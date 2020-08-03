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Мэр Челнов: «Все хотелки по благоустройству мы отложим, нужно опуститься на землю, у нас бюджет выживания»

10:18, 03.08.2020
Мэр Челнов: «Все хотелки по благоустройству мы отложим, нужно опуститься на землю, у нас бюджет выживания»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что бюджет города недополучил 261 млн рублей налоговых поступлений по итогам первой половины 2020 года. В таких условиях челнинская казна не может финансировать программу благоустройства.

«Все хотелки по благоустройству мы отложим, нужно опуститься на землю, у нас бюджет выживания», — приводят слова мэра «Челнинские известия».

Он пояснил, что работы по установке фонарей, прокладке тротуаров и другому благоустройству будут отложены на год или даже два. То же самое касается обновления дворов, однако лишь в той части, которая проходит за счет бюджета Челнов.

ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктура Татарстан
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