Татарстане впервые превысило отметку в 8 тысяч человек.